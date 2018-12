BlackRock: "Damos una probabilidad baja a que haya una recesión en 2019"

2018 ha sido un año francamente complicado, ciertamente anómalo y un poco inusual de mercado en el que tanto renta variable como la renta fija han estado en retornos negativos. La ralentización del crecimiento económico global, la política monetaria de EEUU y la ecuación rentabilidad/riesgo a la hora de hacer cartera son los principales temas que más preocupan de cara a 2019.

Sin embargo, en opinión de BlackRock, los inversores que han asumido algunos riesgos en este momento del ciclo económico han sido históricamente recompensados, y con esta tesis plantean sus perspectivas de inversión y el papel que jugarán los mercados internacionales a lo largo del siguiente ejercicio.

Desde la gestora consideran que el año próximo será de retornos positivos tanto para las bolsas como para el mercado de deuda, aunque advierten que éstos serán moderados por las valoraciones y por la situación en que se encuentren los tipos de interés en las principales economías. Manuel Gutiérrez-Mellado, desarrollo de negocio de BlackRock, explica que una mayor incertidumbre, las tensiones comerciales entre EEUU y China y las implicaciones que tienen para otras partes del mundo, así como unas condiciones financieras más restrictivas, son los factores que más pueden influir en los próximos meses. Y en este entorno, se muestran más positivos con la renta fija y creen que será "el activo que mejor recompense a los inversores por asumir riesgo aunque también es verdad que nuestra convicción por esta clase de activo es más comedida de lo que hemos tenido en años anteriores".

Para el experto, la noticia positiva que deja 2018 es que las valoraciones son más atractivas en este entorno de mercado, ya que las caídas de los principales activos han ayudado a abaratar las valoraciones, lo cual es consecuencia de una mayor incertidumbre, que cita como uno de los factores de riesgo que hay que tener en cuenta para 2019.Los mayores miedos a una recesión y los titulares por los riesgos geopolíticos son de las de las principales amenazas que pueden poner en jaque el escenario principal de BlackRock para el próximo ejercicio. Sin embargo, desde la gestora, dan una probabilidad baja a que haya una recesión en 2019 y que ésta se producirá a partir de 2020, aunque es cierto que "la probabilidad de recesión estará en alza en los próximos trimestres", advierte Gutiérrez-Mellado. "En el corto plazo no lo vemos, pero en el largo plazo está claro que acabará pasando". ¿Qué ha pasado con los principales activos en situaciones similares? "Los inversores han estado recompensados en este momento del ciclo", justifica el experto.

En este contexto, la visión de BlackRock es cauta y prefiere apostar por EEUU frente al Viejo Continente, donde la situación es más débil por los riesgos que plantean la evolución de las conversaciones sobre la unidad de Europa, el crecimiento económico, la dependencia global, y en el corto plazo, la tensión entre Italia y Bruselas o las negociaciones del Brexit, que en estos momentos, "son difíciles de leer". Por otra parte, creen que las tensiones comerciales están recogidas en precio frente a hace doce meses, cuando cogió con sorpresa a los inversores, y que las sorpresas en 2019 serán menores.

Así, por sectores, en EEUU prefieren las compañías tecnológicas y de healthcare, que ofrecen una oportunidad por la valoración y calidad de los balances. En Europa, sobreponderan los sectores tecnológicos, industrial y de consumo, pero sólo en compañías donde tengan exposición al ciclo económico global.

Ralentización de la economía globlal

Este es uno de los principales temas que BlackRock debate en su informe. "Nuestro GPS indica que el crecimiento esperable será más bajo, Japón es la excepción, pero será un cambio poco significativo", apunta Gutiérrez-Mellado. En EEUU el crecimiento estará entre el 2,3% y el 3%, aunque hay algo más de riesgo a que se desacelere.

Por otra parte, aunque el hecho de que el crecimiento de EEUU y China se estabilicen da "cierta tranquilidad", que los beneficios empresariales se vayan a ralentizar suponen un factor de mayor incertidumbre, con la excepción de las economías emergentes, donde el consenso de mercado cree que los beneficios seguirán creciendo a doble dígito.

Lo que hagan los bancos centrales será fuente de volatilidad

La gestora cree que la política monetaria está entrando en la zona neutral en EEUU. Las condiciones financieras son a nivel global más restrictivas, que son importantes para ver el equilibrio del crecimiento en el corto plazo, para tratar de evitar burbujas y para el comportamiento de los activos con riesgo. "Prueba de ello es que la fortaleza del dólar en el primer semestre del año no afectó a determinados activos, pero clarísimamente después los activos con riesgo han sufrido", señala el responsable de negocio de BlackRock.

"La Fed será un poco menos predecible, subir de maneras sistemáticas todos los trimestres se ha acabado para ser más dependientes de los datos macroeconómicos, y depende de como el mercado los interprete, será una fuente de incertidumbre y volatilidad", agrega.

Equilibrio rentabilidad/riesgo

A pesar de que los fundamentales han sido sólidos el mercado los ha obviado y ha estado más preocupado por la mayor incertidumbre macroeconómica. Por ello, la gestora en los últimos trimestres ha recomendado a sus clientes construir cartera más resilientes y estables que puedan navegar mejor este entorno.

!Reducir riesgo en cartera puede afectar a tus retornos a largo plazo. Si tú eres un inversor a largo plazo, tienes objetivo a largo plazo, si no estás asumiendo un riesgo óptimo, es probable que te quedes por debajo del objetivo de inversión que tengas". Así, la recomendación desde BlackRock es un posicionamiento tipo barbell o de extremos. "Es decir, recomendamos a nuestros inversores que anclen la parte central de su cartera en activos conservadores, defensivos y de gran calidad, y otra parte de la cartera a activos de riesgo alto pero donde esa recompensa esté justificada". En este sentido, desde la gestora recomiendan tener exposición a renta variable emergente, especialmente asiática frente a europea y americana, y evitar perfiles asimétricos donde tienes poco que ganar y mucho que perder.

En cuanto a renta fija, se muestran más positivos en la parte corta de la curva, como el bono de EEUU a dos años, que ofrece un 90% de rentabilidad frente al de 10 años y te permite no estar atado en duración.

Por último, la gestora también ha debatido a nivel interno sobre tres temas: los emergentes, la gestión value y el pensamiento crítico. Sobre el primer punto, se muestran optimistas de cara a 2019 considerando que los riesgos de Argentina y Turquía han tocado techo y que la política más neutral de la Fed rebajara la presión sobre estas economías. En cuanto a la gestión value, defienden que hay que ser muy selectivo porque históricamente ha funcionado, pero no ha sido así en los últimos años.