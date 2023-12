PowerCo, filial de baterías de VW: "Si este sector no se electrifica no hay plan B"

En un momento de incertidumbre en la industria de automoción por la lenta transición del mercado hacia los coches eléctricos, la filial de Volkswagen que construirá y operará la futura gigafactoría de celdas de baterías de Sagunto, PowerCo, quiso dejar clara la importancia de que la electrificación triunfe para un sector que aporta cerca del 10% del PIB nacional.

"Si este sector no se electrifica no hay plan B, no hay opción", así de contundente se mostró Javier Rivera, el CFO de PowerCo en España, durante su intervención en la II Cumbre Empresarial Comunidad de Madrid-Comunidad Valenciana, organizada por la Fundación Conexus.

El responsable financiero, con más de 14 años de experiencia en Seat y en Volkswagen, recordó el peso que tiene la industria del automóvil en España, con el 10% del PIB y más del 9% de empleo, para tener en cuenta lo que está en juego si la electrificación del automóvil fracasa y recordó que el coche eléctrico "es la gran palanca para transicionar hacia la economía descarbonizada", a pesar de la incertidumbre que viven grandes fabricantes, en algunos caso muy cercanos a la futura gigafactoría, como la planta de Almussafes de Ford.

Pese a destacar que la gigafactoría supondrá 3.000 millones de euros de inversión y otros 3.000 empleos directos, Rivera también quiso dejar claro que "PowerCo a secas no puede transformar un sector". Entre sus reivindicaciones para poder acelerar en esta transición, reclamó el impulso al despliegue de las redes para la recarga del coche eléctrico y también "asegurar la expansión de las renovables en un entorno estable y regulado" porque precisamente esta apuesta se basa en producir con renovables.

También se refirió a las infraestructuras en logística y consideró "importantísimo" tener el puerto de Valencia y el Corredor Mediterráneo ferroviario. Y para ello reivindicó infraestructuras millonarias ferroviarias pendientes, como el túnel pasante de Valencia y el doble trazado de alta velocidad entre Valencia-Castellón.

Rivera además subrayó que la gigafactoría de PowerCo en Sagunto es una apuesta por el valor añadido. "Las celdas de las baterías es el 40% del valor añadido de un vehículo eléctrico, no estamos invirtiendo sólo en una cadena de montaje".

Ford, Endesa y BP

Precisamente en la Cumbre también participó el presidente de Ford España, Jesús Alonso, que se refirió a ese proceso de transformación del automóvil al coche eléctrico y repitió los planes de la multinacional americana, de pasar de 2 modelos eléctricos a 7 en Europa el próximo año. Aunque la compañía sigue sin concretar inversiones y modelos para Almussafes, que el año que viene se quedará solo con el Kuga, Alonso recordó lo que supone la planta valenciana, con más de 13,5 millones de coches y 17 millones de motores producidos en los cerca de 50 años que lleva en Valencia.

En el encuentro también participó el presidente de Endesa, José Bogas, que calificó la fiscalidad en España de "una cosa demencial" e "injusta" especialmente para atraer inversiones.

Por su parte, el presidente de BP España, Andrés Guevara, que se refirió a los planes de la multinacional para invertir dos tercios de los 3.000 millones de euros previstos en España en su refinería de Castellón para hidrógeno verde y biocombustibles, también reclamó que un eje político común entre Madrid y Comunidad Valenciana como "trascendental" para avanzar en las inversiones.