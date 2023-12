Renault descarta que la salida a bolsa de Ampere sea "a cualquier precio"

Nissan y Mitsubishi confirmaron hoy su intención de invertir 600 millones de euros y 200 millones, respectivamente, en la nueva filial de vehículos eléctricos creada por Renault, Ampere, que aunque ha anunciado que la sacará a bolsa la próxima primavera, advierte de que la operación no se hará "a cualquier precio".

"Lo haremos cuando todo el mundo esté de acuerdo en que es el momento", subrayó este miércoles el consejero delegado de Renault, Luca de Meo, en una conferencia de prensa en París junto a sus socios de la alianza, los responsables ejecutivos de Nissan, Makoto Uchida, y de Mitsubishi, Takao Kato.

La Alianza sigue ampliando su colaboración en las distintas regiones del mundo. Así, en Europa, Nissan tendrá sucesores completamente eléctricos del nuevo Juke eléctricos y las nuevas versiones del Leaf, los cuales se basarán en la plataforma CMF-EV.

Mitsubishi, por su parte, lanzó los nuevos ASX, que se fabrica en la planta de Valladolid, y Colt se han producido utilizando las plantas del Grupo Renault, líder de la Alianza en la región europea. De hecho, la compañía nipona aún tiene un modelo que lanzar en Europa.

En el caso de Latinoamérica, Nissan lanzará una nueva camioneta de media tonelada, desarrollada por el Grupo Renault y compartida con Nissan, basada en Renault Niagara. No será lo único, ya que también desarrollará dos pequeños vehículos eléctricos para ese mercado basado en su plataforma común CMF-AEV.

La marca Renault, por su parte, extenderá su presencia en el segmento de las camionetas de una tonelada en Argentina mediante la exitosa colaboración en la familia Nissan Frontier/Renault Alaskan.

"La alianza es un formidable ecosistema", subrayó Jean-Dominique Senard, presidente de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, que aseguró que el reequilibrio de las participaciones cruzadas entre Renault y Nissan que se formalizó en julio era "la condición previa para restablecer la confianza" que "ha quedado atrás" y eso permite a los tres socios centrarse en los proyectos comunes que ya se están concretando.

No es el único acuerdo anunciado hoy. Y es que Nissan está considerando adquirir una participación en The Future is Neutral, la compañía de economía circular del Grupo Renault, para anticiparse a las próximas regulaciones de economía circular en Europa.