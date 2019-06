La estrategia de Arabia Saudí para exprimir cada gota de petróleo: quemar menos para vender más

El mercado de petróleo no es lo que era. Arabia Saudí lleva años perdiendo cuota de mercado, no sólo por el auge del shale oil (petróleo de esquisto en EEUU), otros países como Rusia también han ganado protagonismo en las últimas décadas duplicando su producción desde los 90. Ante un mercado cada vez más competitivo, cada barril que se pueda exportar cuenta aunque no sea al precio soñado por Riad. Para maximizar la cantidad de crudo que se puede vender al exterior, Arabia Saudí está reduciendo su consumo interno, sobre todo el que utiliza para generar electricidad. De este modo se puede reducir la producción (y cumplir con los recortes aprobados por la OPEP) intentando dañar lo menos posible las exportaciones y sus ingresos.

Desde noviembre de 2018, Arabia Saudí ha reducido su producción en 1,3 millones de barriles por día (mbd). Riad está sobrepasando los recortes firmados en el marco del acuerdo de la OPEP, mostrando así su compromiso con la estrategia del cártel y enviando un mensaje al mercado (los precios llegaron a subir más de un 30% desde enero). Sin embargo, las exportaciones han caído en 1,1 mbd, 200.000 barriles menos por día de lo que ha caído la producción.

El reino está tomando medidas para minimizar el consumo interno de su principal (casi única) exportación. Riad está usando otras fuentes de energía (gas, renovables...) para generar electricidad en un intento por reducir el uso de petróleo crudo. Según publica la Agencia de la Energía de EEUU (EIA por sus siglas en inglés), Arabia Saudí ha estado quemando 0,4 mbd de barriles de petróleo al día para generar electricidad, la menor cantidad desde el año 2009.

Petróleo para el aire acondicionado

Arabia Saudí usa petróleo crudo y otros combustibles fósiles, como los productos derivados del petróleo y el gas natural, para la generación de energía. Durante los meses de verano, el consumo de electricidad de Arabia Saudí aumenta a medida que crece la demanda interna de aire acondicionado. La quema directa de petróleo crudo para la generación de energía alcanzó un nivel récord durante el verano de 2015, con un promedio de 0,9 mbd de junio a agosto. En comparación, la quema directa de petróleo crudo en el verano de 2018 fue un 41% más baja, unos 0,5 mbd.

A pesar del crecimiento de la población y del consumo consumo de electricidad, Arabia Saudí está logrando reducir su dependencia del petróleo crudo para la generación de energía, a la vez que apuesta por el uso de otras fuentes de energía, como el gas natural y, mirando hacia el futuro, la energía solar.

La EIA explica que "usando menos petróleo para la generación de energía, hay más crudo disponible para refinar y exportar. Durante años, Arabia Saudí ha trabajado para incrementar su capacidad de refinamiento, que actualmente alcanza los 2,9 mbd... gracias a esto, Arabia Saudí puede exportar no sólo petróleo crudo, también productos refinados".

Riad está intentando exprimir al máximo la generación de ingresos derivados del petróleo. Tras años de dominio casi absoluto del mercado y de 'derroche' de petróleo, ahora parece que cada barril cuenta, y si se puede sumar el valor añadido de la refinación e ingresar unas dólares adicionales por el proceso, mejor que mejor.