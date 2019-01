Horos AM ve potencial en Ercros y Renta Corporación y entra en Gestamp y Greenalia

Las 'small caps' emergentes acaparan el 23% de la cartera internacional de la firma independiente, que mantiene la apuesta por compañías relacionadas con materias primas y tecnológicas.

Los gestores de Horos AM están convencidos de que 2019 va a seguir manteniendo parte del ruido que ha contaminado a los mercados el año pasado, como el Brexit, la guerra comercial de Estados Unidos con China, la desaceleración económica... Factores que serán eso, ruido, teniendo en cuenta que el S&P500 solo ha caído en catorce ejercicios más de un 10% durante el siglo pasado, y más de ese porcentaje en muchísimas menos ocasiones.

"Llevamos seis años hablando del excesivo endeudamiento de China no es sostenible, pero no sabemos en el corto plazo qué va a pasar en una economía tan dinámica. Igual que con el Brexit, no sabemos si va a ser duro, blando o si habrá un segundo referéndum. Pero la renta variable es el mejor activo para estar invertido a largo plazo", aseguró Javier Ruiz, director de inversiones de la firma, durante la presentación trimestral de perspectivas. Y en medio de este ruido, que provoca aguas revueltas, "nosotros sacamos todas las redes para pescar".

Entre los 'peces' que han cogido para la cartera ibérica se encuentran Gestamp y Greenalis. De la primera les gusta que consideran que se encuentra protegida de la disrupción tecnológica que experimenta el sector, aparte de ser una compañía familiar y diversificada globalmente y por el número de clientes. La segunda, cotizada en el MAB, es la apuesta de Horos por las energías renovables, de la que destacan que solo por su planta de biomasa en Galicia y su histórico negocio maderero justifican la valoración de todo el negocio de la compañía.

OHL ha sido uno de los errores de inversión del año pasado, en palabras de Ruiz, porque finalmente no se cumplió ninguna de las tesis de inversión que habían perfilado para la compañía, razón por la que ha salido de la cartera, junto a NOS, Global Dominion y Merlin Properties, aunque más por un tema de valoración.

Aunque son muchos los gestores value que últimamente están reconociendo su interés por las entidades financieras, en Horos AM se mantienen fieles a su pureza y siguen renegando de un sector demasiado complicado, a su juicio, de analizar. Únicamente se salva Catalana Occidente por su carácter familiar y más conservador en la gestión.

Este sesgo, que afecta al 70% de la cartera, está muy presente a la hora de seleccionar los valores, en un momento en el que los gestores de Horos no encuentran oportunidades de inversión en el Ibex. Empresas como Ercros y Renta Corporación son las ideas que dentro de la firma denominan como "empresas olvidadas" pero que ofrecen un potencial de recuperación importante. "Se encuentran en una situación de mercado cómoda para invertir ahora pese a que no tienen recomendación por parte de ningún analista", explicó Miguel Rodríguez, gestor de Horos AM. La principal apuesta de la cartera ibérica, con un peso del 7% es Meliá Hoteles.

Respecto a la cartera internacional, los valores se concentran alrededor de tres grandes ideas de inversión: las compañías relacionadas con las materias primas (con un peso de 27% en cartera), las empresas de pequeña y mediana capitalización asiáticas (19,5%) y las plataformas tecnológicas (14,5%).

Naspers, Alphabet, Baidu y Booking Holdings son algunos de los nombres que aparecen en este último segmento, que siguen contando, a juicio de los gestores, con la capacidad monopolística que les confiere los usuarios de sus servicios.

Petróleo, cobre y uranio son las materias primas que consideran tienen más potencial de recuperación en sus precios y compañías como Uranium Participation, Yelow Cake, Teekay, Ensco y Aperam son los valores que aparecen en la cartera internacional.

Respecto a las small caps asiáticas, en Horos AM defienden que no son necesariamente compañías emergentes y ponen de ejemplo a Keck Seng Investments, cuyos activos en Estados Unidos valen el doble de lo que capitaliza la firma en bolsa.

Los gestores de Horos AM también están apostando por las británicas LSL Properties y el retailer automovilístico Pendragon como una forma de aprovechar la distorsión del Brexit en el mercado de Reino Unido.