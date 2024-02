Al volante del Mercedes Clase E All Terrain, la respuesta SUV más racional

Mercedes comienza las entregas de la nueva Clase E en España que incluye también las variantes All Terrain, un vehículo con carrocería familiar, suspensión neumática y la máxima versatilidad de uso. Lo hemos conducido en Portugal.

La pasada semana tuvimos la oportunidad de conducir la nueva Clase E de Mercedes en la presentación nacional del vehículo, en carreteras portuguesas del Sur de Lisboa. Además de las versiones berlina y familiar y de la nueva clase CLE de las que ya les hemos hablado, tuvimos ocasión de probar las variantes All Terrain que aportan, si cabe, una mayor versatilidad al modelo familiar.

Y es que gracias a una suspensión neumática de altura regulable, a un aspecto exterior diferente, reforzado con protecciones en los pasos de rueda y en su frontal, y a la incorporación de un modo de conducción exclusivo, el "off-road", el coche se convierte en una muy buena alternativa a los modelos SUV convencionales.

El puesto de conducción es el mismo que en el resto de la Clase E, pero aporta un modo de conducción "off-road".

La moda del vehículo todocamino, que se generalizó hace ya muchos años con el lanzamiento de aquel primer Nissan Qashqai, se ha convertido en un dominio total en el mercado de este tipo de modelos. Son coches más grandes, altos y pesados, de aspecto más robusto, que cumplen su misión de ser más amplios y versátiles.

El concepto de SUV original

Pero no hay que olvidar que el concepto original del modelo SUV, aunque ni siquiera se llamaba así, fue el del Subaru Forester. Es un coche de carrocería familiar que funcionó muy bien en Estados Unidos, un modelo que con su completo sistema de tracción 4x4 permitía circular por todo tipo de terrenos. Y hacerlo con un vehículo familiar, más versátil por su capacidad de maletero. Y también un poco más alto que el resto de modelos con esta carrocería.

La diferencia de precio entre la variante 220d de 197 CV y el 300de de 313 CV es de solo 1.000 euros.

Ese concepto de verdadero todocamino es el que representa este Mercedes All Terrain que en esa nueva generación supone un gran paso adelante en esta filosofía. Hasta el punto de que después de hacer unos pocos kilómetros de pistas con este coche les diría que si yo tuviera que comprarme un Clase E, sin duda buscaría estas versiones por todo lo que ofrecen. Sobre todo porque con el mismo coche se puede circular muy rápido por carretera, rodar en ciudad con la etiqueta "0 emisiones" o circular por un camino complicado y lleno de agujeros sin demasiados problemas.

El All Terrain es una versión que se integra en la familia de la Clase E. Se trata de una variante disponible solo con la carrocería del Estate o familiar, pero con una estética diferente, algo más ruda por sus pasos de rueda protegidos o por su parte frontal o trasera también reforzados con protecciones.

Solo motores diésel

Este modelo está disponible tanto con motor diésel como con la variante PHEV derivada de este propulsor de gasóleo. Y si se tiene dinero para poder comprarlo, este es el modelo más completo de toda la gama del Clase E por su polivalencia y versatilidad de uso. Eso se debe al montaje de una suspensión neumática de altura regulable Airmatic incluida de serie en su equipamiento. Esta suspensión está disponible en toda la familia de la Clase E, pero en este All Terrain incluida en el precio.

Gracias a esta altura, que se puede ajustar en todo momento, permite una interesante dualidad. Si queremos rodar rápido por carretera, solo tendremos que ponerla en su modo más bajo o se activa automáticamente a partir de una velocidad. Y si buscamos un SUV de verdad, para rodar por caminos, seleccionaremos el modo específico "off-road" de conducción. Así, la suspensión se ajustará en su posición más alta. De esta forma, podremos superar obstáculos sin demasiados riesgos.

Sus capacidades para superar obstáculos en una utilización "off-road" sorprenden.

El vehículo tiene un aspecto inconfundible como un todocamino. Incluye elementos específicos "off-road", como la calandra del radiador diferente al resto de la gama del Clase E, pasos de rueda protegidos en color gris, parachoques específicos y la protección estética de los bajos cromada.

Una exigente prueba

Nuestra prueba con el All Terrain fue en un recorrido de unos 25 kilómetros en los que el camino tenía bastantes irregularidades. Las lluvias recientes habían convertido algunas zonas en muy resbaladizas y también había agujeros más profundos. Por ello, había que circular con mucho cuidado. Incluso llegamos a pasar por una zona con dos palmos de agua.

Pero el resultado de la prueba fue magnífico. El sistema de tracción, con el 4 Matic incluido de serie en el All Terrain, permite una capacidad de tracción muy buena, incluso en las zonas más complicadas, con mucho barro. Nuestra unidad de pruebas era la versión híbrida enchufable con el motor diésel, lo que ofrece una entrega de par inmediata que permite avanzar sin el menor problema.

Lo que más me ha sorprendido es la suspensión, capaz de absorber las grandes irregularidades del terreno sin que estas pasen al habitáculo. Y eso pese a estar en su posición más elevada. Una suspensión que lo absorbe todo. Durante la prueba se cogía algo más de velocidad en varias zonas y sorprendía algún agujero, pero pese a todo, seguía siendo muy confortable.

Gama con dos opciones

La gama del All Terrain para el mercado español consta de dos variantes mecánicas por el momento, en ambos casos de gasóleo. La variante de acceso es el 220d, que equipa el reconocido motor de 4 cilindros en 197 caballos. Y por encima encontramos el híbrido enchufable. Este último, el 300de, está basado en el mismo propulsor de gasóleo de 197 CV al que se suma un motor eléctrico de otros 129 caballos. Con ello, su potencia combinada alcanza los 313 CV.

Con todo su equipamiento, la suspensión de altura regulable y la tracción 4 Matic es la opción más versátil de la Clase E.

También importante destacar que gracias a llevar una gran batería, de 25 kWh, su autonomía en modo solo eléctrico supera los 100 km. Y otro dato importante sobre su equipamiento, tanto la suspensión neumática Airmatic como la tracción 4 Matic son de serie, lo mismo que el modo "off-road" de conducción.

Un Mercedes E Estate 220d, con la misma potencia pero sin la suspensión Airmatic ni la tracción 4 Matic, tiene un precio de 66.150 euros, mientras que el All Terrain con todo este equipamiento cuesta 72.925 euros. Y un dato aún más importante de precios, la diferencia entre el 220d All Terrain y el 300de All Terrain es de solo 1.000 euros. El primero tiene etiqueta "C" y el segundo tiene la "0 emisiones" ; y el primero tiene 197 CV y el "gordo" cuenta con 313 caballos de potencia combinada. Si yo tuviera que comprar un Clase E, sin duda optaría por un All Terrain E 300de.