Legg Mason: "En este momento del ciclo es donde los pequeños valores lo pueden hacer bien"

Tras una fulgurante vuelta desde los mínimos de Navidad, la bolsa estadounidense alcanzó ayer los niveles más altos alcanzados en su historia, en septiembre de 2018. En concreto, el S&P 500 se anota en el año un 17%, el Dow Jones un 14%, y el tecnológico Nasdaq, un 22%.

Pero bajo los grandes titulares de mercado, en letra pequeña, el índice Russell 2000, que agrupa a los valores de pequeña capitalización estadounidenses, se revaloriza un 32% en el mismo periodo. Cierto es que en momentos de alta volatilidad e incertidumbre las compañías de menor capitalización suelen comportarse peor porque los inversores prefieren buscar refugio en los grandes valores por la seguridad y liquidez que genera, pero lo cierto es que a largo plazo, las compañías pequeñas suelen batir a sus índices de referencia a largo plazo.

Y en el momento de mercado actual, en el que los últimos datos de crecimiento de China y EEUU publicados han rebajado la preocupación sobre la salud de la economía global y los expertos no ven una recesión, es donde pueden brillan tesis de inversión como la de Bill Hench, gestor del Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity. "No vemos recesión, sí inflación, pero contenida", apunta el experto, quien recuerda que el empleo sigue creciendo. "Y todo lo que vemos por ahora dice que estamos en buena forma", agrega.

¿Su tesis de inversión? "Tratamos de encontrar compañías que a corto plazo no lo están haciendo tan bien y que podría estar teniendo dificultades debido a que sus clientes saben que su negocio no es saludable o que la gestión no sea buena". Para ello, no miran tanto al momento en que se encuentra la economía, ni una historia de crecimiento, sino que se centran en buscar los valores que sean más baratos con el que han elaborado una cartera muy diversificada compuesta por 250-300 compañías norteamericanas de pequeña capitalización.

Así, tratan de seleccionar empresas con buenas valoraciones y en los que se pueda identificar un potencial de crecimiento del 20% anual , cuyos beneficios estén recuperándose de la depresión de márgenes o factores específicos de su industria, o una tasa de crecimiento potencial inferior al 12% debido a una depresión de la industria o que decepcionara a los inversores recientemente. "La ecuación es tan importante como la idea de que lo que las hará atractivas será el momento en que el precio de sus acciones suba. Es un proceso muy muy simple, pero hemos estado haciendo esto por mucho tiempo un equipo de cuatro personas".

"Lo que hacemos es tratar de encontrar valor donde no estan obvio"

Hench recuerda que aunque la economía norteamericana no esté creciendo tan rápido como hace un año, calcula que probablemente ésta crezca del 2% al 2,5% e incluso al 3%. "Este entorno es realmente bueno para la gente como nosotros", señala. "Lo que hacemos es tratar de encontrar lo que no es tan obvio, extraer valor donde lo que en la superficie no lo tiene". Por ello, destaca el gestor, "esta es la parte del ciclo en la que un fondo como el nuestro podría funcionar realmente bien porque estamos buscando cosas que están fuera en lugar de centrarnos en esas cosas que ya se han hecho bien y cruzar los dedos a esperar a que sigan yendo bien".

Pero lo que parece sencillo puede tornarse complicado. El experto apunta a la menor liquidez y volatilidad como los principales riesgos que el inversor asume con este tipo de firmas, así como su sensibilidad al ciclo económico y comercial. No obstante, la amplia diversificación de la cartera, una estricta disciplina de riesgo y una ubicación geográfica concreto (EEUU) ayudan a reducir los riesgos. De hecho, Hench asegura que la guerra comercial no ha afectado a los ingresos de estas compañías por su carácter doméstico. Pese a todo, el gestor asegura que el sentimiento de mercado es terrible. "Las compañías están mejor mood que los inversores", asegura el experto.

Para el gestor, los sectores más atractivos son los industria, que se ha visto favorecida por las políticas del presidente Trump y donde el fondo tiene la mayor exposición, del 26,20%, seguido de valores de IT, donde tienen un 23,07%. Sin embargo, las mayores rentabilidades del año las ha arrojado el sector de la Energía, un 25%.