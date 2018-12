Un nuevo golpe a Mediaset en bolsa: JP Morgan le retira su confianza y el valor marca nuevos mínimos anuales

La tele de Sálvame, Planeta Calleja o Pasapalabra ha perdido otra recomendación de comprar a comienzos de esta semana. Desde JP Morgan han reconsiderado su posición y ahora aconsejan mantener las acciones de la compañía, aunque elevan el precio objetivo en torno a un 10%, hasta los 6,90 euros.

El deterioro de la recomendación de los títulos de Mediaset empezó en enero de 2016, hace ya casi tres años, y ha pasado la mayor parte de 2018 entre mantener y vender, una línea muy fina en la que cualquier cambio de parecer por parte de algún banco de inversión significa cosas muy diferentes.

La recomendación de consenso actual es de mantener. Sólo un 45% de los 22 analistas que siguen a la firma de entretenimiento respalda sus acciones, aunque es una mejora notable con respecto a diciembre del año pasado, cuando sólo lo hacía un 28% sobre 28 expertos.

La compañía, propietaria de los canales de Telecinco y Cuatro, vive su peor año en bolsa desde 2008. En lo que va de año, sus títulos pierden alrededor de un 40% y sólo han finalizado en positivo cuatro de los últimos diez ejercicios.

Mediaset es hoy uno de los títulos más bajistas del Ibex 35 y en los primeros compases de la sesión de este lunes han llegado a dejarse casi un 5%, hasta marcar nuevos mínimos anuales en los 5,52 euros, en una caída paulatina durante todo el año que pareció remontar a finales de noviembre sin éxito cuando superó los 6 euros por acción.

El potencial alcista del consenso de mercado para sus títulos se aproxima ya al 30%, lo que significa que su precio podría elevarse hasta los 7,05 euros en los próximos doce meses. No obstante, algunos bancos de inversión, como Societé Générale, valoran las acciones de la empresa en 9,40 euros.

Sin embargo, para quienes estén fuera de Mediaset, los expertos de Ecotrader no buscan tomar posiciones en el valor. "No me fiaría de eventuales rebotes", advierte Carlos Almarza, analista del portal de inversión de elEconomista. "Está poniendo a prueba los mínimos de octubre y lo más probable es que los pierda", prosigue Almarza. De hacerlo, se deslizaría hacia los 4,50 euros.

En cuanto al beneficio, los datos no son excesivamente prometedores. El beneficio bruto (ebitda) decrecerá un 45% entre 2017 y 2021, pasando de los 440 millones de euros a los 243 millones en cuatro años. Según las previsiones de 2019, el multiplicador de beneficios de la compañía es de los más bajos del sector, de 9,4 veces.

Entre las cifras positivas para el inversor está la retribución de Mediaset a sus accionistas. La rentabilidad por dividendo que se espera para el conjunto del próximo año es de un 10,3%.

Atresmedia también se desploma

El grupo de Antena 3 y La Sexta también cae con fuerza en la bolsa al igual que su rival más directo en el mercado publicitario español: Mediaset. Las acciones de Atresmedia se dejan por el momento más de un 3% en la sesión.

Sin cambios de recomendación por el momento -prevalece el consejo de mantener desde marzo de 2014-, lo que sí han sufrido los títulos de Atresmedia este lunes es un recorte importante en el precio objetivo que les otorgaban desde JP Morgan, que recorte a casi la mitad la valoración que hace de las acciones de la compañía, de los 8,10 euros a los 5,50.