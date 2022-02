Tesla anuncia la instalación de otros 12 supercargadores en España

Poco a poco, los problemas que rodean al coche eléctrico se van solventando sin hacer demasiado ruido. Es el caso de los puntos de recarga, 'enchufes' colocados a lo largo y ancho del territorio para impedir que el vehículo se quede 'tirado' sin posibilidad de recargarlo.

Sin un anuncio previo, la compañía norteamericana Tesla ha colocado en su mapa nuevos puntos sobre los que instalar sus puntos de recarga, los Superchargers (supercargadores).

Mientras que hasta la fecha había 41 puntos conocidos, a comienzos de este 2022 se han colocado otros 12 puntos de próxima apertura. Y sin fecha fijada, se anuncian para el primer, segundo o tercer cuatrimestre el año. De esta forma, habrá un total de 53 puntos de recarga.

En color gris, las ubicaciones escogidas para los nuevos puntos de recarga. / Tesla

Por lo tanto, estos nuevos puntos estarán disponibles a lo largo del año en Algeciras (Cádiz), Bilbao (Vizcaya), Cambrils (Tarragona), Fuenlabrada (Madrid), Oviedo (Asturias), Palma (Mallorca), Pamplona (Navarra), Santiago de Compostela (La Coruña), Teruel (Teruel), Valencia (Valencia), Verín (Orense) y Vigo (Pontevedra).

De esta forma, realizar trayectos largos a lo largo del país será más sencillo (siempre y cuando se tenga un Tesla). Cabe señalar que, de media, estos cargadores restauran el 80 % de la batería en menos de 30 minutos, con una potencia de 150 kW.

https://www.eleconomista.es/motor/noticias/11517469/12/21/Tesla-abre-estaciones-de-recarga-en-Alcobendas-y-Barbastro-y-ya-cuenta-con-300-supercargadores-en-Espana.html

No obstante, la compañía afirmó recientemente que su red de cargadores se abrirá al resto de marcas, para que otros coches que no sean Tesla puedan utilizarlos del mismo modo. Aunque por el momento en España no se permite, en otros países, como Francia, Noruega y Países Bajos, ya se pueden emplear estos cargadores para todo tipo de vehículos eléctricos.