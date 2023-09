DGT. Los accidentes mortales de tráfico en carretera siguen al alza. Los atropellos, protagonistas este verano.

Aumentan este verano los accidentes mortales de tráfico en carretera, y ya lo hacen desde 2021. Destaca el incremento del número de peatones atropellados, la mitad durante la noche y sin llevar el chaleco reflectante.

Está claro que las "dramáticas" campañas de la DGT poco parecen influir de manera positiva en los datos de la siniestralidad vial, porque las cifras de accidentes mortales este verano han sido malas.

Un total de 234 personas han fallecido en las carreteras este verano, en los meses de julio y agosto, 7 víctimas mortales más que en 2022. Este repunte también se ha visto reflejado en el número de siniestros viales, que crecen un 4% (223) y en el de personas hospitalizadas que se incrementa un 23% (946), según los datos que acaba de presentar el ministro del Interior en funciones, Fernando-Grande Marlaska. "Los datos de siniestralidad vial llevan a concluir, analiza Marlaska, que cada día de este verano han fallecido 3,8 personas en las carreteras".

El ministro del Interior en funciones, Fernando-Grande Marlaska, durante los resultados de la accidentalidad vial este verano.

Si revisamos el históricos del número de fallecidos en accidentes de tráfico en los meses de verano comprobamos que desde 2021, año en el que se registró la cifra más baja desde 2000, el número de fallecidos no ha parado de crecer.

¿Están siendo efectivas entonces las campañas de la DGT que cada verano vemos en prensa o en televisión? Según Ramón Ledesma, consejero asesor de Pons Mobility, "las campañas tienen un recorrido de solo unos días. Lo importante son las medidas que hay detrás. Hacen falta medidas más centradas en la distracción y en el móvil y no tanto en la velocidad. No todas las campañas tienen que tener un tinte dramático. Despistarnos o quedarnos dormidos al volante son factores determinantes. Esos microsegundos que no estamos mirando a la carretera por buscar en una pantalla información son importantes".

Un verano histórico de desplazamientos por carretera

Hablamos por tanto de pésimas cifras para unos meses estivales han sido muy movidos. Y es que durante julio y agosto se han producido 93,6 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera en nuestro país, un 0,3% más que el verano pasado. Se trata de una cifra histórica. El día con mayor número de desplazamientos fue el viernes 11 de agosto con 1,8 millones de desplazamientos, coincidiendo con el puente del 15 de agosto.

Grande-Marlaska, con subsecretaria del Ministerio del Interior, Isabel Goicoechea y con el director general de Tráfico, Pere Navarro.

Del total de fallecidos, destaca que el 42% han sido peatones, ciclistas o motoristas: se han contabilizado 24 peatones fallecidos en carreteras, 4 más que en el mismo periodo de 2022, y los ciclistas fallecidos han pasado de 8 a 12. Destacar que, de los 24 peatones fallecidos, 14 se registraron en autopistas y autovía y 10 en carretera convencional. Además, 12 de los 24 peatones fallecidos fueron atropellos que se produjeron por la noche o en el crepúsculo, y solo 2 de los 12 fallecidos llevaba la obligada prenda reflectante de alta visibilidad. "Esta última cifra es alarmante, señalan desde la Fundación RACE. Los conductores deben cumplir las normas de seguridad. Cuando un conductor se baja del vehículo en autovía, autopista o carretera secundaria debe, obligatoriamente, ponerse el chaleco reflectante."

Según nos apunta Ramón Ledesma, "muchas veces conducimos despistados, no prestamos la debida atención a la carretera… y no vemos a ese usuario que ha bajado del coche por una avería o al operario que está trabajando en la carretera. Vemos también que las medidas físicas como el chaleco o el triángulo ya no son tan efectivas, y se impone esa conectividad que avisará al conductor de que hay un vehículo averiado en la carretera".

Los accidentes más peligrosos, en carreteras convencionales

Según los datos de la DGT, analizando los tipos de vía, durante este verano han aumentado los fallecidos en autopistas y autovía, registrándose 67 fallecidos, 17 más que en 2022, y descienden en 10 los fallecidos en carretera convencional. "No obstante, señala Marlaska, a pesar de este dato, son las carreteras convencionales, aquellas que no tienen separación física entre ambos sentidos, las que siguen acumulando las mayores cifras de muertos. Tres de cada cuatro fallecidos se siguen produciendo en este tipo de vías". En este sentido, el RACE señala que sigue siendo necesaria una mejora del estado y del mantenimiento de las carreteras secundarias, ya que a pesar de que se han reducido el número de fallecidos respecto al año pasado, siguen representando aproximadamente el 70% de los fallecidos en carretera en verano.

Por tipo de siniestro, la salida de vía ha vuelto a ser el siniestro que más víctimas ha registrado (41%) con 95 fallecidos, seguida de la colisión frontal (18%) con 41 fallecidos.

En cuanto al no uso de los sistemas de seguridad, los datos son similares al verano del pasado año: 26 personas de las 116 fallecidas que circulaban en turismo o furgoneta no llevaban puesto el cinturón de seguridad en el momento del siniestro, lo que supone el 25%. Un dato que sigue sorprendiendo dada la vital importancia que supone este elemento de seguridad. Tampoco hicieron uso del casco 3 de los 12 ciclistas fallecidos y 1 de los 62 motoristas muertos.