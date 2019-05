JP Morgan deja de recomendar vender las acciones de Acerinox por primera vez

Carlos Simón García Madrid

Coincidiendo con una nueva escalada de la tensión por la guerra comercial entre Estados Unidos y China, Acerinox, una de las empresas del Ibex 35 con mayor presencia en territorio americano, lidera las alzas del selectivo nacional con un avance que ha llegado a superar el 3% al inicio de la sesión del martes.

La acerera es una de las firmas del sector que mejor están resistiendo la nueva lluvia de aranceles entre las dos grandes potencias del mundo y así lo ha valorado JP Morgan, que le ha retirado por primera vez la recomendación de venta desde que sigue a la compañía. Con esto, ya solo una de cada 10 firmas de inversión aconsejan deshacer posiciones.

Asimismo, el banco norteamericano ha elevado su precio objetivo de cara a los próximos 12 meses un 4,5% hasta los 9,3 euros, lo que le deja un potencial del 6% desde sus niveles actuales, por debajo del 24,5% que le otorga la media de los expertos.

Los títulos de Acerinox consiguen con esta subida de hoy volver al terreno positivo en el año después de presentar sus resultados del primer trimestre del ejercicio, en el que anunció una caída del beneficio del 44% hasta los 33 millones de euros por la debilidad de los precios en Europa y Asía, sin embargo, cree que la tendencia será positiva en los próximos meses.

Rebote vulnerable

Desde el punto de vista técnico, "el rebote al que estamos asistiendo no nos dará confianza mientras no consiga superar a corto plazo los 8,80 euros, lo que mostraría una mínima fortaleza", explica Carlos Almarza, analista de Ecotrader.

No obstante, "mientras no recupere la base del canal que ha frenado los ascenso de los últimos meses, en la zona de los 10 euros, no se cancelará el riesgo que existe de ver una recaída al soporte de los 7/7,4 euros", concluye Almarza.

