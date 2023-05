Estos son los coches eléctricos que más se han vendido durante el mes de abril

De las casi 90.000 matriculaciones de turismos, vehículos comerciales e industriales, autobuses y cuadriciclos que se han registrado en el mes de abril, el 36,9 % pertenecen al conglomerado de vehículos formado por tecnologías alternativas al diésel y la gasolina; es decir, híbridos, eléctricos, de gas o de hidrógeno, según los datos de la patronal de fabricantes (Anfac).

Respecto a abril de 2022, sus ventas han aumentado un 19,9 %, pasando de las 27.709 ventas registradas hace un año a las 32.412 de este último mes. No obstante, no todas las fuentes de energía crecen por igual, ya que aproximadamente tres de cada cuatro ventas de este grupo corresponden a los híbridos no enchufables.

En lo que respecta a coches 100 % eléctricos, sus ventas han crecido un 87,7 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 4.164 matriculaciones. Suponen, en total, el 4,7 % de la cuota total del mercado de vehículos. Y en el conjunto del año, estos vehículos suman 18.043 nuevas unidades, un 67,86 % más que en los cuatro primeros meses de 2022.

Por modelos, existe poca variación en comparación con los últimos meses, aunque es llamativa la escalada que ha llevado a cabo el más vendido, teniendo en cuenta que prácticamente acaba de desembarcar en el mercado español: el MG MG4.

1 - MG MG4 (372 matriculaciones)

El compacto 100 % eléctrico de MG, recién aterrizado en España, es actualmente una de las opciones más interesantes dada su relación calidad-autonomía-precio. A pesar de su reducido precio de salida (20.480 euros) si se compara con otros vehículos, no descuida su apartado tecnológico y cuenta con un considerable maletero de 363 litros.

2 - CITROEN C4 (274 matriculaciones)

Fabricado en la planta madrileña del grupo Stellantis en Villaverde (Madrid), el e-C4 es un coche dotado de gran personalidad. Se trata de un vehículo tipo todocamino, con un aspecto dinámico y moderno. Además de las versiones gasolina y diésel, se vende en versión 100 % eléctrica por un precio que parte desde 37.835 euros.

3 - TESLA MODEL Y (247 matriculaciones)

El Model Y sigue siendo un mes más el eléctrico más comercializado en España. Destaca, en comparación con el modelo más icónico de la compañía, el Model 3, por su mayor tamaño, el cual le permite albergar más espacio en su interior. Con una autonomía estimada de 533 kilómetros, su precio parte desde los 46.490 euros.

4 - PEUGEOT 2008 (200 matriculaciones)

El 2008, fabricado en Vigo, cuenta con una opción 100 % eléctrica con una autonomía de 320 kilómetros. Destaca por su diseño, con un frontal imponente y unos faros distintivos de la compañía del león. Su precio parte desde los 25.290 euros, aunque las variantes menos contaminantes pueden superar significativamente su coste.

5 - FIAT 500 (170 matriculaciones)

Mientras que las versiones de combustión del Fiat 500 han situado al modelo como el sexto modelo más vendido en España en todo el año 2022, el modelo 100 % eléctrico ha logrado establecerse entre los 0 emisiones más vendidos, tanto por su diseño como por sus reducidas dimensiones. Su versión más económica se vende por unos 27.725 euros.