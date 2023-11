Probamos el Peugeot 2008 BlueHDi 130, el último diésel del SUV compacto

El actualizado Peugeot 2008 es un modelo de éxito. Nosotros hemos elegido la única versión diésel que equipa el modelo, que destaca por su comodidad y contenido consumo.

El Peugeot 2008 sigue siendo uno de los modelos preferidos en el mercado español. Los últimos datos del acumulado enero-octubre, ofrecidos por la patronal de los fabricantes, Anfac, anuncian que el modelo se sitúa en el tercer puesto en el ranking de ventas, con sus 16.798 unidades comercializadas.

Su éxito es fácil de explicar. Tiene una estética agradable, un tamaño perfecto, tanto para moverse por ciudad como para nuestros largos viajes, y cuenta con una amplia gama que se adapta a todos los gustos y bolsillos, y es que el SUV se vende desde 24.390 euros. Se puede pedir con motores de gasolina de 102 y 130 CV; eléctricos (E-2008), de 136 y 156 CV; y con propulsor diésel, denominado BlueHDI de 130 CV, que es el protagonista de nuestra prueba. Todas las versiones se ofrecen con cambio automático de ocho velocidades (EAT8), y de una en el eléctrico, excepto en el caso del gasolina de 102 CV, que solo cuenta con transmisión manual de seis relaciones. A principios de 2024, llegará la variante de hibridación ligera de 48 V con el motor PureTech gasolina de 136 CV de nueva generación y caja de cambios electrificada de doble embrague y 6 velocidades que incluye un motor eléctrico.

En cuanto a los acabados, en el 2008 puedes elegir tres niveles de equipamiento: Active, Allure y GT. Nuestro acabado GT contaba con tres tomas USB-C de serie (dos en la parte delantera y una en la trasera) y una toma USB-A (en la parte trasera), así como cargador de 15 W para smartphones situado detrás de la tapa de la consola central. Entre su equipamiento exclusivo destacan los faros delanteros Full LED, cámara de aparcamiento de alta definición, entrada y arranque sin llave, retrovisores plegables eléctricamente con iluminación de bienvenida, techo negro Diamond y monogramas GT

Adiós al diésel, pero todavía es una opción muy interesante

Os preguntaréis quién apuesta por un motor diésel para un coche como este modelo del segmento B. Pues es perfecto para los que al día suelen recorrer más de 70 km y viajan con él en sus escapadas. Y es que el consumo medio oficial de esta versión BluHDI GT de 130 CV es de 5 l/100 km, comparado su homólogo de gasolina PureTech 130 GT, que ronda casi los 6 l/100 km. El precio de venta solo difiere en poco más de 2.000 euros a favor del gasolina (30.520 euros frente a los 32.840 que cuenta el diésel).

Si te has convencido y te apuntas al diésel con este BlueHDI, tienes que saber que la versión tiene los días contados, aunque todavía permanecerá en la oferta de la gama unos meses mas. La normativa Euro 7 se ha demorado en el tiempo hasta 2027, pero aún así Peugeot ya ha iniciado el fin del diésel, a partir de 2024, en los actualizados 208 y 2008 para centrarse en los híbridos y los eléctricos. No obstante, si te animas, podrás disfrutar del coche durante muchos años, aun que, eso sí, solo con la etiqueta C de la DGT. Se trata de una compra interesante de la que todavía te puedes aprovechar.

Peugeot 2008. Un SUV con mucha personalidad

Visualmente, el 2008 se distingue a la legua. Las luces diurnas LED en forma de colmillos se han sustituido por tres garras, una firma lumínica que se inauguró en el 508. Visto desde atrás, ya no cuenta con el emblema del león, que se ha sustituido por el nombre de Peugeot (un recurso cada vez más común en las marcas). Se distingue también una barra negra encima de la matrícula que alberga la cámara de marcha atrás de este acabado GT.

Como he aludido antes, el 2008 tiene un tamaño perfecto. Mide 4,30 metros de largo, 1,77 de ancho y 1,55 metros de alto.

Si hablamos del puesto de conducción, hay diferentes opiniones. La mía en particular no pone "peros". El i-cockpit de Peugeot me gusta especialmente, por su deportividad y la configuración de volante y cuadro de instrumentos. Encuentro la postura perfecta; pero opina lo mismo todo el mundo.

Los asientos resultan algo duros, pero no incómodos, y la información del cuadro de instrumentación en 3D es clara y se lee fácil. En el centro del salpicadero se encuentra la pantalla multimedia, ahora de 10 pulgadas de serie. Los pasajeros traseros viajan cómodos y la plaza central no es tan "opresora" como en otros modelos, ya que, aunque cuenta con el túnel de transmisión, no está sobreelevada y un adulto de tamaño medio puede acomodarse sin problemas.

Cuadro de instrumentación en 3D.

Nuestra unidad contaba con techo solar eléctrico (1.000 euros) que se abre hasta la mitad, mediante una tecla ubicada en los mandos del techo. El maletero lo podemos modular en dos niveles y su capacidad es de 434 litros. Podemos ampliarlos hasta los 1.500 abatiendo los respaldos traseros.

Mando para controlar la apertura del techo opcional.

Agradable de conducir

El 2008 diésel que hemos conducido es el único disponible en la gama. Se trata de un cuatro cilindros, de 1,5 litros de cilindrada y un turbocompresor. Es capaz de producir 250 Nm de par (a 1.750 rpm) y 130 CV de potencia (a 3.750 rpm). Tiene tres modos de conducción: Eco, Normal y Sport. En Eco es más suave, pero por defecto se activa el Normal al arrancar el coche.

Seleccionamos la marcha con el pequeño mando situado a ras de la consola central. En carretera, las sensaciones que me ha trasmitido han sido las de coche muy equilibrado. Este propulsor ofrece una buen empuje desde abajo. La suspensión filtra bien el terreno y la dirección es precisa. El cambio EAT8 resulta algo perezoso en su arranque, en marchas cortas, pero cuando entra en materia responde bien y es suave. Hemos llevado a cabo la prueba en condiciones reales de uso y el dato de consumo medio obtenido ha sido de 5,8 l/100 km.

Ficha técnica

Motor de gasóleo: 4 cilindros en línea

Potencia máxima: 130 CV

Par motor: 300 Nm

Cilindrada: 1.499 cc

Combustible: gasóleo

Velocidad máxima: 196 km/h

Aceleración de 0 a 100 km/h: 9,3 segundos

Cambio: Automático de 8 marchas de doble embrague

Tracción: Delantera

Consumo homologado WLTP en ciclo combinado: 5 litros/100 km.

Dimensiones (longitud/anchura/altura), 4,30 x 1,77 x 1,55 metros

Capacidad maletero: 434 litros.

Peso en vacío: 1.345 kg.

Precio: 32.840 euros (acabado GT). Versión base del BlueHDI: 29.090 euros