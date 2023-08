DGT. Eliminar el margen de 20 km/h para adelantar en carretera, ¿está sirviendo de algo?

Hace algo más de un año entró en vigor la controvertida medida de reducir el margen de velocidad para adelantamientos en carreteras. ¿Ha servido de algo?

En marzo de 2022 entró en vigor la reforma de la Ley sobre Tráfico que incluía la medida que eliminó el margen de 20 km/h para adelantar en carretera. El texto que anunció la DGT en aquel momento fue: "se suprime la posibilidad de que turismos y motocicletas puedan rebasar en 20 km/h los límites de velocidad en las carreteras convencionales cuando adelanten a otros vehículos. Dos de cada 3 siniestros mortales se producen en carreteras convencionales. En 2019, año de referencia, se produjeron 239 fallecidos en colisión frontal en este tipo de vía".

En aquel momento muchas fueron las voces críticas hacia este punto al afirmar que eliminar ese margen de 20 km/h es peligroso, ya que triplica el tiempo que requiere circular por el carril contrario para rebasar a un vehículo que se desplaza a 80 km/h, como un camión, y aumenta en 112 metros la distancia para rebasarlo.

Ni positivo ni negativo para la seguridad

Ahora, más de un año después de su entrada en vigor, los datos de siniestralidad en carretera no son mejores. Según nos aclara Ramón Ledesma, consejero Asesor de la consultora PONS Mobility, "tal y como trasladamos en su momento, nunca hemos creído que la aprobación de la medida de eliminación de los 20 km/h resultase ni positiva ni negativa para la seguridad vial. Más de un año después del anuncio de la medida, los datos de siniestralidad en carreteras convencionales, el escenario de la medida, son prácticamente idénticos que los del año pasado ya que una oscilación de la siniestralidad del 1 % no es significativa para hacer cómputos. Por todo ello, no puede hablarse de efectos negativos de la medida pero tampoco de efectos positivos, por lo que su aportación se ha demostrado nula para la seguridad vial". Estos son los últimos datos registrados:

Fallecidos 24 h en vías interurbanas por tipo de vía, medio de desplazamiento, sexo y edad del 1 de enero al 16 de agosto de 2023, según las cifras del Ministerio del Interior:

-En autovías y autopistas: 199 (2022)-169 (2023). -15%

-Resto de vías (carreteras): 511 (2022)- 508 (2023). -1%

-Total: 710 (2022)– 677 (2023). -5%

Ledesma asegura que a medida que pasa el tiempo, la medida puede seguir estando en el BOE, pero no en la mente del conductor que adelanta, ya que para él el objetivo fundamental es hacer posible el adelantamiento lo antes posible. Lo que está claro es que el conductor no mirará si está sobrepasando el límite cuando se encuentra en medio de la maniobra de adelantamiento: lo que buscará será que dure lo menos posible.

Según el director de la Fundación RACE, Ignacio Fernández, "no está comprobado que sea una medida que contribuya a una reducción de los siniestros viales, ampliándose tanto el tiempo como la distancia para realizar una maniobra peligrosa".

No queda margen para adelantar

Para el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, AEA, Mario Arnaldo, la eliminación de los 20 km/h de margen para los adelantamientos sí que ha tenido incidencia en el incremento de los accidentes de tráfico, sobre todo porque se ha unido a que los camiones elevaron su velocidad máxima en 10 km en carreteras convencionales sin arcén, que pasó de 70 a 80 km/h. Recordemos que a comienzos de 2019 entró en vigor la modificación del artículo 48 del Reglamento General de Circulación, referido a los límites de velocidad en carreteras convencionales y estableciendo como velocidad genérica máxima en dichas vías los 90 km/h para los turismos en lugar de los 100 km/h que estaban en vigor.

La velocidad máxima para turismos en carretera pasó en 2019 de 100 a 90 km/h.

Asimismo, el límite máximo permitido para camiones se unificó, aumentando de 70 a 80 km/h en las carreteras convencionales con arcén de menos de 1,5 metros. De esa forma, la velocidad para turismos quedaba a 90 y 80 para camiones.

"Antes podíamos adelantar a 110 km/h y ahora solo a los 90 permitidos. De esta forma queda poco margen para adelantar con holgura a un camión", matiza Arnaldo. Sólo disponemos para adelantar a un camión de un margen de 10 km/h para no rebasar los 90 km/h, por lo que esta maniobra de adelantamiento se prolongará tanto en el tiempo como en la distancia, ya que estaremos en el carril contrario durante mucho más tiempo.

Estos son los límites de velocidad en vigor

Turismos, motos y autocaravanas con peso inferior a 3.500 km

En autovía y autopistas:120 km/h

En carreteras: 90 km/h

Camiones, furgonetas y autocaravanas con peso inferior a 3.500 km

En autovía y autopistas:90 km/h

En carreteras: 80 km/h

Autobuses y derivados de turismo

En autovía y autopistas:100 km/h

En carreteras: 90 km/h

Multa por adelantar a más de 90 km/h

No obstante, la multa, si te "pillan" en una situación de adelantamiento fuera de los margenes legales, sí existe. No hacer caso a la ley y sobrepasar los 90 km/h en un adelantamiento está penado desde 100 euros y ningún punto del carné, hasta los 600 euros y 6 puntos del carné en casos graves.

Estas son las sanciones según la tabla de la Dirección General de Tráfico:

-Si adelantamos a una velocidad entre 91 y 120 km/h: 100 euros (sin resta de puntos)

-Entre 121-140 km/h: 300 euros y 2 puntos

-Entre 141-150 km/h: 400 euros y 4 puntos

-Entre 151-160 km/h: 500 euros y 6 puntos

-Entre 161 en adelante: 600 euros y 6 puntos

A esto tendríamos que añadir otra posible multa que sanciona un adelantamiento realizado de forma indebida: 200 euros y la pérdida de 4 puntos del carné de conducir.