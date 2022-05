Los sindicatos rechazan la "imposición" de vacaciones en Renault

elEconomista Valladolid

Los sindicatos CCOO, UGT y CGT han rechazado la "imposición" del adelanto de las vacaciones en la factoría de Palencia y las líneas concatenadas de Valladolid por parte de la empresa, que aumentará el saldo negativo de la bolsa de horas como medida de flexibilidad que pudiera evitar un nuevo expediente de regulación.

Tras la reunión del Comité Intercentros celebrada este jueves, la sección sindical de Comisiones Obreras en el Grupo Renault España ha criticado en un comunicado recogido por Europa Press "la manera de proceder" de la multinacional por volver a ejercer "el rodillo" para adelantar las vacaciones del 21 de julio al 12 de agosto, ambos inclusive.

"Nos han impuesto un nuevo calendario laboral para la factoría de Palencia y para las líneas concatenadas de Valladolid. Ante semejante proceder, desde CCOO estudiaremos las acciones a tomar después de esta decisión de la empresa", ha afirmado el sindicato.

Comisiones ha explicado que también ha solicitado que lo trasmitan a las empresas auxiliares de Renault, que están "en igual situación o peor" que ellos, algo que la Dirección se ha comprometido en hacerlo.

Para el sindicato, este adelanto "impacta directamente" con la conciliación de la vida familiar de las y los trabajadores y con los motivos expuestos por la Dirección de la empresa no ve "justificado" el adelanto.

"Hemos manifestado a la empresa que debe de ser más transparente y concretar más los motivos en la información, no justificándolo debidamente", ha indicado CCOO, que ha explicado que ante la falta de acuerdo, la empresa, "de forma impositiva y unilateral", ha procedido a aplicar el artículo 16.5 del convenio colectivo y adelantará las vacaciones.

Ante esta medida, el sindicato ha solicitado a la empresa que defina lo antes posible cuales serán las líneas concatenadas en la planta de Palencia que se verán afectadas, así como que avise individualmente a las personas trabajadores forzosas desplazadas de Palencia a Valladolid de su retorno a la capital palentina que se verán afectados por dicha modificación de vacaciones.

"Gran malestar"

Por su parte, UGT ha expresado el "gran malestar" que hay entre los trabajadores por esta cuestión y, aunque haya que entender la situación del grupo y la empresa, considera que ella tiene que comprender la de los empleados, por lo que no ha habido acuerdo.

Así, el sindicato ha solicitado a la empresa el regreso primero de todos los trabajadores afectados por la movilidad forzosa, que los trasladados conozcan con la mayor antelación posible las vacaciones del centro de trabajo en el que estarán y la apertura, recogida y resolución, como se acordó en convenio, de las solicitudes para los trabajadores que quieran quedarse en las factorías de Valladolid de manera definitiva.

Además, se ha reclamado a Renault que se comprometa a no poner el sábado, día 13 de agosto, como día de trabajo, para poder regresar el día 16 de agosto, y tener una quincena completa en ese mes.

En la misma línea, CGT ha expresado su oposición "rotunda" al adelanto de las vacaciones después de realizar una consulta a más de 800 trabajadores, de los que más del 90 por ciento ha expresado su desacuerdo con la medida.

El sindicato, que ha destacado la alta participación de los trabajadores en esta encuesta, ha expresado su "profundo rechazo" y "malestar" por la decisión, especialmente cuando la plantilla ha manifestado "claramente" sus preferencias y ha invitado al resto de organizaciones a interponer una demanda porque "posiblemente esta imposición sea ilegal".

Bolsa de horas

Por otro lado, en el Comité se ha acordado un aumento de hasta -40 días en el saldo negativo de la bolsa hasta el 31 de diciembre de 2023 "para evitar, en medida que la situación mundial de inestabilidad" actual lo posibilite, una nueva aplicación de un nuevo Expediente en las factorías, ha explicado el sindicato, que junto a UGT y el Sindicato de Cuadros y Profesionales (SPC) han apoyado esta medida.

CCOO ha recordado que siempre ha defendido la bolsa de horas colectiva e individual como "alternativa" a la aplicación de un ERTE y considera "mucho más beneficioso" poner en marcha medidas de flexibilidad internas antes de tener que recurrir a un expediente.

"Evita muchos inconvenientes entre los que se encuentran el gasto de los días de prestación generados; y pérdida económica de hasta un 30 por ciento del salario total de no llegarse a un acuerdo con la empresa, ha explicado Comisiones, que ha añadido que además hay muchos trabajadores que no tienen generado el periodo necesario para generar prestación y no tienen ingresos los días afectados por el ERTE.

CCOO, que ha señalado que también ha solicitado que el acuerdo lo trasmitan a las empresas auxiliares de Renault, ha asegurado que esperan que la crisis de semiconductores se acabe cuanto antes, lo que permitirá recuperar el ritmo habitual de trabajo de lunes a viernes, la actividad y el volumen de empleo que ayuden a lanzar los productos pactados en el último Plan Industrial de la compañía.

A este respecto UGT ha señalado que se alegra de la mejoría de las previsiones de la empresa, que esperan den continuidad al trabajo en las factorías y ha incidido en que siempre está a favor, más aún después de casi dos años de expedientes de regulación, de volver al mecanismo de la bolsa de horas "garantizando el cien por cien del salario por día descansado, salir del ERTE, y evitar los quebraderos de cabeza con los pagos del SEPE".

Además de abogar por el aumento de horas negativas, UGT ha solicitado el compromiso de la Dirección para tener preferencia en la adjudicación de piezas a las factorías de Castilla y León, a lo que asegurad que la empresa ha accedido.

De la misma forma, ha pedido, para el colectivo de trabajadores que no tienen como recuperar días de la bolsa colectiva individual, establecer un mecanismo de recuperación voluntaria, algo que se estudiará.

Frente a este acuerdo se ha posicionado CGT, que además de recordar su rechazo al sistema de bolsa de horas, considera que esta ampliación no evita un nuevo ERTE y ha incidido en que todos los días de ampliación se tendrán que recuperar trabajando "muchos sábados gratis" incluso mientras se sufre un posible futuro expediente.

