López Frade (Suzuki): Los fabricantes, con los coches eléctricos, están empezando a cambiar de opinión

Los consumidores en apuros se enfrentan a una crisis para hacer frente a la movilidad. Los coches siguen subiendo de precio y cada vez es más difícil comprar un nuevo modelo y deshacerse del viejo. El presidente de Suzuki en España ha sido muy claro.

El presidente de Suzuki Ibérica, Juan López Frade, durante el habitual encuentro navideño con la prensa del motor ha vuelto a ser contundente. "Estamos en peligro de perder el contacto con nuestro cliente. Lo que le va a costar pagar a plazos el coche es lo que ha subido la hipoteca y desde luego hay prioridades. Hemos tenido que aplazar muchas compras por este motivo".

La oferta de coches eléctricos supera la demanda

En poco mas de un año y medio llegará el primer modelo eléctrico a la gama Suzuki, un SUV derivado del concept eVX, pero para el presidente de Suzuki Ibérica el mercado del eléctrico de momento no va bien. Los fabricantes que antes eran miopes con los coches eléctricos están empezando a cambiar de opinión. Y es que quizás el eléctrico no sea solo la panacea; hay otras alternativas. La oferta de modelos cero emisiones está ahora mismo por encima de la demanda y esto genera problemas a los fabricantes. "Creo que la industria está empezando a reflexionar, mientras navega por la delgada línea de precios y márgenes de beneficios", ha comentado López Frade.

Juan López Frade, presidente de Suzuki Ibérica.

Según el Comité de Estadísticas de la patronal de los fabricantes de automóviles, Anfac, en España, actualmente, los modelos gasolina y diésel representan el 53,8 por ciento del mercado, porcentaje que bajará hasta el 49 por ciento en 2024 (9,1% los diésel y 39,8% los gasolina). Los modelos de gas se mantendrán estables, de un 2,3 a un 2,5 por ciento de incremento, y los turismos de hibridación ligera aumentarán de 32,2% actual al 34,1%. Si hablamos ya de los coches con enchufe, los híbridos enchufables subirán del 6,5 al 7,8 por ciento, y los eléctricos puros, del 5,2 al 6,4%. Esto significa que los EV solo se moverán un 1,2 por ciento, un porcentaje muy pequeño para todo lo que ofrece y ofrecerá el mercado a lo largo del año que viene.

En puntos de recarga tampoco el panorama, de momento, pinta bien. Actualmente existen 25.180 puntos en España cuando deberíamos estar en unos 40.000. "Hace unos días me topé con un cargador cuyo precio del kW era de 0,70 euros. Para eso prefiero viajar con un modelo sin enchufes que no me obliga a parar por el camino. ¿Cómo vamos a capear el temporal si todas estas cifras no se arreglan?

En 2024 llegaremos al millón de turismos vendidos

Respecto a las ventas de Suzuki, López Frade ha destacando la buena marcha de la marca a nivel mundial. "A nivel global, Suzuki ha vuelto a los tres millones de vehículos vendidos el año pasado, en el año fiscal japonés (de abril a marzo), con una subida de más del 10%. Y este año la previsión es que se sitúe bastante por encima de esa cifra, volviendo a los números de 2018, con unas ventas en torno a los 3,2-3,3 millones de unidades", ha comentado el presidente de Suzuki Ibérica.

En España, "en los diez primeros meses del año el mercado está creciendo un 18% y nosotros hemos crecido un 52%, pero es verdad que este incremento tan fuerte se debe a que el año pasado no teníamos suficiente producto, ha matizado López Frade. A partir de junio hemos comenzado a recibir producto de manera normalizada". El Presidente de Suzuki Ibérica calcula unas ventas totales en 2023 de 6.300 unidades de Suzuki en España, con una penetración del 0,68% y un crecimiento del 58% respecto a 2022.

Para el año 2024, el responsable de la marca nipona a vuelto a poner sobre la mesa sus previsiones. "Este año cerraremos con unas cifras entorno a las 930.000 unidades. Para 2024 esperamos que las matriculaciones alcancen ya el millón de unidades, siempre que la situación política y la inflación lo permitan. Se trata sin duda de una buena noticia para el sector que lleva años esperando a que el cierre del año tenga siete cifras. Esperamos un crecimiento de las ventas de Suzuki de un 15,9%, para alcanzar las 7.300 unidades y crecer hasta el 0,73% en la cuota de mercado".