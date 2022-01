Cuidado si pones los pies en el salpicadero: conlleva multa y favorece el efecto submarino

Como acompañante, puede que alguna vez, durante un viaje largo por carretera, haya sentido la tentación de colocar los pies sobre el salpicadero del vehículo para ganar comodidad y descanso. O tal vez haya presenciado cómo su copiloto ha realizado esta acción.

En cualquier caso, debe saber que esta maniobra no está permitida debido a que resta eficacia a los sistemas de seguridad del vehículo en caso de accidente y, por lo tanto, eleva el riesgo de sufrir una lesión grave de quien lo lleva a cabo.

Al igual que ocurre con otras prácticas como conducir sin camiseta o colocar una toalla sobre el asiento, tener los pies colocados sobre el salpicadero puede fomentar el llamado 'efecto submarino'.

Según la DGT, el 'efecto submarino' sucede "cuando el cuerpo no está bien sujeto por el cinturón (holgado o mal ajustado), presiona el asiento hacia abajo y se desliza por debajo de la banda abdominal". De esta manera, aumenta el riesgo de chocar contra el volante, el salpicadero o la parte baja del habitáculo, y con el impacto se pueden producir lesiones en espalda y pelvis, roturas de fémur o de la cabeza del fémur, además de hemorragias internas graves.

Multa tanto para conductores como para pasajeros

Por lo general, sucede cuando el cinturón de seguridad no está correctamente ajustado, presenta holguras, o incorporamos algún complemento al asiento no homologado, como almohadones, riñoneras, etc.

En este caso, el riesgo no está en estos supuestos, sino en una mala postura del usuario.

Por ello, este mal hábito puede ser sancionado con multas de hasta 100 euros, dirigidas, en este caso, a cualquiera de los ocupantes del vehículo: o bien a los pasajeros por ponerse en riesgo o bien al conductor por permitirlo.