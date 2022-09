DS hace aún más lujoso y tecnológico su DS7, un SUV compacto premium

La marca francesa DS lanza al mercado un nuevo DS7, que ya no se llama Crossback como su antecesor, en el que aporta muchos cambios y una versión tope de gama con 360 CV y tracción 4x4 que hemos podido conducir en Niza.

DS es la marca francesa del grupo Stellantis que representa el lujo dentro del mundo del automóvil, una marca que busca competir con los fabricantes alemanes o japoneses. Para ello, aporta una avanzada tecnología y un gran confort de marcha, pero que como toque diferenciador añade el lujo francés, con una gran calidad percibida y el cuidado máximo por cada detalle.

La marca se creó en 2014, pero fue en 2017 cuando llegó su primero modelo exclusivo, el DS7 Crossback, un modelo disponible, entonces, con versiones diésel y gasolina, además de variantes híbridas enchufables. Posteriormente lanzó el DS3 Crossback como su modelo de acceso y el DS9 que representa la berlina de lujo para la marca. El último en llegar a su gama ha sido el DS4, un espectacular modelo compacto.

Cinco años

Tras cinco años en el mercado, la marca ya está consolidada como una alternativa al lujo alemán en el sector del automóvil. De hecho, ya supone una alternativa para muchos clientes europeos que quieren algo diferente y con estilo.

La clave de todos los modelos DS y también de este DS7, es su terminación muy cuidada hasta en el menor detalle.

Ahora, llega el nuevo DS7, que abandona ya el "apellido" Crossback para ser simplemente DS7. Este nuevo modelo es una evolución del modelo de 2017, con una estética renovada, sobre todo en su frontal y su zaga. También en su interior encontramos cambios, destacando en su bonito y elegante salpicadero una nueva pantalla central. Es alargada, de 12 pulgadas y proporciona mucha información.

Como su antecesor, es un vehículo con mucha tecnología incorporada en su equipamiento. Tiene algunos elementos que solo ofrecen en sus gamas más altas los rivales alemanes. Temas como la suspensión predictiva, que se adapta en todo momento al estado de la carretera, o la visión nocturna, entre otras muchas tecnologías. Su sistema de iluminación también emplea la tecnología más avanzada y el conjunto de sistemas de ayuda a la conducción, los ADAS, proporcionan un comportamiento muy seguro en todo momento.

Nuevo tope de gama

Pero sin duda los cambios más importantes los encontramos en su mecánica. El nuevo SUV premium de DS solo se ofrece con una mecánica diésel de acceso, con el conocido BlueHDi de 130 caballos, o con mecánicas híbridas enchufables. En este sentido son tres las variantes disponibles desde su lanzamiento.

Las principales novedades en la gama del DS7 son que se mantiene el diesel de 130 CV y la nueva variante de 360 CV y tracción 4x4.

El de acceso, de tracción delantera, y dos opciones con tracción 4x4,. respectivamente con 300 CV o 360 caballos. Este último, junto con la eliminación de las variantes de gasolina sin hibridación disponibles hasta ahora, son las principales novedades en la gama del nuevo DS7.

Esta versión tope de gama es la que hemos probado por carreteras de la Costa Azul francesa. El coche se mueve con mucha agilidad, le sobra potencia, y permite un buen dinamismo también en carreteras viradas. El conductor puede elegir entre cinco modos de conducción, 4WD, híbrido, Sport, Comfort o eléctrico, dependiendo del momento y el tipo de carretera.

La gama del Nuevo DS 7 se ofrece con hasta cinco niveles de equipamiento con líneas bien diferenciadas, pero siempre marcadas por la clase y el cuidado máximo por el detalle. Por un lado las versiones más lujosas, con las terminaciones Bastille, Rivoli y Opera. Por otro lado las dos opciones de enfoque más deportivo. Se trata de las variantes Performance Line y Performance Line +.

Piel, madera, materiales muy buenos y una terminación artesanal para posicionar DS en un elevado nivel de calidad.

Los acabados de este nuevo DS7 ganan equipamiento de serie adicional con respecto a su antecesor. Además, se ha organizado la oferta con una simplificación en el número de opciones. La marca ha desarrollado una serie limitada para la llegada de este modelo, denominada La Première.

Esta versión, como su nombre indica, será la primera en llegar al mercado y permitirá a los clientes que hayan solicitado una de estas unidades disfrutar antes que los demás del vehículo. Este DS7 La Première solo estará disponible con la motorización más potente, de 360 CV, el más avanzado con tracción 4x4 y tecnología híbrida enchufable.

Gama completa

Desde su lanzamiento hay disponibles cuatro motores para el DS7, una variante diésel de acceso y otros tres híbridos enchufables con tecnología E-Tense y etiqueta "0 emisiones".

La marca DS ya se ha creado con la electrificación como uno de los puntos clave de su ADN. De ahí que el nuevo modelo ya no se ofrezca con versiones de gasolina normales, y las tres opciones sean híbridas enchufables. El compromiso de la marca es que el sucesor de este DS7 será solo 100% eléctrico.

Esta variante 360 4x4 incorpora una carrocería 15 mm más baja, vías traseras más anchas y un estilo exterior más dinámico.

El DS7 emplea la plataforma EMP2. Originalmente pensada para versiones diesel, gasolina e híbridas enchufables, pero con la última evolución de esta plataforma también puede haber desde ahora versiones 100% eléctricas completando la gama. Es lo que ha ocurrido con el Peugeot 308.

No habrá eléctrico

Sin embargo, me han asegurado que esta generación del DS7 no tendrá esta variante eléctrica. La razón es que los coches de la marca DS incluyen una serie de modificaciones en la plataforma EMP2 para proporcionar entre otras cosas un mejor confort. Pues bien, para los próximos años y con el volumen de ventas del modelo, no interesaba hacer una variante de este tipo

Además de las tres variantes híbridas enchufables, también se incluye en la gama de este todocamino premium un motor diésel. Esto se debe a que según consultamos con los expertos de la marca, todavía hay varios mercados, entre ellos España e Italia, donde todavía tiene una buena aceptación el coche de gasóleo.

Ocho marchas

El nuevo DS 7 cuenta por ello con una versión de dos ruedas motrices con 225 CV, otra de cuatro ruedas motrices de 300 CV y una variante tope de gama, igualmente con cuatro ruedas motrices de 360 CV, la que hemos conducido en esta toma de contacto. En el modo eléctrico permite hacer hasta 63 km según los valores homologados gracias a su batería de 14 kWh.

Una versión que se caracteriza por el espíritu gran turismo de los grandes vehículos ruteros del siglo pasado, pero adaptado al concepto que más se busca en el mercado, el del SUV. Esta versión 360 ha sido un desarrollo específico realizado por el departamento de competición de la marca, DS Performance. El chasis se baja 15 mm, las vías se ensanchan (+ 24 mm en la parte delantera, + 10 mm en la parte trasera) y los frenos delanteros aumentan su superficie hasta 380 milímetros de diámetro. E incluye pinzas de cuatro pistones firmadas como DS Performance. Con ello, esta versión se convierte, no solo en el más lujoso, sino también el más dinámico de la nueva familia DS7.

Tres motores

Esta variante tope de gama cuenta con un motor de gasolina de 200 caballos y dos motores eléctricos en los ejes delantero y trasero, respectivamente con 110 y 113 CV. Gracias a ello proporciona tracción a las cuatro ruedas sin necesidad de un complejo sistema de transmisión. Y por ello su peso se mantiene en 1.885 kg, Una cifra muy baja para lo que es el vehículo y pese a que incorpora una batería de 14 kWh.

En el caso del DS 7 E-Tense 300 4x4, emplea la misma combinación de motores, pero su potencia combinada se sitúa en 300 CV. E igualmente cuenta con tracción 4x4 eléctrica. Esta versión puede circular en modo 100% eléctrico hasta 135 km/h y su autonomía homologada llega hasta 81 km en utilización urbana.

Por lo que respecta a la variante de accedo híbrida, el de 225 CV, combina un motor de gasolina de 180 CV y un motor eléctrico de 110 CV en el eje delantero. En este caso, la autonomía en ciclo combinado es de 65 km y hasta 82 km en ciudad.

En algunos mercados, como el español, también hay una variante de gasóleo. Emplea el conocido motor BlueHDi 149 asociado con un cambio automático de 8 velocidades, como todo el resto de la gama. Se anuncia un consumo de 5,8 litros/100 km y unas emisiones de CO2 de 149 g/km.

Estos son los precios recomendados para el nuevo DS7 para el mercado español:

DS 7 BlueHDi 130 Automático Bastille: 42.800 euros.

DS 7 E-TENSE 225 Performance line : 52.600 euros.

DS 7 E-TENSE 300 4x4 Rivolin: 60.500 euros.

DS 7 E-TENSE 360 4x4 La Premiere. 75.250 euros.