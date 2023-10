La DGT vigilará más atenta esta semana si usas el móvil mientras conduces

Desde hoy y hasta el próximo domingo 15 de octubre, la Dirección General de Tráfico está realizando una nueva campaña de control y concienciación sobre los peligros que suponen las distracciones al volante. Se vigila especialmente el uso del móvil.

La DGT pone en marcha una nueva campaña específica de vigilancia que se centrará en las distracciones en la conducción, para alertar de los riesgos que implica la conducción distraída o desatenta que está presente un más de un 30 por ciento de los accidentes con víctimas mortales en España.

Los agentes de la Agrupación de Tráfico vigilarán las vías interurbanas, y todas aquellas policías municipales que se sumen a la campaña lo harán en el ámbito urbano. A esta vigilancia a pie de carretera hay que añadir los medios automatizados de los que dispone la DGT con 225 cámaras instaladas en las carreteras, a través de las cuales se puede constatar, entre otras cosas, si el conductor hace uso del móvil mientras conduce. La mayoría de estas cámaras se ubican en carreteras secundarias (el 60%), mientras que el 40% restante están colocadas en autovías o autopistas y suelen ubicarse en pórticos o en postes elevados.

El pasado año, el Observatorio Europeo de Seguridad Vial (European Road Safety Observatory ERSO) recogía, en su informe monográfico sobre distracciones, los resultados de diversos estudios basados en la observación directa de los conductores.

En él se constataba que la prevalencia del uso del teléfono móvil mientras se conduce en coche en Europa admitida por los conductores era de del 48% para el uso de dispositivos con manos libres y, lo que era más preocupante, del 29% para hablar por un teléfono móvil sin manos libres y del 24 por ciento para leer mensajes de texto o comprobar las redes sociales.

Hablar o sujetar el móvil, 6 puntos menos

Dado que la presencia del móvil en la conducción se ha incrementado de manera exponencial en los últimos años, provocando infinidad de accidentes, según datos de la DGT, la reforma de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial que entró en vigor en marzo de 2022, incrementó de 3 a 6 los puntos a detraer por conducir sujetando con la mano dispositivos de telefonía móvil. Hay que reseñar que no es necesario estar llamando o manipulando alguno de los menús del teléfono móvil, ya que simplemente sostenerlo en la mano ya es motivo suficiente para ser castigados con la retirada de puntos en el carné de conducir. La sanción económica es de 200 euros.

Consecuencias de las distracciones

La DGT nos recuerda que una distracción hace que dejemos de prestar atención a la carretera. Ese intervalo que no estamos pendientes, aunque sean décimas de segundo, pueden ser suficientes para provocar un accidente: salirnos de la carretera, no ver un peligro o que no nos de tiempo a frenar ante un imprevisto.

Por ejemplo, explican desde la DGT, si marcáramos un número de móvil mientras conducimos a una velocidad de 100 km/h, recorreríamos 140 metros antes de levantar la vista del móvil y pisar el freno, logrando frenar completamente en unos 155 metros. La distancia total necesaria para frenar a esa velocidad sin ningún tipo de distracción es de unos 28 metros.

No solo el uso del móvil pone en peligro la seguridad a los mandos del coche, también otro tipo de acciones que enumera la DGT: manejar la radio o el navegador, fumar mientras se conduce, maquillarse, leer al volante, buscar objetos o comer y beber dentro del coche, entre otras.