Este Subaru es el coche más seguro de 2021, según la agencia EuroNCAP

A la hora de comprar un coche, aspectos como el diseño, el tamaño, el combustible que emplee o el consumo son primordiales. No obstante, los esfuerzos por concienciar en materia de seguridad vial hacen que el nivel de protección de los vehículos sea otro elemento más a tener en cuenta.

En este sentido, y una vez finalizado el año, el Subaru Outback ha sido el modelo que ha obtenido la mayor calificación de entre todos los automóviles evaluados en 2021 por la agencia EuroNCAP, sin importar segmento o carrocería.

Según la valoración que obtuvo en el pasado mes de septiembre, el coche japonés consiguió a máxima calificación de cinco estrellas, con resultados del 95 % en asistencia al conductor, 84 % en protección de peatones y ciclistas, y 89 % en el apartado de protección infantil.

"Las pruebas revelaron grandes diferencias en la puntuación de los sistemas de asistencia a la conducción (ADAS). De entre los mejores resultados está el Subaru Outback con una puntuación del 95 %, gracias a los sofisticados sistemas de frenada de emergencia autónoma, mantenimiento de carril, y sistemas de asistencia a la velocidad y atención del conductor", destaca el informe Flashback 2021 de EuroNCAP.

Desde la marca añaden que el Subaru Outback cuenta con la cuarta generación del sistema EyeSight que emplea dos cámaras HD estereoscópicas con sensores CMOS montadas a ambos lados del espejo retrovisor interior para monitorizar las condiciones del tráfico.

Estas cámaras presentan un gran ángulo de visión (casi del doble que la generación anterior) y un nuevo software de reconocimiento de imágenes que detecta y reconoce objetos tales como señales de tráfico, vehículos y sus luces de frenado, peatones y ciclistas.

También, resaltan el funcionamiento del asistente de conducción avanzado EyeSight 4.0, cuyo fin es limitar el riesgo de sufrir un accidente derivado de situaciones específicas, mejorando el confort de conducción y liberando al conductor de estrés al volante.

Este reacciona únicamente después de avisar al conductor previamente, actuando sobre el motor, la dirección, la transmisión y el sistema de frenos en el caso de que el conductor no tome una acción evasiva, no corrija la trayectoria, no aplique la fuerza de frenado suficiente sobre el pedal de freno o, simplemente, no frene en absoluto.

