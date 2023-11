Tras analizar 23 pólizas se seguro a todo riesgo, con y sin franquicia, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) revela que el seguro de un modelo híbrido enchufable y el de un eléctrico son más caros que su homólogo de gasolina.

Han sido 23 las pólizas se seguro analizadas por la OCU para comprobar si el precio de un seguro a todo riesgo, con y sin franquicia, es igual, menor o superior entre un coche de gasolina y modelos híbrido enchufable y eléctrico. El resultado confirma que el seguro de un coche híbrido enchufable mediano es un 15% más caro de media que el de un coche con motor de gasolina de precio y prestaciones similares.

En el caso de un coche eléctrico de prestaciones también parecidas (pero un poco más caro), el sobrecoste alcanza un 17% de media. Solo 5 de las aseguradoras analizadas ofrecen un coste similar o incluso inferior para un coche híbrido no enchufable o eléctrico.

OCU considera que el sobreprecio para un eléctrico podría explicarse por el elevado coste de la reparación de las baterías en caso de siniestro, que para un automóvil de gran autonomía podría alcanzar los 30.000 euros; y que a menudo es necesario sustituirlas completamente por otras nuevas. Sin embargo, no se justifica para un híbrido no enchufable, puesto que su batería es más pequeña y por lo tanto bastante más barata (alrededor de 1.000 euros). No obstante, podrían entrar en juego otros factores como la frecuencia estimada de siniestro o el mayor o menor riesgo de causar daños a terceros.

Lo cierto es que en un accidente con un coche eléctrico la aseguradora podría preferir una declaración de siniestro que evite la sustitución de las baterías, por lo que la OCU exige que se informe siempre del valor máximo indemnizable en las pólizas a todo riesgo, de modo que el asegurado pueda valorar el coste de la prima que va a pagar.

Entre 400 y 1.700 euros de diferencia

El estudio revela grandes diferencias de precio en las primas de un mismo automóvil, entre las 23 pólizas a todo riesgo analizadas, que en el caso de un coche eléctrico varía entre 400 y 1.700 euros, según la aseguradora. Los precios ofrecidos son para un conductor sin siniestralidad previa y con carné desde hace más de 10 años.

Destacan por su buena relación precio las condiciones ofrecidas por Zurich Klinc para una póliza a todo riesgo sin franquicia, una de las pocas compañías que no penalizan a los coches híbridos y eléctricos. Sus primas ascienden a 404 euros/año para un Seat León XS (coche con motor de gasolina), 397 euros/año para un Hyundai Ioniq (híbrido no enchufable) y 417 euros/año para un Citroën ë C4 (eléctrico).

Entre los seguros a todo riesgo con una franquicia de alrededor de 300 euros destaca por su buena relación calidad precio la póliza de Liberty. En este caso las primas suman 192 euros para un Seat León XS, 269 euros/año para un Hyundai Ioniq y 231 euros/año para un Citroën ë C4.

Con el paso de los años, mejor un seguro a terceros

Más barato será contratar un seguro a terceros, aunque la OCU aconseja que se adopte esta modalidad pasados unos años. Lo ideal sería que este seguro contase cobertura de lunas, incendio y robo. Suele incluir por defecto la asistencia en viaje, la protección jurídica con defensa penal y reclamación de daños (verifica que alcanza al menos 3.000 euros para gastos de profesionales de libre elección), así como una cobertura de responsabilidad civil ampliada (si tienes hijos menores comprueba que también cubre la conducción sin permiso, por ejemplo).