Los ganadores de los Oscar de la industria de la inversión

Hay esencialmente un premio que a los profesionales de la industria de inversión les gusta recibir y es el que entrega cada año Morningstar, en colaboración con elEconomista, a los mejores fondos de inversión, planes de pensiones y gestoras.

Por una noche, se sienten como estrellas de Hollywood al recibir su Oscar, aunque en este caso las estrellas que marcan la diferencia son otras, las de la consultora, que se han convertido en un símbolo de haber superado numerosos filtros cualitativos para merecerlas. Y las placas de cristal de Murano se han unido en esta distinción a los mejores profesionales y firmas en el mercado español. Los criterios para seleccionar los productos de inversión más consistentes se basan, en un 80 por ciento, en valorar la rentabilidad obtenida a 1, 3 y 5 años y, en un 20 por ciento, el riesgo, tanto a 3 como a 5 años.

Davide Pelusi, consejero delegado de Morningstar para España e Italia, resaltó el pasado jueves, durante la entrega de los galardones, cómo precisamente estas estrellas ayudan a destacar a los mejores fondos y planes, al igual que ocurre en los colegios con las calificaciones escolares. Unas notas que el sector valora por la independencia y transparencia que aplica Morningstar en su metodología, lo que ha permitido a la consultora ganar credibilidad entre los profesionales.

Sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que tuvo el inversor el año pasado para encontrar gestores activos que se diferenciaran de sus competidores, en un entorno de mercado en el que la volatilidad dejó a casi todos los activos en pérdidas y en el que entró en escena la nueva directiva europea Mifid II, que este año dejará oficialmente comprobar de forma explícita los gastos asociados a la inversión, especialmente para quienes optan por el asesoramiento independiente.

Un tema muy importante, porque, como destacó Fernando Luque, editor senior de Morningstar España, las 12 categorías de renta variable europea monitorizadas por la firma consiguieron batir al índice de referencia antes de aplicar los costes, pero se quedaron por debajo después de incluirlos, excepto en dos categorías menores. Y esto ocurre en un momento en que la gestión pasiva está cogiendo impulso en el Viejo Continente, con una cuota de mercado que representa ya el 17 por ciento, aunque todavía lejos de las cifras de Estados Unidos.

Pero este porcentaje creciente denota el interés de los inversores por acudir a productos baratos si no encuentran verdadera gestión activa en los fondos de inversión y planes de pensiones, lo que presiona a las firmas por diferenciarse. Al igual que ocurre con los criterios de sostenibilidad, que Morningstar también valora con sus globos, uno de los temas que la industria de inversión ha empezado también a asimilar en sus estrategias a la hora de seleccionar compañías, aparte de la rentabilidad.

Según explicó en su intervención Carlos Sallé, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de Iberdrola, las teorías negacionistas de algunos gobiernos no impedirán que la revolución tecnológica verde siga adelante, con los beneficios económicos que reporta la aplicación de criterios de descarnonización, menos costosos que mantener los actuales procesos contaminantes. Algunos estudios estiman, por ejemplo, que Europa podría crear 670.000 empleos netos de aquí a 2050. Todo un reto, cuyo testigo han cogido las gestoras hace tiempo para adaptarse a esta nueva realidad.

Mejor Gestora de Renta Variable

Unigestion ve riesgo en las tecnológicas

Quizá Unigestion no sea un gestora muy conocida todavía entre los clientes minoristas, pero los inversores profesionales hace tiempo que la tienen situada en su radar, por su especialización en renta variable y la consistencia del rendimiento de sus fondos. Esta es una de las razones que explican el galardón que le ha concedido Morningstar como mejor gestora de renta variable. Y esta percepción de imagen entre los inversores españoles puede cambiar, si se cumplen los planes de la firma suiza para España, que se ha convertido en un "mercado clave" en sus planes de crecimiento para los próximos años, explica Andrea Di Nisio, responsable de distribución de intermediarios para el Sur de Europa de Unigestion.

"Hasta hace poco nos habíamos centrado en los inversores institucionales más puros, como los fondos de pensiones. Pero desde hace dos años hemos puesto el foco en el segmento de clientes intermediarios, como compañías de seguros, entidades financieras o family offices", señala Di Nisio.

La razón, según el responsable de la firma para España, es que el próximo final del ciclo de bajos tipos de interés en Europa requerirá buscar soluciones alternativas a la renta fija para obtener rentabilidad. Y la experiencia de la firma en estrategias multiactivo y de private equity, aparte de renta variable, puede ayudarles, a su juicio, sobre todo en la gestión del riesgo, una de las principales preocupaciones para los inversores más defensivos, según el responsable de Unigestion para el Sur de Europa.

De hecho, el capital riesgo está ganando cada vez más peso en la oferta comercial de la gestora. "Los inversores españoles están mostrando interés por el private equity. De hecho, tenemos a importantes clientes españoles invirtiendo con nosotros, por lo que será un segmento activo de nuestra oferta", subraya.

Respecto a la visión de los mercados de la firma para 2019, Di Nisio considera que uno de los principales riesgos que afrontan los inversores es la "decepción" que podrían sufrir con las compañías de crecimiento y las firmas tecnológicas. Al calor del rally bursátil que han vivido durante los últimos años, muchos inversores han comprado acciones buscando ese crecimiento, por lo que podrían encontrarse en una trampa de liquidez en caso de que no se mantuviera en el tiempo esa escalada bursátil, dadas las altas valoraciones que presentan actualmente y la volatilidad del mercado, según Di Nisio.

Estas altas valoraciones en algunos mercados, junto al riesgo de desaceleración de la economía china y la incertidumbre que sigue provocando la guerra comercial de Estados Unidos con el gigante asiático, son, a juicio de los responsables de Unigestion, otros de los factores de preocupación para los inversores.

Mejor Gestora de Renta Fija

Evli confía en una buena rentabilidad en 2019

Evli es otro de esos nombres de gestoras que pueden resultar poco familiares para los inversores españoles, pero que cuenta con aceptación entre los profesionales y está logrando destacar en los últimos años por su gestión exitosa de los fondos de renta fija, donde los últimos años no han sido nada sencillos para los gestores. Después de ganar en 2018 el premio Morningstar al mejor fondo de renta fija, en esta edición la firma se ha hecho con el galardón como la mejor gestora de renta fija del mercado español, y lo logra sólo tres años después de aterrizar en nuestro país, de la mano de Selinca.

Evli cuenta con siete fondos disponibles en España: además del galardonado el año pasado, Evli Corporate Bond, en su catálogo se encuentran Evli Europe, Evli Global y Evli Equity Factor Europe, Evli European High Yield, Evli Nordic Corporate Bond y Evli Short Corporate Bond, logrando todos ellos rentabilidades positivas en lo que va de año. A más largo plazo, la firma también consigue buenos resultados y presume de colocar al fondo Evli Short Corporate Bond en el primer cuartil por la ratio de Sharpe (rentabilidad del fondo por cada unidad de riesgo soportada) a uno y cinco años, y de conseguir también colocar en el primer cuartil, a uno, cinco, 10 y 15 años, al European High Yield.

Con una filosofía de inversión a largo plazo, "buscando compañías estables que estarán en el fondo a lo largo del ciclo económico", explican en la gestora, vigilan la solvencia del emisor como uno de los pilares fundamentales a la hora de elegir dónde invertir. Los gestores filtran "compañías con flujo de caja positivo, deuda decreciente y cobertura de la deuda creciente. A partir de ese filtrado se analizan los estados financieros de las compañías, las perspectivas de su sector y la economía y los términos de las emisiones. Además, la valoración respecto a sus comparables y su diferencial tienen que resultar atractivos", subrayan.

Ahora, después de un final de 2018 muy complicado para la deuda corporativa, que se vio contagiada por las ventas que se produjeron en renta variable, la gestora considera que "hay potencial de estrechamiento de los diferenciales". "Los resultados en general han sido buenos, pero la debilidad del mercado fue indiscriminada y la falta de liquidez magnificó el movimiento. Sin embargo, las empresas de buena calidad tienen los mismos fundamentales de crédito ahora que hace unos meses, y eso es lo que importa a largo plazo", señalan, destacando que "el endeudamiento sigue siendo moderado y la fortaleza de balances hace que las empresas estén bien posicionadas para una recesión".

La firma es optimista: "Hay riesgos políticos que nos llevan a pensar que el BCE no subirá tipos este año pero, en general, si algunos de los riesgos que originaron las caídas a finales del año pasado no se cumplen, el año 2019 debería permitir una buena rentabilidad", afirman. De momento lo están logrando: sus siete fondos disponibles en España suben entre un 1,02 por ciento, en el caso del Evli Short Corporate Bond, y casi el 18 por ciento que repunta el Evli Europe.

Mejor Gestora Global

T.Rowe Price revalida el galardón

Aunque la gestora norteamericana T. Rowe Price cuenta ya con más de ochenta años de historia a sus espaldas, la oficina en España se abrió a finales de 2014. Y ha tenido tiempo suficiente de demostrar la consistencia de sus fondos, tanto de renta fija como de renta variable, y sus capacidades como firma de gestión de activos, como ha quedado demostrado con los premios recibidos de Morningstar en pasadas ediciones y este año, en el que ha recogido de nuevo el galardón de mejor gestora global. "Estamos orgullosos de estos reconocimientos porque lo vemos como otros tantos testimonios de la capacidad de crear valor para nuestros clientes a largo plazo", asegura Alfonso del Moral, responsable de T. Rowe Price en España y Portugal.

El año pasado marcó un punto de inflexión para la gestora, porque "la mayoría de nuestros clientes comenzó a invertir activamente en nuestros fondos", explica del Moral. "Ha sido una alegría, pero no una sorpresa, ya que normalmente lleva tres años hasta que las grandes instituciones empiezan a confiar en una nueva firma. En nuestro caso, la renta variable americana y la global han sido nuestra mejor tarjeta de presentación, además de Japón y mercados emergentes, tanto en renta fija como en bolsa", subraya.

Aunque el rally de la bolsa norteamericana se encuentra en el punto de mira de los inversores, que no terminan de confiar en que se prolongue demasiado en un entorno de desaceleración económica, el country head de T. Rowe Price en España y Portugal señala que será una prueba de la capacidad de gestión activa de las firmas.

"El tema entre activo y pasivo seguirá siendo uno de los principales temas de conversación de la industria. En este sentido, nuestro desafío será demostrar que no todos los gestores de activos son iguales y que algunos de ellos añaden valor con el paso del tiempo. Y este premio es un reconocimiento de nuestra capacidad de crear valor para nuestros clientes a largo plazo", subraya.

En un momento en que los inversores se están mostrando más cautos con los fondos de bolsa para evitar sustos como los del año pasado, del Moral advierte de que el reto de las gestoras va a estar más en la renta fija que en la renta variable, porque en la primera va a ser "más difícil encontrar oportunidades ahora mismo", aunque los inversores las busquen para refugiarse.

Entre las recomendaciones de la gestora norteamericana para este año, Alfonso Del Moral destaca los fondos T. Rowe Price US Large Cap Growth Equity, T. Rowe Price Global Focused Growt Equity y T. Rowe Price Markets Bond, aunque asegura que "somos una gestora de activos global con una amplia gama de estrategias en renta variable, renta fija y multiactivos".

Mejor Fondo Mixto Euro

El cóctel de BLI para blindarse en las caídas

En un 2018 en el que ni la bolsa ni la renta fija escaparon de las pérdidas, BL-Global 75 B, que se ha alzado con el premio al mejor fondo mixto euro, logró limitar las suyas al 3,11 por ciento, según Morningstar, cuando las pérdidas medias de este tipo productos oscilaron entre el 5 y el 10 por ciento en función del riesgo asumido. La pregunta es cómo.

Desde la gestora explican que, mientras los bancos centrales impriman dinero para estabilizar la economía mundial, la estrategia de este fondo, que reúne más de 540 millones de euros en activos bajo gestión y cuatro estrellas Morningstar, consiste en "combinar la inversión en empresas de calidad (hasta un 60-65 por ciento de la cartera) con una inversión en torno al 15 por ciento en oro físico vía certificados (como un seguro contra el riesgo sistémico dado el carácter no duradero de la política monetaria de los bancos centrales) y en un 10 por ciento de bonos del estado alemán (reduciendo la volatilidad del fondo sin casi riesgo de crédito)". Eso explica que entre sus principales posiciones se encuentren ETFs que invierten en oro, deuda pública de Alemania, siendo Unilever la primera cotizada con más representación en su cartera.

De cara a 2019, dicen en la gestora, la estrategia de este mixto agresivo no va a cambiar. "Desde un punto de visto estructural, el entorno económico y financiero sigue frágil por la ausencia de una respuesta constructiva por parte de las autoridades públicas al principal problema de sobre endeudamiento de la economía mundial", explican. Y alerta: "A largo plazo esperamos unos rendimientos bajos de la renta variable".

Mejor Fondo de Renta Fija Euro

'Mutuafondo' aspira a un 2,25%

Aunque los riesgos siguen presentes, se podrá ganar dinero este año en renta fija. Al menos con Mutuafondo Largo Plazo (que acaba de recibir el premio al mejor fondo de renta fija euro de Morningstar). Así lo cree Gabriel Pañeda, director de renta fija de Mutuactivos desde el año pasado aunque lleva en la casa desde el año 2010, que piensa que este fondo puede alcanzar un 2,25 por ciento de rendimiento total este año en un escenario de inversión normalizado, es decir, sin contar con episodios de elevada volatilidad derivados de acontecimientos inesperados.

"Recientemente hemos bajado el nivel de riesgo aún más. La rápida recuperación de los activos a lo largo de enero no nos ha hecho perder la perspectiva de los problemas del mercado de renta fija: valoraciones agresivas, fundamentales de crédito empeorando y escasa liquidez en el mercado", detalla Pañeda. El experto explica que llevan tiempo pensando que "el mercado de renta fija está sobrevalorado, sobre todo, la deuda soberana y el crédito de grado de inversión. Esto ha creado una asimetría en el mercado". Por ello, en 2018, apunta, han llevado a cabo "una estrategia polarizada: por un lado, tenemos activos a corto plazo y, sobre todo, mucha liquidez lista para ser invertida en momentos de volatilidad. La otra parte de la estrategia consiste en tener activos que sí pagan por el riesgo asumido, apartado en el que insertamos la deuda subordinada financiera y los híbridos corporativos".

Mejor Fondo de Renta Variable Europa

Natixis protegió en bolsa con éxito en 2018

La gestora francesa Natixis AM cuenta con el producto ganador de este año en la categoría de renta variable europea, su fondo Seeyond Europe MinVol. Este vehículo logró esquivar la debacle del año pasado protegiendo a sus partícipes de las caídas de doble dígito que se produjeron en todas las grandes bolsas de Viejo Continente: cerró 2018 con pérdidas del 5,5 por ciento, un comportamiento que, según Morningstar, lo colocó entre el 4 por ciento de mejores fondos de su categoría por rentabilidad acumulada (RV Europa de gran capitalización). La gestora desvela algunas claves de su éxito: "En 2017, después de las elecciones del 2016, vimos la oportunidad de entrar en valores con poca volatilidad, que tradicionalmente habían sido más volátiles. Durante la primera mitad de 2018 se mantuvo una exposición elevada a sectores más cíclicos, un peso que se redujo durante el verano, al reducirse en los sectores de consumo discrecional y de industria, una reducción que se repitió en noviembre", explican.

De cara a 2019 siguen considerando adecuado su planteamiento defensivo: "Si bien no se deben descartar asaltos de los toros, típicos de final de ciclo, nuestro escenario sigue siendo de bajo crecimiento y alta volatilidad", explica la firma, que considera "poco probable" una recesión en el corto plazo, pero que sigue esperando que la incertidumbre y la volatilidad creen "ansiedad" al mercado.

Mejor Fondo de Renta Variable Global

JO Hambro huye de valores apalancados

Incluso en años tan complicados como 2018, en el que conseguir ganar dinero en bolsa fue misión casi imposible, con los índices a lo largo y ancho del mundo teñidos de rojo, hay fondos que consiguen generar valor para el accionista. J O Hambro Capital ha logrado el galardón a mejor fondo de renta variable global en esta edición gracias a ello, al conseguir que su fondo de bolsa JOHCM Global Opportunities generase una rentabilidad del 1,8 por ciento en 2018 para sus partícipes, en el 2 por ciento de fondos de su categoría que mejor se comportaron. ¿Cómo lo han hecho? "Nuestro lema es: si sale cara, ganamos. Si sale cruz, no perdemos demasiado", señala la gestora, y explica el sentido de la frase: "Tratamos de capturar los mercados alcistas todo lo posible, a la vez que protegemos el capital en los momentos de caída.

En 2018 fuimos capaces de cumplir con las dos caras de la moneda, acompañando al mercado en los seis meses centrales del año, y comportándonos mucho mejor que el mercado en el primer y último trimestre, cuando llegaron las caídas", resumen. Lo hicieron "evitando empresas con mucho apalancamiento y compañías que estén superpobladas" en bolsa, explican, además de haber mantenido una posición importante de liquidez. Para 2019 la empresa sigue manteniendo "algo de liquidez", explican, mientras espera "a que las valoraciones sean más atractivas, o bien en todo el mercado, o bien en algún sector en concreto".

Mejor Fondo de Renta Variable España

Gesconsult, mix de cíclicas y defensivas

Durante buena parte de 2018, Gesconsult Renta Variable (que acaba de alzarse con el premio al mejor fondo de bolsa española de Morningstar) logró ser el más rentable del año. Al final acabó con una caída del 6,34 por ciento frente al 11,89 por ciento que perdieron de media los fondos de esta categoría el año pasado. Alguna de las compañías que más aportaron a la rentabilidad de este producto fueron Europac, Ence e Iberpapel en el sector papelero; Talgo, CAF, FCC y ACS en el lado de las compañías industriales así como la baja exposición al sector financiero.

"A lo largo de 2018 hemos ido adaptando la cartera del fondo a las nuevas circunstancias de mercado, buscando un equilibrio acorde a un escenario de menor crecimiento económico y con incertidumbres sin cerrar", explica Gonzalo Sánchez, gestor del fondo y responsable de renta variable española en Gesconsult, casa en la que lleva desde el pasado 2011.

El resultado es una cartera "equilibrada", señala, entre "ideas expuestas a ciclo e ideas más defensivas". Independientemente del tipo de empresa, "para 2019 la cartera se encuentra focalizada en aquellas compañías donde creemos que el cumplimiento de los resultados está más claro. Ante la incertidumbre, certidumbre y la única forma de lograrlo es invirtiendo en compañías centradas en la generación de caja, con altas tasas de conversión desde el ebitda, con planes de crecimiento creíbles y con palancas de mejora específicas", añade. Esto, traducido a valores, "significa Cie Automotive, Dominion [compañía que representa la primera posición del fondo], Navigator, Cellnex o CAF".

Mejor Plan de Pensiones Mixto

Abante prefiere bolsa antes que deuda

El mejor plan de pensiones mixto lo tiene Abante a ojos de Morningstar. Se trata de Abante Variable PP. En un año en el que ninguna de las dos clases de activos en las que invierte aguantó en positivo, este vehículo limitó sus pérdidas hasta el 5,6 por ciento. "Haber tenido mucha liquidez, a expensas de renta fija -que nos parecía muy cara al arrancar el año-, ha sido importante para no sufrir demasiado en una cartera mixta", señala Ángel Olea, gestor de este plan de pensiones, además de socio y director de inversiones de Abante desde el año 2002. Pero hubo más factores que ayudaron a limitar los números rojos. "En renta variable, nuestra posición global -con un peso significativo en Estados Unidos- y la sobreponderación en gestión pasiva -en un año en el que los gestores activos no se han comportado bien- también ayudaron mucho". En 2019 explican no haber hecho grandes cambios en su cartera: "Mantenemos una visión positiva en renta variable y prudente en renta fija".

Aunque reconoce, eso sí, que recientemente han implementado "una cobertura a través de opciones sobre una parte de nuestra cartera en Estados Unidos" -Wall Street suma una rentabilidad cercana al 10 por ciento en lo que va de año-. Respecto al año actual, puntualiza, "hemos arrancado bien, recuperando entre enero y febrero toda la caída de 2018 y, aunque es complicado predecir cómo finalizaremos el ejercicio, un sentimiento tan negativo como el vivido recientemente suele ser un buen aliado para los activos de riesgo". Abante Variable PP suma una rentabilidad superior al 6 por ciento en lo que va de año, según Morningstar.

Mejor Plan de Pensiones RF Euro y Mejor Plan RV Europa

Europa sirve de impulso a Arquia

Europa le ha servido a Arquia Banca, entidad que nació de la antigua Caja de Arquitectos, ganar los premios a los mejores planes de pensiones en renta fija y renta variable en esta zona geográfica. En el primero, la forma de trabajar de la gestora parte de un análisis macro detallado, que determinará el asset allocation y el peso de la cartera en cada tipología de activo (desde deuda soberana a bonos corporativos, pasando por préstamos, bonos convertibles y productos alternativos). Finalmente "seleccionamos aquellos bonos que pueden aportarnos un adecuado binomio rentabilidad-riesgo", señalan en la firma.

El plan de renta fija se benefició el año pasado de una posición satélite en treasuries. "Nos aportó una elevada descorrelación con el resto de activos que componían la cartera. Concretamente, estuvimos posicionados en los tramos medios de la curva americana, que no se vio tan castigada en precio por las subidas de tipos de la Fed y nos generó un carry atractivo", señala Ramón Cirach, gestor de Arquia.

El plan de renta variable Europa está gestionado por Solventis para Arquia. Al mando se encuentra Santiago Domingo, uno de los co-gestores. "Solventis Eos Plan de Pensiones es un vehículo de renta variable europea con más de siete años de historia. Su estrategia se ha basado en la búsqueda de negocios comprensibles, con ventajas competitivas y cotizando con grandes descuentos.

Todo ello unido a unos criterios de diversificación muy estrictos, sin tener nunca más de un 5-6 por ciento de la cartera en ninguna compañía ni más de un 25 por ciento en una sola tesis de inversión", señala.

Mejor Plan de Pensiones de RV Global

EEUU beneficia al plan de Caixabank

Compañías globales, de gran capitalización, con una clara ventaja competitiva, estabilidad de ingresos y capacidad de generar flujos de caja consistentemente. Es la estrategia que el Cabk RV Internacional, un plan de pensiones que sigue criterios ESG en la selección de valores y que el año pasado se benefició de la exposición a empresas tecnológicas norteamericanas que, a juicio de la gestora, "han seguido ganando cuota de mercado y relevancia en todos los principales negocios en los que operan", y el bajo peso del sector financiero en la cartera del plan.

"Además, ha sido clave la apuesta por empresas de salud, de corte más defensivo, que suelen tener un buen comportamiento en situaciones de incremento de la volatilidad e incertidumbre en los mercados. Asimismo, la cartera asume riesgo divisa, con una fuerte exposición al dólar, y el año pasado su apreciación en casi un 5 por ciento compensó parte de las pérdidas de los valores en su divisa local", apuntan en la firma. Para este año, siguen siendo "constructivos" con los mercados de renta variable, especialmente EEUU, a pesar del largo ciclo económico y su maduración. "No vemos riesgo de recesión, al menos durante 2019 y, si como todo parece, la Fed es prudente ajustando su política monetaria, es previsible que todavía haya recorrido para los mercados bursátiles", señalan.