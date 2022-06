Cupra acaparará el 40% del volumen y el 50% de la facturación de Seat

Cupra ya ha cumplido sus primeros cuatro años de vida y sus objetivos en el medio plazo son optimistas. Pero en el corto plazo, el presidente de Seat y de Cupra, Wayne Griffiths, considera que al cierre del presente ejercicio "Cupra acaparará el 40% del volumen de entregas de las dos marcas", al tiempo que prevé que "el 50% de la facturación provenga de la marca deportiva". Así lo explicó el pasado martes el directivo británico en un encuentro con la prensa tras la presentación de los tres modelos que se incorporarán a la gama de Cupra, la cual también será renovada en 2025.

De esta manera, en un par de años se incorporarán los electrificados Tavascan y Terramar, el cual también contará con motorizaciones de combustión interna. Un año después llegará el UrbanRebel, un modelo completamente eléctrico que se producirá en la planta de Martorell y que será el vehículo de entrada a la futura gama de la enseña española.

Todo ello tras confirmar el pasado mes de febrero que este año "nuestra previsión es doblar la rentabilidad con Cupra. Los modelos de Cupra son más rentables porque están en otro segmento de mercado". Así, Griffiths prevé que para 2025 Cupra entregue un total de 500.000 unidades al año, con la idea de "lograr un objetivo de margen operativo del 5%".

No obstante, el presidente de ambas enseñas reconoce que "ahora estamos llegando a un punto de equilibrio entre las dos marcas que seguirá en el tiempo. Este año daremos un paso grande, mientras que 2023 será un año estable". Griffiths apunta a que en 2024 y en 2025 "otra vez hablaremos de doblar facturación y ventas con el Cupra Terramar y el Cupra Tavascan".

El 'sorpasso' a Seat

Pero otra de las claves que dio el también presidente de la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac) es que "el año que viene Cupra superará a Seat en facturación". Solo el año pasado el 25% de la facturación de Seat provino de Cupra. Y es que, según reconoció el propio presidente en una entrevista con elEconomista.es, modelos como el Formentor es uno de los más importantes para la compañía, ya que "por cada Formentor tenemos que vender cuatro Seat Ibiza".

Sobre si el actual ajuste de plantilla que necesita Martorell será el último, Griffiths apuntó que "no he dicho que tengamos que despedir a gente". Así, el directivo aseguró que "las decisiones dependerán del éxito de la plataforma SmallBEV y Martorell tiene mucha capacidad, por lo que voy a luchar por los proyectos". "Primero tenemos que enseñar que la marca Cupra tiene futuro y por supuesto que quiero tener más coches eléctricos en Martorell. Si intentas hacer todo de golpe, al final no consigues hacer nada", detalló Griffiths. Sobre la internacionalización de Cupra, el presidente dijo que "hablamos de Estados Unidos y de otros mercados".

Preguntado por si en el segundo semestre del año mejorará la cadena de suministro, el directivo dijo que "primero no había semiconductores, luego estuvimos afectados por la guerra en Ucrania, luego se incrementó el precio de la energía y el de las materias primas". Por todo ello, Griffiths comentó que no da estas crisis por solventadas, ya que "si no es semiconductores será de otra cosa".

En relación al Perte del vehículo eléctrico, Griffiths se mostró convencido de que lo más urgente que se tiene que hacer es "mover la tierra en Valencia para la fábrica de baterías". Y es que "si queremos llegar a 2025 ya vamos con mucha presión. Vamos a retrasarnos no solo con esto. Este país va retrasado en la electrificación. Hablamos de hacer un coche eléctrico en España. A día de hoy no se están vendiendo coches eléctricos ni hay infraestructura de recarga". Ante esta situación, Griffiths pidió "acelerar".