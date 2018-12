Los fondos de capital privado piden una mejora en su tratamiento fiscal

El negocio del capital privado en España atraviesa uno de sus mejores momentos. Las previsiones de los expertos apuntan a uno de los mejores cierres de año tras la crisis, con un monto de inversión que supere los 6.000 millones de euros. Sin embargo, la industria española todavía tiene mucho camino por delante para seguir el ritmo de inversión de otros países europeos, como es el caso de Francia -en España, el sector representa el 0,45% del PIB, frente al 0,9 del país galo-.

Según el presidente de Ascri (la patronal del sector), Miguel Zurita, esto está muy ligado con el tratamiento fiscal que recibe esta industria y desde esta asociación están trabajando activamente para lograr mejoras en este sentido. "Creemos que hay una oportunidad histórica de atraer gestión alternativa a España. Tenemos lo que es más difícil de conseguir, un país en el que la gente quiere vivir, donde tenemos servicios profesionales de primer nivel... Nuestra actividad es buena per se, pero además tenemos un impacto muy positivo en la economía", explica Zurita a elEconomista.

En este sentido, el presidente de la patronal fue tajante con la necesidad de apostar por la inversión "socialmente responsable". "Desde la asociación estamos insistiendo mucho en los temas de buena gobernanza corporativa. Esto se puede ver como una forma de sentirte bien con lo que haces, pero también es una forma de controlar tu negocio, de control de la cadena de suministro, de ahorrar energía...", explicó el presidente de Ascri.

Aumento de la transparencia

Además, consciente de la importancia de que se reconozca el papel del capital privado como un dinamizador de la economía real, Zurita argumentó que "de ser un sector que no nos gustaba aparecer, no nos queda otra que explicar que lo que hacemos es bueno, no somos perfectos, pero intentamos hacer las cosas de una manera responsable, por eso nos atravemos a pedir que nos traten mejor".

Entre las principales reclamaciones de esta industria [ver destacado], el presidente de Ascri señala a los fondos de pensiones, para que se tenga un acceso más simple a este tipo de activos y una tributación mejor; solucionar el tema de las comisiones en cascada para las aseguradoras; lograr más flexibilidad en los vehículos de inversión que "no son muy eficientes para determinadas actividades, como es el caso de la deuda, que todos los vehículos deben estar domiciliados en Luxemburgo y luego todo el mundo quiere que haya financiación alternativa a los bancos", añade Zurita.

"Tenemos la regulación más restrictiva de Europa en materia de paraísos fiscales"

"Otro caso similar es el de los fondos secundarios, si te devuelven el dinero antes de un año, es decir, si eres eficiente, tienes que pagar más impuestos", explica el presidente de la patronal.

Además, "tenemos la regulación más restrictiva de Europa en materia de paraísos fiscales. Hay países que han firmado acuerdos de intercambio de información, pero el Parlamento todavía no los ha ratificado", continúa Zurita.

Otro de los puntos que más llama la atención al sector es el del carried interest (el bonus que obtienen los gestores ligado al éxito de su inversión), ya que en España tributa de forma distinta a otros países. "Al final lo que haces es restar incentivos para que la gente se venga a España. Llegará un momento que no sea cuestión de ser capaz de atraer talento, sino que echarás a los de casa. Es muy importante el apoyo al sector en un momento como el actual. Todavía la gran parte del dinero que se invierte en España es de extranjeros, eso tiene que cambiar", concluye Zurita.