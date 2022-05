Los carburantes marcan nuevos récords históricos: el diésel en España ya es más caro que en la UE

El precio medio de los carburantes en España, sin tener en cuenta el descuento de 20 céntimos por litro, ha subido más de un 2% durante los últimos días, sumando tres semanas al alza, con lo que han batido de nuevo su récord histórico y el diésel es incluso más caro que en la media de la UE.

Según los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea recogidos por Servimedia, con respecto a hace un año la gasolina es cerca de un 40% más cara y el diésel, más afectado por la guerra de Ucrania, cerca de un 60%.

En concreto, el precio medio de la gasolina esta semana en España es de 1,878 euros por litro, lo que supone un ascenso del 2,23% con respecto a los 1,837 euros de la semana anterior. Desde el inicio del conflicto bélico en Ucrania ha subido un 18%.

Por su parte, el del gasoil es de 1,911 euros por litro, un 2,03% más alto que los 1,873 euros de la última referencia. En su caso, la subida desde finales de febrero es del 29,2%.

No obstante, estos precios medios no recogen la bonificación de al menos 20 céntimos por litro aprobada por el Gobierno español y que se aplica desde el pasado 1 de abril. Con la aplicación de la bonificación, la media de los precios se situaría en los 1,678 euros el litro en el caso de la gasolina, y en los 1,711 euros para el gasóleo, aunque esos datos no serían del todo correctos, ya que hay descuentos superiores, dependiendo de las petroleras.

Lo que sí que se consolida una semana más es el 'sorpasso' del diésel a la gasolina, con una diferencia de más de tres céntimos, algo que no se producía desde el año 2011.

Estos precios se registran en un entorno de alzas del crudo por el temor a una escasez de suministro tras la propuesta de la Comisión Europea de vetar las importaciones de petróleo ruso este año. Así, el barril de Brent, de referencia en Europa, cotizaba este jueves por en torno a los 105 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a más de 103 dólares.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Se consolida una semana más el 'sorpasso' del diésel a la gasolina, con una diferencia de más de 3 céntimos

De este modo, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de la gasolina, sino que lo hace con un decalaje temporal.

A pesar de estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 está en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,903 euros el litro, y de la zona euro, con un precio medio de 1,978 euros. En el caso del diésel ocurre algo similar, ya que el precio en la UE es de 1,905 euros (en España en este caso es superior, con 1,911 euros, pero sin tener en cuenta la bonificación) y de 1,953 euros en la zona euro.

El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese al IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, sigue contando con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

¿Cuánto cuesta llenar un depósito?

Con los precios de la última semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 103,29 euros, dos euros y 25 céntimos más que la semana anterior, mientras que un depósito de un vehículo de gasóleo conlleva un gasto de 105,11 euros, dos euros y 9 céntimos más que en la última referencia.

El importe medio de ambos carburantes en España sigue por debajo de la media de la zona euro, donde el precio de venta al público del litro de gasolina se fijó en 1,979 euros por litro y el del gasoil en 1,953 euros.

Sin embargo, el del diésel español ya es más alto que el de la media de la UE, 1,906 euros, mientras sigue siendo inferior en la gasolina, que costó en la UE-27 durante la última semana 1,903 euros por litro.