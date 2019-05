Jacobo Blanquer (Tressis Gestión): "No descarto ver la rentabilidad del bono español en el 0%"

La rentabilidad del bono español a diez años marca cada día nuevos mínimos históricos y hay quien no descarta ya, como Jacobo Blanquer, consejero delegado de Tressis Gestión, que se relaje hasta el 0%.

Tras las últimas correcciones de las bolsas, ¿ha protegido la cartera de alguna forma?

No. Tengo una cartera muy cíclica sensible a la guerra comercial, y algo al Brexit por la posición en IAG. No he realizado coberturas porque dependo de que Donald Trump escriba un tuit [el coste anual de hacer una cobertura está en torno al 2,75%].

Ahora que China ha contraatacado a EEUU con las tierras raras, ¿ve más cerca la posibilidad de ruptura definitiva entre las dos potencias?

La guerra comercial no interesa ni política ni económicamente a ninguno de los dos. Y por eso tendrán que llegar a un acuerdo. El conflicto está perjudicando el crecimiento económico de Estados Unidos, y Trump no puede permitir eso. Pero el mercado está muy curioso: por cómo están las curvas de los bonos está descontado una posible recesión. Y a raíz de eso el dinero se está yendo a los valores más sensibles a los tipos de interés, que son los que están más endeudados y por los que se está pagando unos múltiplos más altos cuando no están creando valor. De esta forma, los sectores de real state, el de las utilities o el de telecos están entre los que mejor se comportan en el último mes. En cambio, sectores que están más baratos y que no decrecen tanto son los que peor lo están haciendo por miedo a que el ciclo conduzca a una recesión. Parece que vale más lo que está caro, aunque tenga deuda, que lo que está barato solo por el miedo a una recesión. A medio/largo plazo este tipo de compañías son las que pueden hacerlo mejor. Aunque ahora se comporten peor hay que tener convicción sobre lo que estás comprando y aguantar ahí.

¿Y cuál es su escenario sobre la recesión ahora que la curva de la deuda vuelve a estar invertida en EEUU?

Los tipos están históricamente bajos y seguirán bajos uno o dos años más. Los bancos centrales están apoyando como nunca, y en este entorno lo que no podemos esperar son crecimientos brutales de la economía, sino crecimientos más moderados. La inversión de la curva es lo que marca el riesgo de recesión teóricamente, pero no es nuestro escenario. La gente asocia recesión a 2008, que fue la peor crisis financiera de la historia, y no podemos esperar que siempre que haya una recesión sea igual.

Viendo cómo los inversores se están refugiando en la deuda pública y que la rentabilidad del 10 años español ya está en el 0,73%, ¿cree que podemos llegar a verlo en el 0%?

Ya no me atrevo a decir que no. Hace año no habría pensado que hoy estaría en el 0,73%. Me parece impresionante que esté en ese nivel con un déficit como el que tenemos, que probablemente subirá, y con el aumento del endeudamiento de España. Con todo eso el bono está en mínimos históricos No descarto que se vaya al 0% porque todo esto me parece una locura.

Tiene Renault en cartera, ¿cómo valora su posible fusión con Fiat?

Renault sigue tremendamente barato, como el sector automovilístico en general. En su posible fusión con Fiat, gana Fiat por la mayor penetración en el coche eléctrico, el posicionamiento que gana en Rusia, donde Renault es líder. Mientras que Renault gana exposición en Estados Unidos por la parte de Chrysler.