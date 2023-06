Porsche celebra 75 años haciendo realidad los sueños de sus clientes

Porsche cumple 75 años haciendo realidad los sueños de sus clientes más especiales con una gama completa de deportivos. Hemos asistido a la celebración en el museo de la marca, en Stuttgart, de esta importante efeméride.

La historia de la marca está plagada de anécdotas e historias pero sobre todo de coches deportivos y de competición, dos palabras clave en la leyenda de Porsche. Una marca que ha hecho de la deportividad sostenible su bandera que le ha llevado a convertirse en la leyenda del coche deportivo.

Lejos, muy lejos, queda aquel 8 de junio de 1948 cuando Ferry Porsche mostró la primera unidad fabricada por la marca, el 356. Básicamente era un Volkswagen en versión de carrocería cupé y con un motor de 40 caballos… un deportivo de la época.

Wolfgang Porsche, hijo del fundador de la marca y creador del primer 356.

Tras el lanzamiento de varios modelos, versiones descapotable y Speedster incluidas, y diversos coches de carreras, llegó la revolución en la marca de Stuttgart.

Fue en septiembre de 1963 cuando presentó, en el Salón de Fráncfort, el deportivo que marcaría su futuro y se convertiría en el alma de Porsche. Era, como no, el 911. Este es el deportivo más vendido en el mundo, una leyenda con ruedas. Es un deportivo que ya ha superado, desde entonces, la cifra del millón de unidades vendidas a nivel mundial y sigue más vivo que nunca.

60 años del 911

Lleva, por ello, 60 años en el mercado y es el alma de Porsche, sin duda. Pero esta marca es mucho más que el 911, es el Boxster, ahora denominado 718 Boxster, pero también los Cayenne, el SUV grande de la marca, o su hermano pequeño, el Macan. Y la familia del Panamera, la berlina grande de cinco metros en diferentes versiones de carrocería, pero con la deportividad de un 911.

Los coches de carreras también tuvieron su momento de gloria en la fiesta Porsche.

Aunque, sin duda, la gran novedad más reciente de la marca de Stuttgart llegó en 2018 con el lanzamiento del Taycan. Se trata de una berlina grande pero con una mecánica 100% eléctrica. Ese es el modelo con el que comenzó el futuro eléctrico de la legendaria marca de deportivos alemanes.

Porsche vive ahora el mejor momento de su historia, con unas ventas de 300.000 unidades anuales y una completa gama de modelos, pero no siempre ha sido todo así. En los años 80, junto al modelo clave de la gama, el 911, Porsche tenía una familia de modelos limitada y poco acorde con el prestigio de la marca.

La plaza donde se sitúa el museo Porsche, al fondo, fue el escenario de esta reunión/fiesta.

El 928, fue un buen deportivo con motor V8 delantero en posición longitudinal y el 944 y los 924, con motores Volkswagen, no estuvieron al nivel esperado para un Porsche. Fueron momentos críticos para la marca, que estuvo a punto de verse abocada al cierre. Pero la llegada del Boxster, un biplaza descapotable con motor central que llegó en 1993 le salvó definitivamente de la quiebra.

El Boxster salvador

A partir de ese momento no ha hecho más que crecer, aunque fueron momentos de decisiones muy arriesgadas. Muchas veces incluso se tomaron decisiones que no fueron bien acogidas por los más apasionados de la marca. En este sentido, el lanzamiento del Cayenne en 2002 fue el primer gran escollo. Algunos no entendieron que un fabricante de deportivos se metiera a producir un todoterreno grande, con marchas reductoras y, sobre todo, con motor diésel. Pero una vez pasadas esas primeras críticas de los más puristas, el modelo triunfó en el mercado. Y fue el trampolín que permitió a Porsche convertirse en la marca más rentable del Grupo Volkswagen, como lo es ahora.

Oliver Blume presidente de Porsche fue el anfitrión, pero el 356 en manos de Marc Weber fue uno de los destacados.

Luego llegó el Panamera, la berlina grande de cinco puertas, ahora con sus tres opciones de carrocería y con versiones de gasolina e híbridas, aunque también hubo una versión diésel. El siguiente nuevo escalón para Porsche fue ampliar su gama de SUV con un modelo más pequeño y accesible que el Cayenne y, como su hermano, ya transformado en un SUV muy dinámico y deportivo, lejos de aquel primer concepto de modelo todoterreno más pesado.

La guinda de esta completa y también diversificada gama del fabricante alemán llegó con el Taycan, un modelo 100% eléctrico. Se trata de una berlina de cinco plazas, disponible también con tres tipos de carrocería, como el Panamera.

Una gran fiesta

Cumplir 75 años de vida, y sobre todo de hacer magníficos deportivos, es un verdadero éxito en este sector. Por ello, los responsables de Porsche prepararon una gran fiesta en el museo de la marca, en Stuttgart, y en las proximidades del mismo para celebrarlo. Allí, con las calles próximas cortadas al tráfico, se hizo un desfile de algunos de los modelos más representativos de la marca.

En dicho evento, lógicamente, el protagonista fue el 911 en sus numerosas variantes a través de sus 60 años. También en ese desfile tomaron parte destacada otros modelos como el legendario 356 Speedster que hizo su aparición con el piloto Marc Weber a sus mandos, junto al último 911 Speedster 60 aniversario. También destacado un espectacular 959 en color rojo o el 918 Spider hybrid en manos del mítico piloto alemán Walter Rohrl.

El Mission X representa el futuro de la marca alemana, un espectacular hipercar eléctrico.

También protagonistas de este evento fueron los coches de carreras, un pilar clave de la marca alemana. Un Porsche 962 de las 24 Horas de Le Mans, un coche ganador del Dakar basado en el 959 con los colores de Rothmans, coches de rallye, de circuitos…. La historia de Porsche de los últimos 75 años paseando por algunas calles de Stuttgart.

Durante la demostración, Oliver Blume y algunos de los principales directivos de la marca contaron a los asistentes algunos aspectos destacados de la historia de Porsche. También participó en este evento Wolfgang Porsche, hijo de Ferry Porsche, el creador de esta bonita historia del fabricante alemán de coches deportivos.

La nave Kallemberg

Porsche tiene en Stuttgart un impresionante museo que repasa la bonita y variada historia de la marca. Un museo inaugurado en 2019, cion las principales joyas, ganadores en todo tipo de competiciones, en Le Mans, Montecarlo, el Paris-Dakar o en la Fórmula 1. Pero próximo al museo, en el que de manera permanente se guardan los coches no expuestos, porque se ceden para algunos eventos locales y otras razones, Porsche tiene una gran nave de vehículos históricos. Es como el almacén de vehículos históricos con el anagrama Porsche en el frontal, la nave Kallemberg.

La gran diferencia es que mientras el museo está abierto al público que quiere visitarlo, esta nave es privada. Solo entran personas autorizadas por la dirección de la marca. En esta ocasión Porsche nos permitió disfrutar de muchas joyas escondidas.

Y es que allí se guardan verdaderas joyas de Porsche que por una u otra razón no caben en el museo o son menos representativas de su historia. Por ejemplo el último 911 Dakar presentado hace solo unos meses con los colores de Rothmans. Y junto a este modelo dos unidades originales que participaron en el Dakar. O también la unidad un millón del 911, un coche acabado en color verde oscuro y con un interior muy personalizado. O unidades del 911 Turbo de todas las generaciones, o de los Targa. No solo son 911, también una colección de versiones del 356 o un 550, modelos de Le Mans o del Rallye de Montecarlo…

Un sitio para perderse durante horas viviendo la historia de Porsche, la leyenda de la automoción….