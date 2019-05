Los gestores 'cazan' los pequeños valores en momentos de pánico

Las pequeñas y medianas compañías se comportan ligeramente mejor que el Ibex 35 desde que el selectivo nacional tocara mínimos a finales del pasado mes de diciembre. Los gestores de fondos defienden que este tipo de firmas se comportan mejor en momentos de optimismo bursátil, aunque también sufren mucho más las correcciones, de ahí que la caída del mercado sea aprovechada para comprar a multiplicadores más atractivos.

"En momentos de más pánico de mercado, estaremos comprando small y midcaps y, en momentos de euforia, las venderemos", afirmó Francisco López Posadas, responsable de inversiones de Lift Investment Advisors, que reconoció no haber tenido nunca un problema de liquidez por el menor tamaño de este tipo de compañías, durante la celebración del Foro MedCap 2019 que arrancó este martes en la Bolsa de Madrid, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Ahora bien, con el objetivo de gestionar bien el riesgo, López Posadas aseguró contar "con un 20% de liquidez en la cartera" en el momento actual de mercado.

Renta 4: "Tenemos firmas como Rovi o Vidrala, por su buena gestión y generación de caja"

David Cabeza, gestor de fondos de Renta 4, recuerda que "existen muchas midcaps con 2.000 millones de euros de capitalización que, lógicamente, no tienen ningún problema de liquidez".

Compañías familiares

"Hay estudios que demuestran que las compañías familiares son más rentables a largo plazo. Normalmente el crecimiento del beneficio es superior, la cautela financiera también, y la familia está totalmente alineada con los accionistas. Lógicamente, hay que evitar lo que se puede llamar un cortijo familiar", afirmó Cabeza. Del fondo Renta 4 Small Caps representan "en torno al 40%-50% de la cartera actual: tenemos Rovi o Vidrala, compañías que hacen un uso de la caja extraordinario y con un gran equipo directivo".

Lyft Investment: "Contamos con un 20% de liquidez en el fondo en el momento actual"

"Hay una gran alineación entre los intereses de la empresa y la familia", reconoce Alfonso Benito, director de gestión de Dunas. que considera que aquellas firmas con un alto componente accionarial familiar "es relevante" porque, entre otras cosas, "reduce la especulación de otros inversores que pueden ser compañeros de viaje".

En este sentido, para Francisco López Posadas lo más relevante es que, con independencia de que sea una familia o un gran inversor, el primer accionista de la firma sea también el dueño porque esto genera una mayor estabilidad.

Sector inmobiliario

"No tenemos promotoras, pero sí tenemos socimis", reconoce David Cano, ante la mayor "visibilidad de valores como Inmobiliaria Colonial, con los mejores activos, y Merlin Properties". En el caso de la firma capitaneada por Ismael Clemente, Cano asegura que sigue "existiendo mucha infravaloración" respecto a cómo cotizan en el mercado. Pero, ¿por qué no cuenta con promotoras en cartera? "Las últimas compañías que han salido a bolsa se han encontrado con distintos problemas -retrasos en las licencias y aumento en los costes-, que pasan por planes estratégicos muy optimistas" que no han cumplido, como es el caso de Neinor Homes, principalmente, y, en menor medida, de Metrovacesa.

Dunas: "La desaparición de analistas por Mifid II que dan sus valoraciones a 12 meses tampoco te resta demasiado"

"Nos gustan las inmobiliarias con activos únicos, zonas prime de las grandes ciudades", apunta López Posadas, pero ninguna española en estos momentos y tampoco cuentan con promotoras. "El miedo a la subida de los tipos de interés se ha quedado en el corto plazo, pero las valoraciones no han mejorado mucho", comenta, con lo que "todavía quedan muchas oportunidades".

Benito reconoce no tener ningún activo inmobiliario en cartera. "No nos gustan las socimis que tienen concentradas su inversión en los centros comerciales de las afueras de las ciudades" tras lo que ha sucedido en EEUU, donde hace un par de años se inició una crisis en el sector que llevó al cierre de un gran número de los denominados mall estadounidenses.

Mifid II

"La mayor parte de los analistas dan sus precios objetivos a doce meses, con lo que si tu visión de mercados es a cinco años tampoco te sirve de mucho. Que hayan desaparecido tampoco te resta demasiado", apunta Benito que sí reconoce que la entrada de la nueva regulación de Mifid II sí requiere un aumento de recursos de la gestora.