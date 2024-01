Fracaso de la DGT: las medidas de control y vigilancia en carretera no han sido efectivas en 2023

La cifra de fallecidos en accidentes de tráfico sigue siendo alarmante, y más si tenemos en cuenta que en un año los números casi no se han movido. Solo tres víctimas mortales menos en 2023 respecto al año anterior. Está claro que las medidas de control de la DGT no han sido efectivas.

Las cifras de personas fallecidas en accidentes de tráfico en 2023 (1.145) sigue siendo muy alta (todavía no contamos con los datos de los siniestros en vías urbanas e interurbanas). No podemos obviar la falta de responsabilidad de algunos conductores y usuarios de la vía que siguen sin hacer uso del cinturón de seguridad, que no llevan correctamente sentados a sus hijos en el coche, o que no se ponen el casco, por mencionar solo algunas infracciones que, de respetarlas, reducirían las cifras de accidentes mortales. También hay que apuntar a los peatones fallecidos en 2023: la DGT destaca que casi la mitad lo fueron en siniestros que tuvieron lugar en autopistas y autovías (56) frente a los 62 que lo fueron en vías convencionales.

Pero los organismos competentes también tienen parte de responsabilidad. Las campañas de vigilancia y control no parece que hayan ido por camino deseado, y la DGT se plantea nuevas medidas a adoptar que ya iremos conociendo a lo lago del año.

Preocupación por las salidas de vía

Para la Fundación RACE, que lamenta la inasumible cifra de fallecidos en las carreteras españolas, sigue siendo preocupante el número de personas que perdieron la vida en carreteras convencionales, 849, lo que representa el 74% del total, 21 más respecto al año anterior. Además, hay que destacar los datos de siniestralidad por salidas de vía, causantes del 42% de fallecimientos.

La conclusión a la vista de estos resultados es clara. Si el 42 por ciento de los fallecidos ha sido por salida de vía y el 75 por ciento de los siniestros mortales han tenido lugar en carreteras convencionales, la escasez de medios para mitigar accidentes en estas vías parece evidente. Está claro que, entre otros motivos, la falta de mantenimiento y la escasa inversión en este tipo de infraestructuras no ayuda a la reducción de estas cifras.

A ello se suma que desde el 1 de enero de 2024 se han incrementado los impuestos por el uso de las autopistas de peaje (entre un 5 y un 6,6 por ciento, dependiendo de quien sea la concesionaria), lo que supone una nueva carga para el bolsillo de los conductores y, además, comporta un incremento del riesgo vial al obligar a muchos usuarios a buscar vías alternativas más peligrosas como las que conforman la red secundaria.

Seguimos sin resultados sobre la medidas de prohibir los 20 km/h para adelantar

Sobre los resultados que la DGT iba a comunicar tras meses de entrada en vigor de la prohibición de adelantar en carretera con el margen de 20 km/h, el organismo todavía no se ha pronunciado. Constatamos que por los resultados de siniestralidad, la polémica medida no ha debido de ser todo lo efectiva que se hubiese querido, aunque en su comunicado la DGT detalla que se ha reducido un 9% los fallecidos en colisiones frontales: 225 en 2023 frente a los 246 del año anterior.

Para 2024, la DGT tiene previsto poner encima de la mesa nuevas medidas que recorten la cifra de fallecidos en accidentes, entre ellas, por lo que atañe a la carretera, se habla de revisar las normas reguladoras del tráfico, como la reforma del Reglamento de Circulación para actualizar el Catálogo de Señales de Tráfico.