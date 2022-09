Aston Martin Vantage Roadster, con la clase de un motor V12

Aston Martin lanzará al mercado en el cuarto trimestre del año su última gran novedad, el Vantage Roadster que como gran novedad incorpora por primera vez el propulsor V12 de 700 caballos para disfrutar aún más de la conducción al aire libre...

Otra de las joyas que se han presentado en la Semana del Automóvil de Monterey ha sido un espectacular roadster firmado por Aston Martin, el Vantage Roadster V12. Es el primer modelo de la familia Vantage que emplea una mecánica V12 con doble turbocompresor. Un vehículo que gracias a los 700 caballos de su motor y su aerodinámica exquisita consigue unas brillantes prestaciones para un coche de techo abierto.

El nuevo V12 Vantage Roadster es un modelo único, fascinante y exclusivo, de producción limitada que combina el magnífico rendimiento del Aston Martin Vantage más potente jamás creado, con la libertad y la estimulación sensorial de la conducción al aire libre que proporciona un descapotable.

Con una producción estrictamente limitada a 249 unidades para clientes en todo el mundo, todas ellas vendidas antes de su lanzamiento, el V12 Vantage Roadster exhibe una atractiva combinación de espectacular diseño de cuerpo ancho, suspensión de anchas vías y, por vez primera en un Vantage Roadster, el poderoso motor V12 de 5,2 litros con turbocompresor doble.

El Vantage Roadster, limitado a 249 unidades, junto a la versión Coupé igualmente limitada a 333 unidades.

Sin duda lo más interesante de esta versión es la posibilidad de disfrutar del sonido de este propulsor V12, característico de la marca británica. No he podido conducir este modelo, no se lanzará hasta final de año, pero si lo hice con el Vantage Coupé, equipado con el motor V8 biturbo. Fue una experiencia deliciosa. Pues si a ello añadimos su techo abierto de la versión roadster y su motor V12, el resultado debe ser realmente espectacular.

2,7 kg/CV

Con una relación peso/potencia de 2,7 kg/CV y un impresionante rendimiento de su motor ofrece unas prestaciones impresionantes. Para facilitar el trabajo de su conductor, está ayudado por un cambio automático de ocho marchas, de origen ZF, que permite sacar el máximo partido de un motor casi inagotable. Para optimizar su capacidad de tracción en este vehículo de propulsión trasera, incorpora un diferencial trasero de deslizamiento limitado.

Sus prestaciones son realmente impresionantes, sobre todo para ser un descapotable. Acelera de 0 a 100 km/h en solo 3,6 segundos y su velocidad máxima es de 322 km/h, lo que posiciona este Vantage Roadster entre los descapotables más rápidos del mundo.

Un roadster de pura cepa, con el clásico esquema con motor en la parte delantera central y propulsión trasera, lo que le proporciona pureza y el perfecto equilibrio en su conducción. La calibración optimizada del cambio minimiza las variaciones de velocidad y maximiza la interacción con el conductor, mientras que el software adaptativo del sistema de control monitoriza las condiciones y las exigencias del conductor para mejorar la sensación de respuesta y de control total en todo momento.

Frenos cerámicos

Los sistemas dinámicos del V12 Vantage Roadster, que comparte suspensión con el V12 Vantage Coupé, se han perfeccionado para lograr la respuesta más fiel posible. La vía trasera del Roadster es 40 mm. más ancha que en la versión Coupé La calibración de la dirección, que replica la del V12 Vantage, ofrece la máxima sensación y una rápida respuesta del volante, lo que permite disfrutar de cada curva con este vehículo.

En su interior, el máximo cuidado por el detalle pero todo pensado para disfrutar al volante.

El V12 Roadster cuenta con frenos carbocerámicos de serie. Los discos delanteros disponen de pinzas de 6 pistones, mientras que los discos traseros se emparejan con pinzas de 4 pistones. Estos frenos aseguran una potencia de frenada mucho mayor y una tremenda resistencia a la fatiga, pero también reducen en 23 kg el peso no suspendido, en comparación con los frenos de acero.

Para reducir todavía más su peso, el parachoques delantero, el capó, el guardabarros delantero y las molduras laterales del V12 Vantage Roadster están hechas de fibra de carbono, mientras que el parachoques trasero y la tapa del maletero están construidos de un ligero material compuesto.

La producción del V12 Vantage Roadster está programada para iniciarse en el mes de septiembre de este mismo año, con las primeras entregas a sus afortunados 249 propietarios, programadas para el cuarto trimestre.

Su futuro

Aston Martin vive una segunda juventud con los ambiciosos planes de crecimiento previstos por la compañía y sus nuevos inversores. Un plan que le debe llevar a crear nuevos e impresionantes vehículos, pero también a hacer una gran apuesta por la competición. Una marca que busca asegurar su continuidad en base a dos aspectos clave, la exclusividad máxima y el diseño moderno y elegante de sus modelos, de los que el recién presentado DBR 22 es una muestra de futuro.

El reciente fichaje de Fernando Alonso como piloto oficial para las próximas temporadas supone un paso más en esa dirección. Como lo fue la celebración del centenario de la marca en competición que tuvo lugar hace solo unas semanas con Vettel al volante de uno de los coches originales de Aston Martin de Gran Premio de 1922.