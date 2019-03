El Eco10 se queda sin bancos y abre la puerta a ACS, Ence y Ferrovial

Como cada trimestre, ha llegado el momento de renovar la cartera del Eco10, el índice de ideas de inversión de calidad de la bolsa española que elabora el elEconomista con la colaboración de 49 casas de análisis y que calcula Stoxx.

La cartera recoge 10 compañías del mercado nacional de valores, y en esta revisión se han producido tres cambios en las filas del índice: ACS, Ence y Ferrovial se incorporan a la cartera, sustituyendo a Merlin Properties, IAG y Banco Santander. La salida de esta última compañía es uno de los cambios más más destacables de la última revisión, ya que el banco que preside Ana Botín llevaba formando parte del índice desde junio de 2016. El adiós del Santander también es relevante por dejar la cartera del Eco10 sin representantes bancarios, algo que no ocurría desde marzo de 2016.

Con los cambios que se han producido en esta revisión los componentes del próximo Eco10 (los cambios se habrán hecho efectivos el 15 de marzo) son, ordenados de mayor a menor ponderación por parte de las casas de análisis (todas las compañías pe-san por igual en el índice), Telefónica, Inditex, Cie Automotive, Iberdrola, ACS, Meliá Hotels, Repsol, Acerinox, Ence y Ferrovial.

La nueva cartera del Eco10 cuenta con un potencial alcista de casi el 15% según el consenso de mercado que recoge FactSet, un crecimiento esperado de los beneficios de más del 21% entre 2018 y 2021, un apalancamiento de 1,87 veces el beneficio bruto para 2019 y una rentabilidad por dividendo prevista para este año del 4,2%.

Desde su nacimiento el Eco10 consigue mejorar el comportamiento del Ibex 35. El primero acumula una rentabilidad del 17,6%, desde el 16 de junio de 2006, cuando arrancó su andadura, mientras que el selectivo de referencia español cae más del 16% en el mismo periodo. En 2018 la cartera que elabora elEconomista cerró con una caída del 15,1%, un comportamiento ligeramente peor que el que mantuvo el Ibex, que perdió casi el 15% durante el ejercicio. En el año actual el Eco10 sube un 7,4% mientras el Ibex lo hace en torno al 8,5%.

Adiós a la banca

La salida de Banco Santander de la cartera del Eco10 es un buen resumen del ánimo de los mercados durante los últimos meses. El Stoxx 600 Banks, que recoge más de 50 entidades europeas, es el subíndice que peor se comporta en los últimos 12 meses de todo el Viejo Continente, con un descenso de más del 22% en ese periodo. En lo que va de año el sector bancario no destaca por una evolución especialmente positiva, cpese a que recupera el 8,9%, el sexto sector que peor se comporta en 2019 de los 19 que conforman el Stoxx 600.

El mal comportamiento de la banca en los últimos meses está ligado al frenazo en el crecimiento económico que ha empezado a asomar la cabeza en todo el mundo, y del que Europa no está siendo precisamente la excepción, y a las peores previsiones que manejan los expertos para los próximos años. Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Reserva Federal estadounidense (Fed), el Banco Central Europeo (BCE), además de firmas de análisis y de otras organizaciones como la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), han coincido en los últimos meses en suavizar sus expectativas de crecimiento para los próximos años.

En un momento en el que el ciclo está maduro y la economía muestra signos evidentes de debilidad, la banca, un negocio muy pegado al ciclo, es uno de los sectores que peor se comporta. Desde Tradition destacan porqué han dejado de incluir al Santander en la cartera para los próximos tres meses: "Ahora mismo el sector bancario no está bien, y por eso hemos decidido cambiar hacia otro sector. La banca está en el ojo del huracán por las dudas sobre el crecimiento económico, y por ver una macro deteriorada", explican.

El retraso de la subida de tipos

Desde CM Capital, que en diciembre incluían en cartera a entidades como Santander, Sabadell y a CaixaBank, y en esta revisión han decidido deshacerse de las tres posiciones, justifican que "las expectativas de enfriamiento económico, de una menor actividad, no son buenas para la banca. No tienen buenas perspectivas. Si a eso le añadimos que la solución que se plantea es que el BCE mantenga los tipos bajos, eso no les va a permitir un incremento de los márgenes", señalan. Hay que tener en cuenta que durante los últimos meses los expertos han ido retrasando el momento en el que estiman que el BCE subirá los tipos de interés por primera vez desde 2011, hasta el primer trimestre de 2020, en opinión del consenso de mercado que recoge Bloomberg. Y hay quien cree que el aumento de tipos podría tardar todavía más en llegar: CM Capital no contempla "una subida de los tipos de referencia ni siquiera en el primer semestre de 2020", destacan.

Para hacerse una idea de hasta qué punto el mercado parece no contar con una pronta subida de tipos en la eurozona, cabe destacar que la última ocasión en la que el Eco10 no tuvo ningún representante del sector fue en marzo de 2016, cuando, igual que ahora, Santander dejó la cartera. Ese mismo mes el BCE aumentaba sus estímulos al incrementar las compras de deuda hasta 80.000 millones de euros mensuales, el ritmo más alto que llegó a alcanzar, y bajaba los tipos por última vez, hasta dejarlos en el 0%, mínimo histórico.

Además, hay quien señala que una subida de tipos de interés no será la panacea de la banca, al menos de forma inmediata. Desde S&P Global Ratings destacaban en enero que "los tipos de interés subirán, pero desde niveles ultrabajos, y seguirán estando en niveles históricamente bajos durante algún tiempo", por lo que, si bien "los bancos europeos están expectantes por que llegue una nueva era de subidas de tipos de interés, es improbable que el beneficio de la banca repunte rápidamente". Sea como sea, los expertos ya han adaptado sus estimaciones al nuevo contexto de debilidad, ya que en lo que va de 2019 las expectativas de beneficio han caído un 4,4% para los bancos españoles (en línea con el 4,2% de la industria europea), y ahora sólo estiman un aumento de las ganancias del 1,7% en 2019, después del 24,4% del año pasado. De cumplirse, se trataría del crecimiento más bajo desde el año 2012 para los bancos que cotizan en la bolsa española.