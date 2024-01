Probamos los nuevos Mercedes Clase E, la berlina premium más tecnológica

Conducimos por carreteras portuguesas la nueva Clase E de Mercedes en sus diferentes carrocerías, berlina, cupé y familiar, cuyas entregas comienzan ahora en España. Un gran cambio tecnológico.

La Clase E es una referencia en el mercado de las berlinas premium. Un coche que, con sus diferentes denominaciones a lo largo del tiempo, lleva 75 años en el mercado. Esta última generación, que ahora llega a los concesionarios españoles, supone un gran paso adelante en tecnología. En cuanto a diseño, los cambios son menos acentuados.

Sobre la base de esa berlina, de tamaño medio/grande y formato premium, se ha creado una completa familia que cubre todas las necesidades del mercado. Además de la berlina, el punto de partida, hay una interesante opción de carrocería familiar denominada Estate, la versión Coupé con carrocería de dos puertas, el CLE, y una opción descapotable, que llegará a los concesionarios en los próximos meses. Y también una interesante opción de tipo todocamino, el All Terrain.

La nueva Clase E marca nuevos estándares en lo que a conectividad, tecnología y puesto de conducción se refiere.

Pero sin duda la clave de este nuevo modelo es su avanzada tecnología en todos los sentidos: su tecnología interior, el cuadro de instrumentos y la superscreen disponible opcionalmente, la tercera generación del sistema MBUX, el empleo de inteligencia artificial para aprender del conductor, realidad aumentada para facilitar la navegación hasta el destino… todo ello hace de la conducción de este modelo una gran experiencia.

Tecnología más limpia

También por su tecnología de motorizaciones. Todos los vehículos que llegan ahora al mercado bajo el paraguas de Clase E, o de CLE, como se denomina el coupé, llegan con etiqueta "eco" o "0 emisiones". La gama cuenta con opciones diésel y de gasolina, siempre asociadas con la tecnología mild hybrid.

Un sistema que permite contar con un cierto apoyo eléctrico en momentos puntuales y que aporta una mejor eficiencia. En este caso es un sistema eléctrico de 23 caballos adicionales para aportar en momentos puntuales. Es decir, que desde el modelo básico tiene etiqueta "eco", algo muy importante en los tiempos que corren.

Por lo que se refiere a los motores térmicos, son muy eficientes. En ambos casos, propulsores de 4 cilindros y un funcionamiento poco consumidor. El de gasolina es el E200 con 204 caballos de potencia. Y si hablamos de los de gasóleo, se trata del E200d con 197 caballos que se ofrece con tracción delantera y con un sistema 4 Matic.

El resto de la gama son opciones "0 emisiones" gracias a su mecánica híbrida enchufable. Estas versiones cuentan con una potencia de propulsión eléctrica de 129 CV, la misma en ambos casos. Y se combina con los mismos motores de gasolina y diésel. Las versiones que ya están a la venta son la opción de gasolina, el 300e y el diesel 300de.

Solo 1.000 euros de diferencia

El primero cuenta con una potencia combinada de 313 caballos (basada en el propulsor de 204 CV y el eléctrico) que supone un sobreprecio de solo 1.075 euros respecto al 200. Es decir, que por solo ese dinero tendremos la diferencia de un coche "eco" a uno de "0 emisiones". Eso si, el Clase E es un coche caro, no lo olvidemos. El precio de partida de la Clase E es de 63.500 euros en el diesel de acceso y de 66.075 € el de gasolina. Pero a cambio conseguiremos un coche magnífico, una referencia en todos los sentidos.

Por lo que se refiere a los diesel con tecnología híbrida enchufable, encontramos tres opciones, el 300de, una variante de este modelo con tracción 4 Matic, ambos con una potencia combinada de 313 CV. Y la opción tope de gama por el momento, el 450 d. En este caso la potencia es de 367 CV e incluye tracción 4 Matic. En cuanto a sus precios, la diferencia entre el 200d y el 300de es de 1000 euros. Y en cuanto al tope de gama, el 450 d, su precio recomendado para España es de 88.775 euros. A estas versiones se unirá pronto una variante firmada con las míticas siglas AMG y con etiqueta "0 emisiones", el E53 Hybrid AMG.

Hasta 100 km de autonomía

Las versiones híbridas enchufables cuentan con una batería grande, que reduce su maletero, pero que aporta un funcionamiento óptimo en todas circunstancias. Gracias a esta gran batería, de 25 kWh, permite una autonomía de más 100 km en modo eléctrico en ambos casos.

Y un aspecto importante, su recarga: al ser una batería tan grande, más que cualquier otro modelo híbrido enchufable de la competencia, permite recargar hasta 11 kW en un wallbox de corriente alterna. En cuanto a corriente continua con carga rápida, la máxima potencia es de 55 kW con un cargador opcional.

El nuevo Clase E llega ahora al mercado para situarse como la referencia en el segmento de las berlinas de lujo.

En ambos casos, el 300e y el 300de, el motor eléctrico ofrece 129 caballos y permite rodar en modo solo eléctrico sin el menor problema hasta velocidades de 140 km/h. El sistema detecta cuando el conductor pisa con más fuerza el acelerador y de forma inmediata conecta el motor térmico. Con ello, se muestra como un modelo muy potente, pese a su tamaño y sobre todo su peso elevado.

La nueva Clase E tiene las proporciones de una berlina clásica de tres volúmenes: Al corto voladizo delantero y el largo capó motor le sigue el habitáculo, que está muy retrasado. El diseño de "cabina hacia atrás" se redondea con el equilibrado voladizo trasero. Su gran distancia entre ejes le proporciona una buena habitabilidad interior, sobre todo en sus plazas traseras.

Superscreen opcional

Sin duda una de las claves del nuevo Clase E es su innovador salpicadero, que permite una gran experiencia digital en su interior. De serie tiene dos grandes pantallas, la central de formato vertical, pero opcionalmente puede tener una tercera en el lado del acompañante. En este caso, estas pantallas conforman la gran superficie acristalada del Superscreen MBUX. Y gracias a la realidad aumentada, tendremos flechas marcadas sobre la imagen real del cruce o de la zona más complicada para indicar de forma fácil el camino a seguir.

Hay muchos detalles innovadores que no quiero dejar de contarles. Entre ellos, esta nueva Clase E aporta una cámara interior para poder hacer videollamadas, también el uso de inteligencia artificial para ir aprendiendo de las rutinas del conductor y facilitar su vida a bordo. Opcionalmente una calandra de la parrilla retroiluminada, pero sobre todo algunas opciones muy interesantes son la suspensión neumática Airmatic o el eje trasero direccional.

Versión Estate

Por lo que respecta a la variante de carrocería familiar, permite una notable mejora de su versatilidad de uso gracias a un maletero más amplio, que llega hasta los 615 litros con los cinco asientos disponibles o 1.830 litros con solo las dos plazas delanteras operativas. Estas medidas corresponden a las variantes mild hybrid, porque los híbridos enchufables, al llevar la batería de iones de litio en el piso del maletero, su volumen de carga se ve reducido hasta los 450 litros.

Para los que buscan la máxima versatilidad de uso, un buen maletero y un gran portón, la opción Estate del Clase E es la mejor.

Con el nuevo Clase E hemos hecho una toma de contacto y nos ha sorprendido muy gratamente en nuestro recorrido por las carreteras portuguesas. Tanto la berlina como el familiar ofrecen una calidad de rodadura excepcional. Una suspensión eficaz y muy confortable, máxima seguridad y un rodar magnífico con el que poder hacer muchos kilómetros sin el menor cansancio. Y unos sistemas de ayuda a la conducción realmente buenos que solucionan cualquier situación complicada.

El puesto de conducción es de lo mejor que se puede encontrar en el mercado, gracias a sus tres pantallas (incluyendo la opcional en el lado del pasajero) y un completo "head up diosplay". En cuanto a las plazas traseras, son muy buenas, amplias y muy confortables, con mucho espacio para las piernas, Sin duda lo que se espera en una berlina de lujo como esta.

Pero por lo que respecta a su maletero, depende de la versión. Pero empezaremos por la berlina. Si hablamos de las variantes con etiqueta "eco" tendremos más de 540 litros, pero si hablamos de los PHEV, entonces baja hasta los 340 litros, demasiado pequeño para una gran berlina como esta. El maletero es largo y bastante ancho, pero en el caso del PHEV la altura es demasiado baja. Y en cuanto a las variantes Estate, nuevamente los Eco llegan hasta 615 y se reducen hasta 460 litros para las variantes PHEV.

CLE, entre Clase C y Clase E

Pero junto a los modelos berlina y familiar (Estate) también llegan al mercado las opciones Coupé y Cabrio, los denominados CLE. Aunque se incluyen en la gama del nuevo Clase E y la marca alemana los ha presentado al mismo tiempo, en realidad se trata de vehículos basados en el Clase C, más pequeño.

Eso sí, cuentan con una distancia entre ejes alargada para proporcionar una mejor habitabilidad interior. Pero tanto por su equipamiento como por los sistemas de seguridad y demás, esta familia está más cerca de la Clase C.

Este es el nuevo Mercedes CLE, es más bien un Clase C alargado con estilo cupé o cabrio por su tecnología e interior.

El CLE ofrece un diseño deportivo y muy dinámico, pero sin renunciar a ese toque más elegante que caracteriza a todos los modelos de Mercedes. Y por lo que respecta a su terminación interior, encontramos la del Clase C. Es decir, no se ofrece esa tercera pantalla en el lado del acompañante y tampoco está disponible la denominada "superscreen".

Gama de motores

En cuanto a su gama de motores es muy diferente a la de los Clase E. En este caso, por el momento no se ofrecen variantes hibridas enchufables, aunque un poco más adelante llegará una de gasolina. Lo que no habrá en este caso será la opción híbrida enchufable asociada con un motor de gasóleo. No es lógica en un coche como este, más de capricho.

Las opciones que ya están a la venta son las variantes 200 con el propulsor de 204 caballos y un precio que parte de 59.900 euros y un escalón por encima el 300 de 258 CV con tracción 4 Matic y un precio de 68.900 euros. Y en cuanto a versiones de gasóleo, solo una opción, el 220d con propulsor de 197 caballos y un precio que parte de los 60.250 euros. Y una última aclaración respecto a su mecánica, todas las opciones del CLE a la venta tienen tecnología mild hybrid. Es decir en los tres casos aportan un sistema eléctrico que añade 23 caballos y por ello tienen su etiqueta "eco". No hay ningún CLE a la venta sin esta etiqueta.