El futuro, cada vez más cerca: prueban con éxito un coche flotante capaz de alcanzar los 230km/h

El mundo del cine y la literatura lleva décadas anunciando la llegada de los coches voladores, y parece que ese momento está cada vez más cerca. Investigadores chinos de la Universidad Jiaotong del Sudoeste, en la provincia de Sichuan, han empezado a probar en carretera casi una decena de vehículos equipados con imanes que le permiten flotar sobre un rail conductor de unos 8 kilómetros de longitud. En uno de los ensayos, un automóvil llegó a alcanzar los 230 km/h.

El éxito de estas pruebas es una muy buena noticia para el sector de la automoción. En los últimos años, la tecnología de levitación magnética se ha posicionado como una de las alternativas más eficientes por utilizar menos energía y tener una mayor autonomía que los motores tradicionales, así como los eléctricos. La clave reside en la falta de fricción, algo que los investigadores chinos han logrado incorporando potentes imanes en la parte baja del vehículo.

Son muchos los fabricantes de coches que en los últimos años se han interesado por la levitación magnética, entre ellos Volkswagen. La compañía alemana lleva más de una década trabajando en su propio coche volador, según publica CNBC.

Asimismo, esta tecnología podría jugar un papel crucial en los proyectos de hyperloop como el de The Boring Company, de Elon Musk. Fundada en 2016 por el excéntrico multimillonario, esta empresa se ha propuesto desarrollar un sistema de transporte de alta velocidad por el que los vagones se desplazasen a 1.200 km/h. En concreto, su idea es construir un tubo cerrado herméticamente a baja presión por el que se pueda transportar tanto personas como mercancías.

No obstante, cabe señalar que todavía quedan muchas cuestiones por resolver, entre ellas los posibles problemas de seguridad y el tema de la infraestructura. Según publica AutomoBlog, para construir una red nacional de autopistas electromagnéticas será necesaria una enorme inversión pública y llevará años completarla.

