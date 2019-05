Las bolsas de Europa, a alejar los fantasmas de un 'agotamiento alcista' a cierre semanal

Las principales bolsas del Viejo Continente se enfrentan hoy a un cierre semanal que deberán aprovechar para alejarse de los soportes a los que se han acercado en las últimas sesiones.

Los selectivos de referencia en Europa han registrado un bagaje ligeramente negativo desde el lunes y se encuentran a menos de un 0,5% de los niveles que no deben ceder si no quieren poner en jaque las posibilidades de seguir desarrollando mayores alzas que les lleven a marcar nuevos máximos no vistos desde 2017. Se trata de cotas como los 3.476 puntos en el caso del EuroStoxx o los 9.370 puntos del Ibex.

Mientras se mantengan en pie dichas referencias, las posibilidades que se dirijan hacia sus primeros objetivos se mantienen intactas y no se incitaría el fantasma de un 'agotamiento alcista' que en EEUU ha empezado a mostrar sus primeras evidencias.

Los descensos en Wall Street abren la puerta a una consolidación más amplia en bolsa. "En el más corto plazo prosigue la consolidación que desarrollan los principales índices norteamericanos durante las últimas sesiones, algo que podría tener continuidad tras perderse primeros soportes de muy corto plazo como son los 7.700 del Nasdaq 100 o los 26.300 puntos del Dow Jones Industrial", insiste Joan Cabrero, director de estrategia de Ecotrader.

Todo ello mientras la temporada de resultados sigue su curso a cierre semanal. Este trimestre, la temporada de resultados en EEUU no está sirviendo para alimentar el apetito inversor de los alcistas en Wall Street.

La tradición de ver en el periodo de publicación de cuentas trimestrales un catalizador para incrementar posiciones en bolsa (a tenor de unas cifras que sustentarían un mayor crecimiento del precio de sus acciones), ha dejado paso a una tendencia radicalmente opuesta.

La temporada de resultados se presenta en las últimas fechas como un examen para el mercado que ve como una amenaza a su impecable tendencia alcista unas cuentas que reflejan un crecimiento exiguo de sus ganancias respecto a los trimestres anteriores.

Y es que, el primer trimestre del ejercicio, está dejando un nimio crecimiento de las ganancias de las compañías cotizadas en EEUU. Según los datos recogidos desde Bloomberg, las firmas que por el momento han dado a conocer sus cuentas en el trimestre han reflejado un crecimiento medio que no alcanza el 1,5%.

