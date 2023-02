Renault y Nissan empezarán a tratarse como iguales 24 años después de su alianza

La Alianza formada por Renault y Nissan desde 1999 tiene un nuevo capítulo. Tras 24 años de haber formado una alianza desigual -debido a que Renault salvó de la bancarrota a Nissan-, ahora los consejos de administración de ambas compañías han dado luz verde a una reestructuración accionarial.

Esta nueva estructura contempla que ambas compañías tengan un 15% de participaciones cruzadas durante un periodo de 15 años. De esta manera, el Grupo Renault, poseedor hasta la fecha del 43,4% del accionariado de Nissan, transferirá el 28,4% de sus acciones de Nissan a un fideicomiso francés, donde los derechos de voto serán "neutralizados" para la mayoría de las decisiones. Esto no quita que el grupo francés seguiría beneficiándose de los dividendos y productos de la venta de acciones relacionados con las acciones en poder del fideicomiso hasta la venta de estas acciones. Esta transacción no dará lugar a ningún deterioro en los estados financieros del Grupo Renault. Además, el consorcio automovilístico francés no tendrá la obligación de vender las acciones dentro de un período predeterminado específico.

Nissan, por su parte, invertirá hasta un 15% en Ampere, la nueva unidad de negocio del vehículo eléctrico y software fundada por el Grupo Renault con el objetivo de convertirse en un accionista estratégico. No obstante, el Grupo Renault será el accionista mayoritario de esta unidad de negocio. De esta manera, la automovilística nipona podrá acelerar sus oportunidades de negocio para Nissan en Europa. Mitsubishi, la otra pata de la Alianza, también considera invertir en Ampere.

Además, Nissan y Mitsubishi Motors se convertirán en clientes de Horse, una iniciativa del Grupo Renault para aumentar los efectos de escala y la cobertura de mercado de sus tecnologías de motores de combustión interna e híbridos de bajas emisiones.

Actualmente, el 60% de los modelos emplean plataformas comunes y se prevé que de cara a 2026 este porcentaje se incremente hasta el 80%.

Nuevos proyectos

Un año después de haber definido la hoja de ruta de la Alianza hasta 2030, las tres compañías han presentado nuevos proyectos. Para Europa, el Grupo Renault y Mitsubishi aprovecharán los activos de Renault Captur y Renault Clio para desarrollar los nuevos ASX y Colt, basados en la plataforma CMF-B.

El Grupo Renault lanzará en 2026 en Europa, en el mercado de vehículos comerciales ligeros, FlexEVan, su primer vehículo en beneficiarse de la aplicación de la tecnología Software-Defined Vehicle, y lo compartirá con Nissan. Además, para sus gamas más allá de 2026, Nissan y el Grupo Renault también explorarán oportunidades de colaboración en la próxima generación de vehículos eléctricos del segmento C.

En América Latina, continuará la exitosa colaboración en la familia existente de pick-ups Nissan Frontier/Renault Alaskan. El Grupo Renault producirá pick-ups en Córdoba (Argentina) para sí mismo y para Nissan. Además, habrá un nuevo pick-up desarrollado por Renault y compartido con Nissan en Argentina.

En México, Nissan producirá un nuevo modelo para el Grupo Renault. Por primera vez en 20 años se producirá un vehículo Renault en México. Asimismo, Nissan y el Grupo Renault comercializarán dos vehículos eléctricos comunes del segmento A, ambos basados en la plataforma CMF-AEV.

En India, el Grupo Renault y Nissan colaborarán en varios proyectos de vehículos nuevos, incluidos los nuevos SUV y un nuevo automóvil Nissan derivado del Renault Triber. Además, al igual que en América Latina, Nissan y Renault Group también están considerando vehículos eléctricos conjuntos del segmento A.

Distribución en Europa

De otra parte, el Grupo Renault, Nissan y Mitsubishi Motors están trabajando en oportunidades conjuntas dentro de la red de distribución para apoyar y aumentar la rentabilidad de los concesionarios al tiempo que reducen sus costes. Así, incrementarán el número de puntos de venta compartidos en mercados clave, al tiempo que desarrollarán estrategias comunes sobre vehículos de ocasión, servicios posventa y financiación de ventas, aprovechando la presencia de Mobilize Financial Services en Europa.

En materia de infraestructura de recarga, el Grupo Renault y Nissan desplegarán conjuntamente infraestructuras de recarga en Europa, en los concesionarios de ambas compañías.

Asimismo, en lo que a economía circular se refiere, el Grupo Renault y Nissan elegirán socios comunes para el reciclaje de baterías al final de su vida útil y residuos de producción.