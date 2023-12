Si no puedes olvidarte del móvil mientras conduces, podrías padecer esta enfermedad

¿Dónde sueles dejar el teléfono móvil mientras conduces? La mayoría de las respuestas seguro que no dicen que se deja guardado en la guantera o encerrado en el bolso… o apagado. Así que ¡cuidado! con estar obsesionado con las llamadas o wsp durante el trayecto. Esto podrías padecer.

Las distracciones al volante causan 1 de cada 3 accidentes mortales en España. En la última década, han provocado 238.000 accidentes con víctimas, más de 30.000 heridos graves y 6.200 fallecidos. La gran preocupación en materia de distracciones es el uso del móvil, según apuntan desde Línea Directa Aseguradora, pero la dificultad para recogerlo en los atestados limita su peso en las estadísticas. De hecho, más de 13 millones de automovilistas (48%) reconocen usarlo habitualmente mientras conducen, y 600.000 se confiesan "adictos" a manejarlo al volante.

Si eres de los que se obsesionan con estar pendiente del teléfono durante los viajes en coche, es probable que sufras "FOMO".

Necesidad de estar siempre conectados

FOMO son las siglas inglesas de Fair Of Missing Out (en castellano, miedo a perderse algo) y es la causa de que más de 3.600 jóvenes mueran cada año en accidentes de tráfico. El deseo de estar permanentemente conectados con sus amigos les lleva a ser especialmente proclives a sufrir distracciones potencialmente letales, como hacerse selfies, enviar mensajes de texto o consultar sus perfiles sociales. Pero no solo los jóvenes son proclives a padecerlo.

Este sentimiento se trata de la ansiedad que aparece cuando uno no está conectado a las aplicaciones o al móvil y, por tanto, no puede enterarse de lo que están haciendo los demás. Las redes sociales funcionan las 24 horas del día, por lo que, resulta imposible estar al corriente de todo lo que sucede en ellas. Si salta la alerta de un wsp no se espera a contestar a la llegada al destino; hay que hacerlo de manera inmediata. Una persona con "FOMO" sufre principalmente ansiedad. No tener el móvil cerca, estar fuera de cobertura o simplemente quedarse sin batería son algunas de sus grandes pesadillas.

Una buena estrategia sería limitar el uso del móvil y de las redes sociales mientras conducimos. Establecer límites de tiempo para el uso de aplicaciones de redes sociales puede ayudar a reducir la ansiedad y la compulsión de verificar constantemente las actualizaciones, y apagar o silencial el móvil en el momento de subirnos al coche sería la mejor terapia. Y es que al volante es importante mentalizarnos de que realizar cualquier actividad que aparte las manos del volante o la vista de la carretera puede llegar a ser fatal. Si no tenemos más remedio que atender una llamada o responder a un wsp, lo mejor es hacerlo con el "manos libres", en el caso de las llamadas, y detenerse en alguna zona habilitada y permitida para mandar nuestros urgentes mensajes o consultar las RRSS.