Casi el 90% de los conductores sienten miedo a la agresividad en las carreteras

No es extraño que durante el día te topes con personas que realizan una conducción agresiva. Ya no solo referido a insultos, pero también a acciones como no respetar la distancia de seguridad, superar la velocidad, cambiar de carril sin señalizar o dar las luces, entre otros.

Así, la tercera edición del estudio "Compartir la carretera", publicado por la Fundación Vinci Autoroutes y realizado por IPSOS, señala que el 88% de los conductores de automóvil, el 76% de los motoristas y el 77% de los ciclistas sienten miedo a la agresividad en las carreteras en España.

Y es que los resultados apuntan que la convivencia con otros usuarios en las carreteras y aceras es "una fuente de ansiedad y tensión". De hecho, el 89% de los españoles temen comportamientos arriesgados por parte de otros usuarios: Lo hacen el 88% de los conductores de automóviles, el 83% de los motoristas y hasta el 78% de los ciclistas.

De la misma forma, esto también afecta a los peatones. Concretamente, el 93% peatones desconfían de que los conductores de automóviles no se detengan en los pasos de peatones. Aunque también lo atestiguan el 88% de los conductores de automóvil, el 76% de los motoristas y el 77% de los ciclistas.

Según se explica en el estudio, tanto la resistencia a compartir la calzada como el peligro que sienten los españoles tiene origen en el incumplimiento generalizado de las zonas reservadas a algunos usuarios. Uno de ellos, las aceras. Los espacios dedicados a los peatones son ocupados para estacionar por un 45% de los motoristas o para desplazarse por un 28% de los motoristas y hasta un 69% de los ciclistas. Estas acciones implican un peligro para los peatones, de los cuales un 70% afirman haber sido rozados por una bicicleta o patinete al caminar por una acera.

De la misma forma, el 48% de los motoristas y el 25% de los conductores de automóvil admiten que se detienen en los carriles bici, exclusivos para ciclistas. Además, el 43% de los motoristas reconoce utilizarlos y un 18% de los conductores de automóvil los utilizan para frenar o aparcar. Igualmente, el 59% de los conductores españoles admite aparcar habitualmente en doble fila, el 23% en el carril bus, el 17% en los espacios reservados para personas con discapacidad y hasta un 15% en las plazas dedicadas a vehículos eléctricos.

La mayoría se saltan las normas básicas del código de circulación

Otra conclusión del estudio es que más de la mitad de los conductores de automóviles, motoristas y peatones utilizan el teléfono móvil mientras conducen o caminan: El 60% de los conductores de automóvil, el 65% de los peatones, el 39% de los motoristas y hasta el 35% de los ciclistas.

Igualmente, más de uno de cada dos conductores (52%) afirma no usar los indicadores para adelantar o cambiar de dirección. También el 62% de los conductores de automóvil admite haberse pasado un semáforo en naranja o rojo.

El 49% de los ciclistas habituales también admite hacerlo en situaciones en las que no está autorizado por la señalización. El 71% de los peatones, por su parte, admiten cruzar cuando el semáforo está en rojo y el 85% que a veces cruza por fuera de cualquier paso protegido.