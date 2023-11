La berlina eléctrica VW ID.7 llega en febrero y contará con versión deportiva GTX 4x4

Se pondrá a la venta en febrero de 2024, con un precio de partida 61.970 euros. Hablamos del VW ID.7 que arranca con la variante Pro y que añadirá una más sofisticada Pro S y la deportiva GTX para el segundo semestre del año.

Sexto miembro de la familia eléctrica ID de Volkswagen, que se lanza en tres continentes, Europa, Estados Unidos y Asia (China) y se fabricará en la planta alemana de Emden (en China, los modelos se producirán localmente). A nuestro país llegará en febrero de 2024, y la variante familiar, ID.7 Tourer, a mediados del año que viene.

El ID.7 es el primer modelo eléctrico de la marca en el segmento medio-alto y sus principales clientes serán empresas y ejecutivos de empresas. Su calidad y tecnología se encuentran al más alto nivel y, por su diseño, es un modelo que no pasa inadvertido. Luce una línea deportiva, con un pilar C que cae ligeramente para crear una bonita silueta coupé, que no interfiere en el espacio para los pasajeros traseros. Mide casi cinco metros de largo y su batalla alcanza los 2,97 metros, por lo que la comodidad interior está garantizada.

La nueva berlina eléctrica equipa un motor denominado AP550 de 286 CV. Se trata del motor eléctrico más potente y de mayor par de un modelo ID. de Volkswagen hasta la fecha. Esta variante de potencia se utiliza en el modelo independientemente del tamaño de batería elegido, ya sea de 77 kWh como de 86 kWh.

Tres versiones para el ID.7

El primer ID.7 en ponerse a la venta será con acabado Pro, con un precio de partida de 61.970 euros. Se trata de un propulsión trasera que cuenta con la batería más pequeña de 77 kWh y que anuncia una autonomía oficial de hasta 621 km. Su velocidad máxima es de 180 km/h y la velocidad máxima de carga es hasta 170 kW.

Para el segundo semestre de 2024 se añadirá el ID.7 Pro S, también tracción trasera, que monta la batería de 86 kWh (capacidad neta), con una autonomía que alcanzará los 700 km, una cifra llamativa que, aunque merme en condiciones de uso normal, debería permitir viajes de más de 450 km a ritmo de autopista sin recargar. La potencia máxima de carga para esta variante alcanza ya los 200 kW. También, en la segunda mitad del año, el ID.7 contará con la versión más deportiva GTX, que llega con tracción a las cuatro ruedas.

Tecnología y confort a bordo de la berlina eléctrica

Su interior presume de confort, equipando elementos como un sistema de aire acondicionado inteligente, asientos con función de masaje, luces ambientales, Head-Up Display de realidad aumentada… y una pantalla para el sistema de infoentretenimiento de 15 pulgadas. Interesante la opción del techo solar panorámico que por voz o de manera táctil se puede regular su opacidad.

También como opción, y por primera vez en un Volkswagen, se ofrece el asiento adaptativo Climatronic, con refrigeración o calefacción según las necesidades y también una función de secado. Y para los melómanos se ofrece un sistema de sonido de 700 vatios de Harman Kardon: 14 altavoces de alta gama, incluido un altavoz central en la parte delantera y un subwoofer en el maletero.