Probamos el Jeep Compass 4 Xe, un SUV muy campero con etiqueta "0 emisiones"

Esta semana probamos el Jeep Compass Trailhawk, una extraña combinación en un vehículo por un lado de carácter muy campero, casi todoterreno, pero al mismo tiempo con un sistema híbrido enchufable y su etiqueta "0 emisiones". Es caro, potente, robusto y diferente...

Jeep es una de las grandes del mundo del todoterreno, que se mantiene fiel a sus principios como fabricante de vehículos pensados de verdad para el campo y la conducción off-road más extrema. Pero a lo largo de su larga historia, desde aquel primer vehículo militar americano, ha experimentado importantes cambios. Y es que la firma integrada en el Grupo Chrysler ha ido cambiando de manos con el paso de los años.

En los años noventa, el grupo norteamericano fue adquirido por la multinacional alemana Daimler, pero fue una unión que duró pocos años. Ya en el Siglo XXI, en concreto en el año 2014, Chrysler y Jeep fueron adquiridos por el grupo italiano Fiat tras una jugada maestra de Sergio Marchionne. Y finalmente, fue en el año 2021 cuando con la integración del Grupo Fiat y el Grupo PSA, la marcas Chrysler y Jeep llegaron a formar parte del consorcio multinacional Stellantis en el que se integran ahora.

Espíritu todoterreno

Pese a todos estos cambios, a ser propiedad de un grupo alemán primero, después de otro italiano y finalmente de uno multinacional, lo que no ha cambiado en sus 85 años de existencia es el espíritu todoterreno que marca todos y cada uno de los modelos de la mítica marca Jeep.

Sus asientos delanteros ofrecen una buena sujeción del cuerpo para poder conducir fuera del asfalto.

Pero lo que sí ha cambiado, y mucho, es la forma de conseguir esas prestaciones de auténtico todoterreno. De lograrse con grandes motores de gasolina o con potentes propulsores de gasóleo a conseguirlo con mecánicas híbridas enchufables, más eficaces y eficientes. Un sistema con el que además consiguen algo que, en España, es importante: la etiqueta "0 emisiones".

Y en este sentido el mejor exponente de la marca Jeep es el Wrangler Rubicon, un modelo casi imparable, con los sistemas de transmisión más sofisticados, con marchas reductoras y bloqueos de diferencial, pero ahora también asociado con este sistema híbrido enchufable, el denominado 4Xe.

Un SUV más campero

Por supuesto, el Compass que hemos probado en esta ocasión es mucho menos campero que el Wrangler. El primero ya partía de un todoterreno de verdad, mientras que el Compass, originalmente es un vehículo todocamino. Es decir, un modelo más pensado para circular cada día por el asfalto de una buena carretera y solo en ocasiones salir del asfalto.

Pese a este origen menos campero, los técnicos de la marca norteamericana han sabido darle ese toque todoterreno. Y por ello, de alguna forma comparable con lo que representa un Wrangler, pero a otra escala. Además, en el caso que nos ocupa, al ser la versión Trailhawk eso supone la opción más campera de este SUV de Jeep.

La combinación de los dos motores, con 250 Nm de par cada uno, le hace un coche de comportamiento ágil.

La gama del Compass a la venta en España cuenta con una gama de motores muy sencilla. Tan solo un propulsor, el 1.5 de gasolina con 130 caballos equipado con un sistema mild hybrid que le proporciona la etiqueta Eco. Y mantiene una opción con un propulsor de gasóleo de 1,6 litros con la misma potencia, para los que hacen más kilómetros. Y las variantes hibridas enchufables, con la denominación 4 Xe.

Dos versiones híbridas enchufables

En este caso hay dos opciones de potencia combinada de 190 y 240 caballos. En ambos casos el motor eléctrico es el mismo, un eficiente propulsor de 60 caballos que proporciona 250 Nm de par de forma inmediata en el momento de pisar el acelerador. La diferencia está en su motor de gasolina, que parte del mismo bloque de 1,3 litros con 4 cilindros. En el caso del 4 Xe de 190 caballos el motor de gasolina es el de 130 CV. Y en las versiones más potentes, como el Trailhawk, es una variante del mismo 1,3 litros con 180 caballos.

El Jeep Compass es una alternativa interesante en el mercado porque pese a ser un SUV, un todocamino pensado para rodar por carretera, en realidad por su altura libre al suelo, sus ruedas grandes y su equipamiento permite salir fuera del asfalto con bastantes garantías. O sea, que es un todocamino de verdad campero, algo que solo algunos usuarios de estos vehículos apreciarán.

El Select Terrain permite elegir el tipo de terreno por el que vamos a circular, arena, barro rocas o nieve...

También resulta un coche ideal para el uso diario, incluso en la ciudad. Para ello cuenta con la etiqueta "0 emisiones" y con esa mecánica híbrida enchufable que permite recorrer hasta 48 km, según los valores de homologación, en modo solo eléctrico. El único tema es que para conseguirlo hay que acostumbrarse a enchufar cada día nuestro coche al punto de recarga.

Diseño más robusto

Estéticamente ya demuestra que es un vehículo todocamino campero con buenas opciones de uso fuera del asfalto. Su altura libre al suelo, mayor que en el resto de SUV, sus protecciones en los pasos de rueda o el tipo de neumático que monta, unos "All Season", marcan las diferencias. Y también su frontal, que le proporciona un aspecto robusto.

Su interior es moderno, con un cuadro de instrumentos digital de 10,25". Aporta bastante información pero me parece un poco complicado de utilizar y de seleccionar cada una de las pantallas disponibles. Este cuadro se combina con otra pantalla central de 10 pulgadas. No es excesivamente grande, pero lo que me ha sorprendido es que tiene una imagen de gran calidad. Eso se aprecia especialmente cuando activamos las cámaras exteriores.

Un SUV en la marca Jeep solo se podía entender como un vehículo con aptitudes camperas reales.

Hablando de habitabilidad interior, las plazas son suficientes, pero no destaca por tener demasiado espacio en las plazas traseras. Sobre todo en su cota de anchura, mientras que en espacio para las piernas si es una medida más en la media de su segmento. Y por lo que respecta a su maletero, con 420 litros, se sitúa ligeramente por debajo de la media de sus rivales directos.

Etiqueta "0 emisiones"

Las versiones 4 Xe aportan no solo una ventaja de etiqueta sino también en lo que a su utilización todoterreno se refiere. Las únicas versiones del Compass con tracción 4x4 son estas variantes PHEV, tanto el de 190 como el de 240 CV. La versión que hemos probado es la más campera, el denominado Trailhawk, solo disponible con la motorización más potente. En este caso lleva el motor de gasolina de 180 caballos combinado con otro eléctrico de 60 caballos. Con ello tenemos un vehículo que ofrece mucho par de forma inmediata.

Su maletero no es demasiado grande, 420 litros, que para un SUV de 4,40 metros es demasiado justo.

Eso es muy bueno para su uso en ciudad, porque además de poder circular en modo cero emisiones en su uso urbano, permite acelerar con fuerza, sin ruido ni emisiones. Y si de lo que se trata es de rodar fuera del asfalto, nuevamente ese par desde el momento de pisar el acelerador es muy importante. Es curioso, pero los dos motores, el de gasolina y el eléctrico, ofrecen un par motor muy similar, de 250 Nm. Con esta cifra de par se puede acelerar con uno u otro sin problema.

Tiene una autonomía escasa, de 48 km según los valores homologados, que en un uso normal son poco más de 30 o 35 km si tenemos cuidado al acelerar. Lleva una batería pequeña, para reducir peso y coste, de 11 kWh. Con ello, la recarga es bastante rápida y con un enchufe doméstico podemos recargarla completamente en unas cuatro horas.

Una mecánica potente

El coche se mueve muy bien, con soltura y alegría gracias a su potente mecánica. Pisa muy bien sobre el asfalto y no se ve afectado en su comportamiento en carretera por esa mayor altura libre al suelo, aunque las inercias en este modelo se aprecian algo más. Y contar con tracción 4x4 que funciona casi de forma inmediata ofrece una buena sensación de seguridad. El puesto de conducción es agradable, ofrece mucha información si se sabe buscar. Por ejemplo se pueden tener valores reales de temperatura del refrigerante, del cambio o del aceite, entre otros.

Destaca por su gran altura libre al suelo, 21 cm, que le permite salir del asfalto sin problemas.

El conductor puede seleccionar tres modos de uso del sistema híbrido: el modo híbrido, el más razonable para un uso mixto, al determinar el sistema la forma más eficiente de moverse para reducir el consumo. Un modo eléctrico para su uso en ciudad y un modo e-save. En este último el sistema reserva la carga de la batería para cuando se llegue a la ciudad.

Lo que hace diferente a este Compass Trailhawk son sus capacidades de uso fuera del asfalto. El mando del sistema de selección de terrenos es una palanca pequeña situada a la derecha de la del cambio. Con este selector se ajustan el control de tracción, el funcionamiento del cambio automático o el del motor.

Select Drive con 5 opciones

El Select Drive ofrece cinco posiciones diferentes, las primeras relacionadas con el tipo de terreno por el que vayamos a circular: nieve, arena/barro y rocas, además de un modo automático en el que el propio sistema es el que determina cómo debe circular. Y a todos ellos se une en esta versión un modo Sport, si se busca una conducción más deportiva.

Y otro detalle importante es que ofrece la opción de bloquear la tracción 4x4, siempre que circulemos por debajo de los 15 km/h y un control de descenso muy eficaz. Además cuenta con un modo "4x4 low", algo parecido a una caja transfer con marchas reductoras pero mucho menos sofisticado. Simplemente hace que el motor gire más alto de vueltas.

Su habitáculo es muy razonable, con buen espacio para las piernas de los pasajeros traseros, pero es algo estrecho.

Este Compass 4 Xe Trailhawk es un coche extraño y diferente, con mucha personalidad, pensado para su uso en ciudad pero también para hacer campo. Su altura libre al suelo de más de 21 cm es la prueba y la marca diferenciadora de este SUV con etiqueta "0 emisiones".

Es divertido de utilizar, permite una extraña dualidad, pero también resulta caro, algo por otra parte lógico. El precio de partida es de 48.000 euros y eso por un todocamino compacto, aunque tenga la etiqueta "0 emisiones" y proporcione el mejor comportamiento en uso off-road de su segmento, es algo elevado. A su favor tiene el poder entrar en el centro de las ciudades sin limitaciones.

Ficha técnica

Jeep Compass Trailhawk 4Xe

Motor de gasolina: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 180 CV

Par máx.: 270 Nm

Cilindrada: 1.332 cc

Combustible: gasolina

Motor eléctrico

Potencia: 60 CV

Par máx: 250 Nm.

Potencia combinada: 240 CV.

Autonomía eléctrica WLTP: 48 km.

Velocidad máxima: 200 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h, 7,3 segundos

Tracción: 4x4

Consumos homologado WLTP en ciclo combinado 2,0 litros.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,40 x 1,87 x 1,66 metros

Capacidad maletero: 420 litros.

Peso en vacío: 1.890 kg.

Precio: desde 48.000 euros.