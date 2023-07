Juan López Frade, presidente de Suzuki. "Los clientes están más "despistados" que nunca, sin saber qué comprar"

Con 20 años ya a sus espaldas, Suzuki Motor Ibérica está viviendo una etapa de éxitos. Y al frente de todo, un apasionado del motor, del deporte de motor y de su marca. Le pedimos a Juan López Frade que nos de su visión sobre el momento actual y futuro del sector…, sin olvidar el entrañable pasado.

Suzuki Motor Ibérica celebra en este 2023 dos décadas de éxitos, en los que ha forjado una sólida presencia en España, Portugal y Andorra. Los más de 160.000 automóviles comercializados en estos veinte años confirman la aceptación que Suzuki siempre ha tenido en la Península Ibérica. Hablamos con su presidente Juan López Frade, en el vigésimo aniversario de la marca.

Este año, Suzuki Motor Ibérica cumple dos décadas de vida.

Cómo era el mundo del motor hace 20 años y cómo es ahora

Yo creo que era mucho más estable, entre comillas, con las típicas guerras comerciales, con un 75% de matriculaciones de vehículos diésel… Ya se hablaba de la creación de concesionarios grandes que absorbían a los pequeños de la misma marca, pero aquello no fraguó en aquellos momentos y llevó a la ruina a algunos empresarios de la automoción. Veníamos de una crisis y el mercado estaba subiendo con fuerza ( dos años después, en 2005, se batiría el récord de matriculaciones, con casi 1.650.000 unidades), y no podíamos intuir lo que se nos vendría encima a partir de 2008.

A día de hoy, el sector de automoción y todo lo que le rodea está convulso. Los políticos toman decisiones respecto a nuestro sector oyéndonos, pero no escuchándonos. Los fabricantes están pidiendo a los políticos que los escuchen, que saben hacerlo bien, pero que necesitan tiempo para cumplir con sus exigencias, porque los plazos son imposibles. Los distribuidores estamos tratando de adaptarnos a todos los cambios que vienen desde los fabricantes en tiempo récord y, sobre todo, intentando que nuestros concesionarios sobrevivan. Y, por último, los clientes están más "despistados" que nunca, sin saber qué comprar, si comprar ahora o esperarse, pagando unos precios por los coches como nunca debido a las subidas de precios de materias primas, fabricación, transporte… Un lío, vaya.

Qué echas de menos de aquella época

Quizá esa tranquilidad, pero tampoco demasiado. Estamos viviendo una auténtica revolución que se estudiará dentro de 200 años y estar dentro de ella y poder aportar cosas es algo que muy poca gente puede decir.

¿Eres de los que consideras que el tiempo pasado fue mejor?

Definitivamente no. No hay que pararse a mirar el pasado, porque ese tiempo no va a volver y sería perder el tiempo, algo de lo que no tenemos mucho. Tenemos que vivir el presente y preparar el futuro, aunque ahora parezca incierto. Estoy convencido de que el futuro va a ser brillante, muy diferente al de hace 20 años y muy diferente al de ahora. Lo importante es adaptarse a esos cambios que estamos viviendo día a día, porque el que no se adapte, no tiene futuro.

Qué modelo/s ha sido en estos 20 años el que más satisfacción os ha dado

Sin ningún lugar a dudas, el Suzuki Vitara. En el mercado español, el Vitara es más conocido que la propia marca Suzuki, que muchas veces se asocia más a motos que a coches. La primera generación del Vitara se presentó en el Salón de Tokio de 1988 y, desde entonces, ha sido el buque insignia de Suzuki. Un todo terreno, y posteriormente un SUV, que ha sido un icono. Un vehículo pequeño, asequible, con buena calidad e irrompible. A día de hoy, se siguen pagando auténticas locuras por un vitara de hace 25 o 30 años. Todos en España han tenido o han conocido a alguien que ha tenido un Vitara en su hogar.

Suzuki Vitara, el modelo estrella de la marca.

¿De qué te sientes más satisfecho en estos 20 años de vida de SMI?

De la misma creación de la propia Suzuki Motor Ibérica. Yo comencé a trabajar en SMI el 1 de julio de 2003, con el objetivo de comenzar a operar en España el 1 de enero de 2004. En esos 6 meses, contratamos al personal, mucho el cual sigue a día de hoy con nosotros, desarrollamos los sistemas informáticos, creamos una Red de Concesionarios muy potente y conseguimos nuestro objetivo. Fueron meses de muchísimo trabajo, de estar días sin dormir, de mil viajes y reuniones, pero al final se consiguió.

Y después, de haber conocido a gente increíble, concesionarios, proveedores, periodistas, clientes,…, que a día de hoy son más que eso, son amigos, son familia.

A todos los usuarios que sienten nostalgia del motor de combustión, ¿qué les dirías?

Que busquen en la prensa especializada y en internet, que todavía se habla de eso. Que vayan a ver rallyes, que todavía huele a gasolina en las asistencia y en los tramos y, sobre todo que no se preocupe, que esos coches, aunque se dejen de vender en2035, podrá verlos circular hasta 2050. Aún queda tiempo.

¿Cómo ves el futuro inmediato del automóvil en España?

Cambiando, con un paso firme aunque lento, dado que los legisladores sólo aprietan, pero no ofrecen soluciones a la disposición de cargadores ni a las subvenciones a la compra de vehículos eléctricos o de otras fuentes de energía limpia.

¿Seguiremos comprando coches o esa posesión pasará ya a un segundo término?

El español es muy dado a tener la posesión de los dos bienes que tienen un precio mayor, su casa y su coche. Es cierto que esa tendencia está cambiando entre la gente joven, especialmente porque es muy difícil para ellos acceder a una casa en propiedad y porque ahora lo que quieren es moverse, sin tener mucho en cuenta cómo. En cualquier caso, sea a particulares o sea a flotas, los coches se seguirán vendiendo.

Con el presidente de Suzuki durante la entrevista. Para López Frade la tendencia de propiedad está cambiando entre los jóvenes.

Define las claves de Suzuki: "Más pequeño, más ligero, más corto, con menos cosas y más ingenioso"

Pues como tú dices, esas son las claves de nuestros vehículos. Para moverse, tanto por carretera como por ciudad, no hacen falta coches grandes y pesados. Sólo hace falta que te lleven, de una forma segura y confortable de A a B. Se pueden prescindir de cosas, siempre que no sean de seguridad, que son elementos que no aportan y el precio puede ajustarse más, utilizando el ingenio para sustituirlos.

¿Hay que temer a los fabricantes chinos que están entrando con mucha fuerza?

Yo creo que no hay que temerlos, aunque hay que estar vigilantes. No voy a entrar en si hay que favorecer o endurecer su entrada en Europa, pero quizá los legisladores deberían ver lo que pasó en Europa cuando los japoneses empezaron a venir. Lo que sí debemos ver los fabricantes, distribuidores y concesionarios es cómo envejecen. Ahora son todos nuevos y con una calidad aparentemente buena, pero ¿cómo estarán esos coches dentro de 5 años? ¿Cómo es y será su servicio de postventa y de recambios?

En 2025 Suzuki dará el paso al eléctrico puro...

Sí, a principios de 2025 Suzuki tendrá su primer vehículo eléctrico 100%, que será el primero de nuevos modelos que saldrán al mercado hasta el año 2030, pero sin olvidar los vehículos de combustión interna.

¿No llega la marca un poco tarde o considera que el consumidor todavía no está preparado para el EV?

Bueno, es posible que alguien considere que llagamos tarde, pero en este caso, estoy convencido de que no hay prisa. Las cosas no están claras, el cliente duda. ¿Para qué correr y tener el riesgo de equivocarte?

La versión de producción del concepto eVX será el primero en llegar. ¿Qué nos puedes adelantar de este coche?

La verdad es que en este momento se puede decir poco, aparte de que será un producto 100% desarrollado por Suzuki. Está en la última fase de desarrollo y espero poder tener la oportunidad de probarlo, aunque sea un modelo de pre-producción, dentro de poco.

Concept car eléctrico eVX de Suzuki.

¿Me puedes confirmar que Suzuki volverá a rescatar el Jimny con la llegada del modelo con tecnología híbrida?

Del Jimny nunca se puede confirmar nada. La última generación salió al mercado en 2018, dejó de producirse a principios de 2020, volvió a salir al mercado europeo hace un par de años en su versión comercial, con sólo dos asientos y rejilla separadora, el año pasado salió la versión 5 puertas para algunos mercados,… Desde luego, a día de hoy, no tenemos ninguna información de lo que pasará en el mercado europeo en el futuro con este modelo. Pero es verdad que es un modelo que, en gasolina, híbrido o eléctrico, no debería desaparecer nunca.

¿Cómo ves a Suzuki Motor Ibérica dentro de otros 20 años?

Bueno, lo que es seguro, es que yo no estaré, pero, si no ocurriese ninguna catástrofe, es cierto que los cimientos que mi equipo y yo habremos dejado son muy sólidos y el futuro de la empresa será brillante.