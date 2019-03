Las acciones de Inditex no tenían tantos analistas 'detractores' desde septiembre de 2015

Los resultados que ha presentado hoy Inditex, la tercera empresa que más pesa en el selectivo español tras Banco Santander e Iberdrola no han pasado desapercibidos en el mercado de renta variable, donde los títulos de la textil se dejan más de un 5% al calor de la oleada de ventas que esta sufriendo.

La firma textil, que ha anunciado un récord de ingresos y de beneficios (26.000 y 3.400 millones de euros respectivamente) ha ratificado los signos de una ralentización en su crecimiento que ya había venido esbozando durante los últimos meses, esta vez, en gran medida, lastrada por el efecto divisa.

Por eso sus títulos sufren hoy su peor caída en bolsa de los últimos seis meses. No en vano, han comenzado la sesión con descensos que han llegado a superar el 5% en los primeros compases de la jornada tirando por tierra gran parte de los avances que había registrado desde comienzo de año en el mercado de renta variable español.

La firma no tenía tan pocas recomendaciones de compra desde enero de 2018. Y lo peor es que los expertos han empezado a posicionarse en su contra en los últimos meses. No en vano, Los títulos de Inditex no tenían tantos analistas recomendando deshacer posiciones desde septiembre de 2015.

Se le acumulan los huecos bajistas

"Su cotización vuelve a abrir un hueco bajista que se convierte en un nuevo problema en sus aspiraciones de reestructuración alcista", asegura Carlos Almarza, analista técnico de Ecotrader.

Los huecos abiertos el pasado agosto desde los 28,33 euros y en diciembre desde los 26,33 euros, junto a la directriz decreciente que une los últimos máximos han sido sus principales resistencias. "Ahora hay que añadir un nuevo hueco como resistencia desde los 26,27 euros, prácticamente a la misma altura que el de diciembre, y mientras no supere este entorno el control lo seguirán teniendo los bajistas y no podremos hablar de fortaleza", afirma el experto.

Por abajo, los soportes a los que se enfrenta la compañía española se encuentran en la zona de los 24/23,50 euros. Tendencialmente el soporte que en ningún caso debe de ceder aparece en el entorno de los 21,50 euros, por donde aparece una directriz decreciente.

¿Qué fondos tienen una acción?: