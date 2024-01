La DGT aconseja renovar el carné de conducir antes de que caduque: revisa la fecha de tu permiso

Si hace mucho que no miras la fecha de caducidad de tu carné de conducir, a lo mejor es buen momento para hacerlo. Si vence en poco tiempo, adelántate a la fecha de vencimiento para renovarlo.

El carné de conducir tiene un periodo de vigencia, con una fecha de validez concreta. Una vez cumplida esta, no podremos conducir hasta que no renovemos el permiso. La renovación la podemos hacer en el momento que queramos, pero no podremos ponernos al volante de un coche mientras tanto. Si lo hacemos y nos "pillan" nos pueden sancionar con una multa de 200 euros. El periodo de vigencia de los permisos de motocicleta, coche y moto, AM, A1, A2, A, B, y Licencias de Conducción es de 10 años hasta los 65 años de edad. A partir de esa edad la renovación se realiza cada 5 años.

La DGT nos aconseja que llevemos a cabo la renovación antes de que caduque el carné (podemos hacerlo desde 3 meses antes a su fecha de caducidad). Es la manera de que podamos siempre conducir legalmente. Adelantar la renovación no supone perder días de validez ya que la prórroga del permiso empieza a contar desde la fecha en que caducara el antiguo.

Recuerda que si no te quedan puntos en el carné, no te dejarán renovarlo, y tendrás que llevar a cabo los cursos de recuperación de puntos.

No hay multa si lo renuevas ya caducado

Aunque esté caducado el carné de conducir, al renovarlo no nos van a poner ninguna multa ni nos tendremos que examinar de nuevo, explican desde Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Solo tenemos que pedir cita y acudir a un Centro de Reconocimiento Médico de Conductores, de cualquier comunidad autonóma (da igual si residimos allí o no), pagando la tasa (24,58 euros y gratuito para mayores de 70 años) y el reconocimiento médico.

En el Centro de Reconocimiento de Conductores nos entregarán una autorización provisional (solo válida para España y durante 6 meses) para poder conducir durante tres meses, hasta que nos envíen al domicilio (llegará en un mes y medio aproximadamente), por correo ordinario, el permiso de conducir renovado, remitido por la DGT.