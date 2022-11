El Grupo Renault crea una filial de vehículos eléctricos que saldrá a bolsa en 2023

El Grupo Renault ha dividido en dos filiales su negocio automovilístico. Por un lado, estarán los motores térmicos e híbridos, que contará con el apoyo de Geely. Por otro, está la división de eléctricos, denominada Ampere y que está previsto que empiece a cotizar en el Euronext de París no antes de la segunda mitad de 2023.

De esta manera, las empresas que conforman el Grupo Renault se dividen en; Ampere; Alpine, la marca de vehículos deportivos; Mobilize, que aglutina los servicios financieros y de movilidad; The Future is Neutral, dedicada a la economía circular; y Power, que será la que incluya la actividad de motores térmicos.



Con base en Francia, Ampere será un constructor automovilístico de pleno derecho con en torno a 10.000 empleados. Como empresa tecnológica, Ampere impulsará la innovación con alrededor de 3.500 ingenieros, la mitad de ellos especializados en software.



Ampere será la encargada de desarrollar, fabricar y comercializar vehículos particulares 100% eléctricos, con una tecnología puntera Software-Defined Vehicle (SDV), bajo la marca Renault.



De aquí a 2030, la gama de 6 vehículos eléctricos de Ampere estará idealmente posicionada en los segmentos más dinámicos de Europa que cubren el 80% del mercado eléctrico de los generalistas: en el segmento B con Nuevo Renault 5 Electric y Renault 4 Electric, y en el segmento C con Megane E-Tech 100% Eléctrico, Scénic Electric y otros 2 vehículos en el futuro. Ya se ha gastado una gran parte de las inversiones de los cuatro primeros vehículos.



Ampere tiene como objetivo producir alrededor de 1 millón de vehículos eléctricos para la marca Renault en 2031. Ampere tiene un perfil de crecimiento, con más del 30% de tasa de crecimiento anual compuesto en los próximos 10 años.

Vehículos de combustión y térmicos

De otra parte, el Grupo Renault y Geely han firmado un acuerdo marco no vinculante para crear una nueva empresa que se encargue de las actividades relacionadas con los vehículos de combustión e híbridos, que se denominará Horse. Con este acuerdo marco, Geely y Renault Group tendrán cada uno el 50% de las acciones de la nueva compañía.



La nueva compañía será un proveedor global independiente, produciendo grupos motopropulsores híbridos de nueva generación y desarrollando tecnologías descarbonizadas y de bajas emisiones desde cinco centros de investigación y desarrollo a nivel mundial. Desde su lanzamiento, se espera que la nueva compañía suministre a varios clientes industriales, incluidos Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, así como Nissan y Mitsubishi Motors Company. La asociación podría suministrar posteriormente motores y transmisiones a otros fabricantes.



Además, se espera que la nueva compañía opere en 17 plantas mecánicas de motores y transmisiones en 3 continentes, empleando a un total de unas 19.000 personas, en el que se incluyen las factorías de Valladolid, Palencia y Sevilla (motores).



Tendrá una capacidad combinada de más de 5 millones de transmisiones y motores de combustión interna, híbridos e híbridos enchufables por año para servir a más de 130 países y regiones. La cartera de productos combinada de Geely y el Grupo Renault y la huella geográfica de la nueva compañía permitirán ofrecer soluciones para el 80% del mercado global de motores de combustión interna.

Información en desarrollo