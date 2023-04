Mundimoto inicia su internacionalización con el desembarco en Italia

La startup española Mundimoto, dedicada a la compraventa online de motos de ocasión, ha iniciado su expansión a otros mercados. La compañía ha iniciado sus operaciones en Italia tras realizar una inversión de 1,7 millones de euros. Se trata del primer mercado europeo en el que desembarca la firma catalana desde su creación en 2019.

De la inversión total, la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides) ha aportado 700.000 euros mediante un préstamo de coinversión con cargo al Fondo para Operaciones de Inversión en el Exterior de la Pequeña y Mediana Empresa (Fonpyme), que la empresa dedicará a la adquisición del stock de motos de segunda mano en Italia. Un stock que según ha confirmado el fundador y consejero delegado de Mundimoto, Josep Talavera, a elEconomista.es prevé "acabar el año con 1.500 unidades de motos".

Con este movimiento Mundimoto se ha marcado el objetivo de vender en Italia cerca de 4.000 unidades este mismo ejercicio y posicionarse como líder en los próximos dos años. Al frente del proyecto italiano estará Borja Batlle.

"Hemos visto que el modelo de negocio en España ha arraigado y está funcionando y estamos empezando a ver resultados muy positivos pero al final creemos que Italia es un mercado muy parecido a España y que hay una oportunidad igual o mayor", ha apuntado Talavera. En su opinión, "Italia es un país con mucha afición a las motos y el parque es un 40% más grande que el de España. Es un país que está menos digitalizado y al final creemos que hay una oportunidad para penetrar en un mercado que es más virgen que el español y duplicar el modelo de negocio que hemos hecho aquí".

De esta manera, Mundimoto contará con unas instalaciones de 26.000 metros cuadrados en Milán y contratará a 20 profesionales que se sumarán a la plantilla de en torno 200 con los que ya cuenta la compañía. De hecho, la compañía cerró el mes de marzo con un total de 150 unidades comercializadas.

Ahora bien, la compañía quiere realizar este desembarco con pies de plomo y, por lo pronto, no contará con las mismas funcionalidades que tiene en España. Es decir, la comercialización de motos eléctricas nuevas y la opción de renting en el mercado italiano aún no se ha hecho. "La hoja de ruta es hacer moto nueva, eléctrica y renting. Lanzar un país no es tan fácil como parece y más cuando hablamos de grandes inversiones. La idea es que en el medio plazo estén las mismas funcionalidades que en España. Queremos ver cómo funciona el país pero a la que veamos que hay atracción incorporaremos las mismas cosas que tenemos en España", ha apuntado Talavera.

La compañía inició la venta de motos eléctricas nuevas a finales de 2022 tras haber firmado una alianza con seis compañías, tal y como avanzó este periódico, lo que le permitió incorporar más de 20 motos eléctricas nuevas a su catálogo