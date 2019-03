Las bolsas de Europa alcanzan sus resistencias: una consolidación aquí no es un signo de debilidad

Tras cinco días de subidas sin descanso, los principales indicadores de renta variable en Europa se han acercado -y en el caso de Ibex superado, incluso- a su zona de resistencia clave.

"El rebote ha llevado al Eurostoxx 50 a una zona de giro potencial y resistencia muy importante desde el punto de vista técnico como supone la recuperación del 61,80/66% de toda la anterior tendencia bajista que nació en los máximos de 2017", asegura el director de estrategia de Ecotrader, Joan Cabrero. Se trata de niveles como los 3.400-3.435 puntos del selectivo continental.

Su alcance coincide con las resistencias clave en el Dax 30 alemán como son los 11.870 - 11.900 puntos, "que es un antiguo soporte horizontal que representa una recuperación de la mitad de las caídas originadas en el entorno de los 13.525 puntos", explica Cabrero.

En este sentido, desde estas resistencias no sorprendería ver una consolidación a corto plazo que no mostrará debilidad ninguna, ni pondrá en jaque el rebote de las últimas semanas mientras no se pierdan al menos soportes como son los 11.400 del DAX o los 3.340 puntos del EuroStoxx 50.

El Ibex bate claramente los 9.400

Todo ello se produce mientras el Ibex 35 ha logrado abrir la puerta a un contexto de alzas hacia primeros objetivos en los 9.675-9.735 puntos. Y es que, el selectivo español sí que ha logrado esta semana batir la resistencia clave de los 9.400 puntos. "La superación de este importante entorno resistivo aleja el riesgo de que en una eventual corrección perfore el entorno de soporte de los 8.825 puntos", afirma Cabrero.

Sea como sea, las nuevas proyecciones de la Reserva Federal al término de su reunión sobre política monetaria de este miércoles serán calve en el desempeño de los selectivos europeos en las próximas semanas.