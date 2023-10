Estos son los vehículos que no podrán acceder al centro de Madrid a partir de enero

Desde que en 2018 el Ayuntamiento de la capital aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible, a través de la cual se diseñaron las actuales Zonas de Bajas emisiones (ZBE), los madrileños han visto cómo año a año se han endurecido las normas de acceso al municipio mediante el vehículo privado.

Mientras que para la ZBE de Especial Protección Distrito Centro (lo que en un principio se conoció como Madrid Central) y la ZBE de Especial Protección Plaza Elíptica las normas se han mantenido 'más o menos' estables, las normas para la Madrid ZBE se han mantenido en constante cambio. Así, la norma vigente, aprobada en 2021, fijó los requisitos que se aplican desde 2020 y que se aplicarán hasta 2025 de forma gradual.

Para esta Madrid ZBE, que ha ido expandiendo su área de influencia hasta abarcar todo el municipio, únicamente limita el acceso a los vehículos con clasificación ambiental A o, de forma coloquial, los vehículos sin etiqueta. Básicamente, estos son "los más contaminantes, aquellos vehículos que funcionan con gasolina y fueron matriculados antes del año 2000 y los vehículos diésel matriculados antes de 2006", se indica desde el Ayuntamiento.

Restricciones para los coches 'sin etiqueta'

Las normas para estos vehículos (etiqueta A), en concreto, eran y son las siguientes:

Desde el 1 de enero de 2022 tienen prohibido el acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30.

tienen prohibido el acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, excluyendo la propia M-30. Desde el 1 de enero de 2023 tienen prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, incluyendo la propia M-30.

tienen prohibido su acceso y circulación por las vías públicas urbanas del interior de la M-30, incluyendo la propia M-30. Desde el 1 de enero de 2024 tienen prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid.

tienen prohibido su acceso y circulación por todas las vías públicas y urbanas del municipio de Madrid. Desde el 1 de enero de 2025 se extiende esta prohibición también a todos los turismos 'A' que estén domiciliados en Madrid y dados de alta en el Padrón del IVTM del Ayuntamiento de Madrid. Desde esta fecha, además, tampoco podrán acceder ni circular por la capital los vehículos 'A' que no sean turismos (camiones, furgonetas, motocicletas y ciclomotores) que hasta el 31 de diciembre de 2024 no tenían restricciones.

Por tanto, los únicos coches que no podrán circular por ninguna vía de la ciudad desde enero de 2024 a menos que estuvieran domiciliados y empadronados antes de 2022, serán los coches sin etiqueta. Una situación que, por otra parte, solamente podrán alargar un año más, hasta 2025. Por su parte, los vehículos con etiquetas B, C o ECO no tendrán, por el momento, ninguna restricción (aunque sí cuentan con limitaciones tanto para acceder a la ZBEDEP de Plaza Elíptica como a la ZBEDEP Distrito Centro).

¿Por qué no se les deja pasar?

Según explican desde el propio Ayuntamiento, estos coches con clasificación ambiental A emiten, de media, 1,6 veces más de gases contaminantes que un tipo B, 7,2 veces más que un tipo C y 47 veces más que un tipo ECO.