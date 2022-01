Anfac reclama celeridad al Gobierno en la toma de decisiones

El nuevo presidente de la patronal de los fabricantes de vehículos (Anfac), Wayne Griffiths, recalcó la importancia de España en ofrecer su "competitividad" para no quedarse atrás en la electrificación de la movilidad.

Para Griffiths, España quiere ser líder en la producción de vehículos eléctricos tiene que haber un mercado fuerte. Por eso, el también presidente de Seat aseguró que es "ahora o nunca", ya que las automovilísticas están tomando las decisiones sobre dónde producirán sus modelos eléctricos. Ante esta situación, Griffiths se apoya en la importancia de la competitividad de España, ya que existe una gran competencia con los países vecinos y nuestro país carece de los centros de decisión.

Así lo reconoció Griffiths en un encuentro con los medios tras su nombramiento por unanimidad como nuevo presidente de la patronal, cargo en el que sustituye a José Vicente de los Mozos, que ha estado al frente de Anfac desde 2018.

"Hay que creer en nosotros mismos. Hay que salir a ganar", apuntó el directivo inglés, quien también aseguró que "España no puede perder el tren de este cambio", al tiempo que reconoció la importancia del Estado en esta materia, pues "no se puede hacer el uno sin el otro". Y es que, tal y como aseguró Griffiths, "el motor de combustión tiene fecha de caducidad". No obstante, el directivo recordó que España no puede estar a la cola de electrificación en Europa.

Ante esta situación, Griffiths pidió que una rápida actuación en las inversiones del Perte del Vehículo Eléctrico y Conectado, ya que "el 2025 es mañana". En la misma línea se expresó el presidente saliente, quien reconoció que "el Perte es una ayuda, pero no resuelve todo", al tiempo que comentó que "Francia y Alemania están por delante de España" en electrificación.

Por todo ello, Griffiths defendió que para llevar a cabo la transformación de la industria de la automoción es necesario instaurar otro ritmo por parte del Gobierno en la toma de decisiones. Hay que tomar decisiones ya sobre la transformación de las plantas españolas, reiteró el nuevo presidente de Anfac, quien insistió en que "no hay plan B, es una competición y este país debe ser competitivo".

Tanto Griffiths como De los Mozos reconocieron que la predisposición del Ejecutivo en esta materia, pero ambos insistieron en que la mejora de la implementación para poder avanzar.

Reforma laboral

Asimismo, De los Mozos apuntó que Anfac se abstuvo en la votación del Comité Ejecutivo de CEOE sobre la reforma laboral ya que no conocía el texto definitivo. "Cuando desconozco el contenido no me puedo pronunciar, por eso nos abstuvimos, ya que la ley no está acabada", resaltó el presidente de Renault España, que destacó la importancia del convenio colectivo y de que exista una flexibilidad laboral. Asimismo, De los Mozos se mostró "pesimista" sobre una reforma fiscal para el automóvil, pues transcurridos dos años de legislatura, aun no se ha abordado.