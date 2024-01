¿Es legal dormir en el coche en España? Esto es lo que permite la DGT

A medida que aparece el sueño y este se acrecienta, el asiento de un coche puede parecer un buen lugar en el que relajarse, cerrar los ojos y echar una cabezada, sobre todo cuando nos encontramos lejos de casa o de un techo bajo el que dormir. Pero antes de hacerlo conviene saber si esta actividad está permitida o no.

Tal y como se enseña en las autoescuelas en las primeras lecciones, la somnolencia es uno de los mayores enemigos de un conductor. Incrementa el tiempo de reacción y alarga la toma de decisiones, aumenta las distracciones, reduce la concentración, altera la percepción y las funciones sensioriales, automatiza nuestros movimientos y provoca la aparición de microsueños, entre otros. En consecuencia, aumenta el riesgo de sufrir o provocar un accidente de tráfico.

"Sabemos por numerosos estudios que detrás de muchas salidas de vía, de numerosos alcances traseros o de distintos tipos de distracciones, se encuentra un conductor que no había descansado suficientemente la noche anterior, que estaba bajo la influencia de determinados fármacos sedantes o que padecía algún trastorno de sueño", indican desde la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para prevenir su aparición es fundamental mantener unos buenos hábitos de sueño, no consumir fármacos o sustancias con efectos sedantes o practicar deporte regularmente. Sin embargo, en determinadas ocasiones es inevitable evitar que aparezca. Y es ahí cuando surge la idea de dormir en el coche.

Pues bien, según indica la propia DGT, dormir en el coche sí está permitido. De hecho, aconseja hacerlo unos 20 o 30 minutos. No obstante, está sujeto a unos requisitos básicos. Según especifica en la Instrucción 08/V-74, "mientras un vehículo cualquiera está correctamente estacionado, sin sobrepasar las marcas viales de delimitación de la zona de estacionamiento, ni la limitación temporal del mismo, si la hubiere, no es relevante el hecho de que sus ocupantes se encuentren en el interior del mismo y la autocaravana no es una excepción, bastando con que la actividad que pueda desarrollarse en su interior no trascienda al exterior mediante el despliegue de elementos que desborden el perímetro del vehículo tales como tenderetes, toldos, dispositivos de nivelación, soportes de estabilización, etc".

Es decir, se puede dormir en cualquier vehículo siempre y cuando el vehículo esté correctamente estacionado y no se instalen elementos en el exterior del vehículo para dormir, tales como hamacas, tiendas de campaña, etc. Hacerlo supondría acampar, una actividad que sí está más restringida y cuya sanción contempla multas de entre 60 y 600 euros.