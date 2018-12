Del soporte 'urbi et orbi' al cercano mercado bajista

Piedras, arena y huesos... ese es el mercado en el que nos hemos metido esta semana. La importancia de la frontera que hemos cruzado obliga a señalarla en el calendario como uno de esos acontecimientos que habrá que recordar de los últimos años, al estilo de la devaluación del yuan de agosto del 15, la de enero del 16 o el Brexit (junio del 16).

Nos jugábamos todo a que Wall Street no perdiera los mínimos intradía del año de marzo, cuando estalló la guerra comercial entre EEUU-China y el bono norteamericano había sobrepasado la rentabilidad del 3%. En elEconomista la visibilidad de estos niveles para toda la comunidad inversora mundial nos llevó a bautizar la zona como soporte urbi et orbi, porque se trataba de un nivel de referencia divulgado para todo el mundo. ¿Qué es lo que ha provocado que un soporte que debía aguantar como el acero se haya quebrado? En mi opinión la lectura rápida que hace el mercado de que no se puede soplar y sorber al mismo tiempo.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, lanzó el mensaje de que pone el piloto automático a la política monetaria, ni restrictiva ni acomodaticia, neutral. De forma más sencilla, que levanta el pie del acelerador a la subida de tipos, pero que no echa el freno. El mercado ha decidido interpretar que la parábola del ciclo finalista ya es la de final de ciclo y, aunque nadie atisba una recesión, nos ha embarcado en lo que puede ser un mercado bajista. Por definición se comparte que un mercado bajista lo es cuando le separan más de 20 puntos porcentuales desde un máximo. En el caso de Wall Sreet desde los máximos anuales Dow Jones y S&P 500 corrigen un 15%, y el Nasdaq en torno al 20. En el caso particular de la bolsa española desde los máximos por Brexit de 2016 esta semana ya hemos superado los 20 puntos de retrocesión.

El dinero ha salido de las bolsas atropelladamente pero sin pánico. Y que lo haya hecho no quiere decir que deje un mercado regalado. El multiplicador de beneficios que se paga por la bolsa tanto americana como estadounidense está en el ecuador entre el mínimo y máximo de las últimas dos décadas. Donde si se aprecia un cierto descuento a favor de Europa es en el caso de la valoración de los activos. El precio valor en libros de la bolsa europea es de 1,5 veces frente a un mínimo de 1 y un máximo de 2,3. En el caso de EEUU el mercado paga 2,8 veces el valor de los activos frente a 1,4 de mínimo y 3,3 de máximo.

Sé que son datos que en momentos de animadversión al mercado valen de poco, pero el final del ciclo actual tampoco creo que nos lleva al escenario de Lehman o la Burbuja Tecnológica. El mercado es como la ciencia, sobrestima lo que sucede a corto plazo, y subestima el largo plazo.