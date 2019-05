Acciona da un nuevo paso para convertirse en la firma más sobrevalorada del Ibex 35

Acciona se posiciona hoy entre las compañías del Ibex 35 cuyas acciones más se revalorizan en la jornada. Sus títulos repuntan cerca de un punto porcentual y ya acumulan un alza superior al 35% desde que comenzó el ejercicio en el selectivo español. De hecho, es la segunda compañía más alcista del índice en 2019 tras Siemens Gamesa.

Con este alza, Acciona se aleja un paso más del precio objetivo que los analistas tienen fijado para ella de cara a los siguientes doces meses, que según recogen desde Bloomberg se mantiene por debajo de los 90 euros.

De hecho, la compañía presidida por José Manuel Entrecanales es una de las compañías del Ibex que más lejos cotiza de su valoración. Sólo Naturgy (otrora Gas Natural) se posiciona más lejos.

Y es que, a pesar de la subida de sus acciones, los analistas han elevado su valoración apenas un 5% mientras deterioran su recomendación desde comienzo del año.

Los consejos de venta se han ido incrementando desde comienzo de año y ahora el 19% de los analistas recomienda deshacer posiciones en la compañía.

Acciona tiene recorrido por delante por técnico

Sin embargo, a pesar de ello, la situación es muy diferente si se analiza la evolución de la compañía por técnico. "Todo apunta a que seguirá avanzando hasta marcar al menos un nuevo máximo creciente antes de corregir, y posteriormente podría dirigirse hacia los 110,30 euros", asegura Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Si el contexto general acompaña "en próximos meses no descartaríamos ver subidas hacia los 130 euros", afirma el experto, por lo que aún podría tener un amplio recorrido por delante. Mientras no pierda los 80,30 euros este escenario no será puesto en cuestión, por lo que tiene un amplio margen para corregir sin deteriorar sus opciones.

